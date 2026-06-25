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Ova opcija je dizajnirana da unapred učitava programe u RAM memoriju kako bi se brže pokretali, ali u praksi na slabijim mašinama često pravi suprotan efekat i dodatno opterećuje disk i procesor.

Stručni izvori i tehnička dokumentacija navode da SysMain stalno analizira navike korisnika i pokušava da predvidi koje aplikacije će se koristiti, što kod modernih SSD računara uglavnom ne predstavlja problem. Međutim, kod starijih sistema sa HDD diskovima ova funkcija može dovesti do 100% opterećenja diska i naglog pada performansi, posebno tokom višesatnog rada.

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Zašto sysmain može da uspori računar

Iako je prvobitna ideja SysMain funkcije bila ubrzavanje rada sistema, njeno stalno preučitavanje i učitavanje podataka u pozadini može da izazove visoko korišćenje resursa, što se najčešće vidi kroz usporavanje otvaranja programa i “zamrzavanje” sistema. Microsoft u svojoj dokumentaciji potvrđuje da se servis oslanja na predikciju korišćenja aplikacija i adaptivno upravljanje memorijom.

Problem nastaje kada sistem pogrešno proceni potrebe korisnika, pa učitava velike količine podataka koji se zapravo ne koriste, što dodatno opterećuje disk i RAM memoriju. U takvim situacijama korisnici često pogrešno misle da je u pitanju kvar hardvera, iako je uzrok softverska optimizacija koja ne funkcioniše optimalno na starijim konfiguracijama.

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Kada isključivanje može da pomogne

Isključivanje SysMain opcije najčešće se preporučuje u slučajevima kada računar ima spori HDD disk, mali RAM ili stariji procesor, jer tada svaki dodatni proces u pozadini može značajno uticati na performanse. Brojni tehnički vodiči i IT zajednice navode da se nakon gašenja servisa u nekim slučajevima primećuje brže reagovanje sistema i manja zauzetost diska.

Međutim, stručnjaci naglašavaju da efekat nije univerzalan i da na modernim SSD računarima razlika može biti minimalna ili nepostojeća. Zbog toga se preporučuje testiranje – privremeno isključivanje i praćenje ponašanja sistema pre trajne odluke o gašenju.

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Kako se isključuje sysmain

SysMain se može isključiti preko Windows “Services” menija, gde korisnik pronalazi servis pod imenom SysMain i menja njegov status u “Disabled”. Takođe postoji i opcija preko komandne linije koja zaustavlja servis i sprečava njegovo automatsko pokretanje pri startovanju sistema.

Ove metode su reverzibilne, što znači da korisnik uvek može vratiti funkciju ako primeti pogoršanje performansi ili ako mu je potrebna bolja optimizacija aplikacija. Microsoft i većina IT stručnjaka preporučuju oprezan pristup i testiranje pre trajnog isključivanja.

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Da li vredi isključiti ovu opciju?

SysMain nije “loša” funkcija, već sistemski mehanizam koji u određenim uslovima može poboljšati rad računara, ali u drugim slučajevima izazvati suprotan efekat. Zbog toga se često navodi kao jedna od opcija koju treba proveriti kada računar počne da usporava bez očiglednog razloga.

Na kraju krajeva, odluka zavisi od konfiguracije računara i načina korišćenja, a stručnjaci savetuju da se ne isključuju sistemske opcije nasumično, već nakon analize potrošnje resursa i testiranja efekta promene. Upravo zato se SysMain smatra jednim od najkontroverznijih Windows servisa kada je reč o performansama starijih računara.