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Valve je ponovo pokušao da spoji najbolje osobine računara i konzola u jednom uređaju namenjenom igranju iz dnevne sobe. Ideja nije nova, ali je i dalje privlačna – ponuditi jednostavno gejming iskustvo nalik konzolama, uz pristup kompletnoj Steam biblioteci i fleksibilnost koju PC platforma tradicionalno donosi.

Na prvi pogled Steam Machine deluje kao uređaj koji bi mogao da privuče i dugogodišnje Steam korisnike i igrače koji žele jednostavniji način da uživaju u PC igrama na televizoru. Međutim, nakon nekoliko dana korišćenja postaje jasno da najveći problem nije ono što uređaj može da uradi, već cena koju Valve traži za njega. Sa početnom cenom većom od 1.000 dolara, Steam Machine teško uspeva da opravda svoje mesto na tržištu.

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Dovoljno snažan za većinu igara, ali ...

Steam Machine koristi prilagođeni AMD hardver sa Zen 4 procesorom, RDNA 3 grafikom, 16 GB radne memorije i 8 GB video memorije. Pokreće SteamOS, dok korisnici po želji mogu da instaliraju i Windows kako bi dobili pristup igrama koje nisu u potpunosti kompatibilne sa Valveovim operativnim sistemom.

U svakodnevnoj upotrebi uređaj radi stabilno i bez većih problema pokreće veliki broj popularnih naslova. Interfejs je brz i pregledan, a iskustvo korišćenja biće poznato svima koji su ranije koristili Steam Link ili Big Picture režim rada.

Ipak, kada se performanse uporede sa modernim konzolama ili gejming računarima slične cene, Steam Machine ostavlja utisak hardvera koji zaostaje za očekivanjima. Njegove mogućnosti nalaze se bliže pristojnom gejming računaru srednje klase nego uređaju koji košta više od hiljadu dolara.

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Slabosti se vide u AAA igrama

U igrama koje nisu previše zahtevne Steam Machine pokazuje svoje najbolje lice. Nezavisni naslovi, strategije i starije AAA igre rade veoma glatko, a kombinacija sa Steam Controllerom pruža prijatno iskustvo igranja iz fotelje, bez potrebe za tastaturom i mišem.

Međutim, moderni blokbasteri brzo otkrivaju granice hardvera. Tokom testiranja, igre poput Black Myth: Wukong zahtevale su spuštanje rezolucije i grafičkih podešavanja kako bi rad bio dovoljno stabilan, dok tehnologije poput ray tracinga praktično nisu bile upotrebljive bez velikog pada performansi.

Foto: printscreen YT, D.M.

Ni Cyberpunk 2077 nije uspeo da promeni utisak. Iako je moguće ostvariti zadovoljavajući broj sličica u sekundi uz određena podešavanja i korišćenje tehnologija za povećanje performansi, iskustvo nije na nivou koji bi se očekivao od uređaja ove cenovne kategorije.

Dodatni minus predstavlja činjenica da pojedine igre zahtevaju ručno podešavanje kontrola kako bi uopšte bile potpuno funkcionalne. To nije veliki problem za iskusne PC igrače, ali svakako narušava osećaj jednostavnosti koji konzole već godinama nude.

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Tišina je jedna od najvećih prednosti

Jedna od stvari koja ostavlja najbolji utisak jeste sistem hlađenja. Bez obzira na opterećenje, Steam Machine radi gotovo nečujno, pa ventilatori ostaju tihi čak i tokom višesatnog igranja zahtevnijih naslova.

Za uređaj koji je namenjen dnevnoj sobi to predstavlja veliku prednost, jer buka nikada ne postaje faktor koji odvlači pažnju tokom igranja ili gledanja multimedijalnog sadržaja. Upravo na ovom polju Valve je odradio odličan posao.

Foto: printscreen YT

Najveći problem nije hardver, već cena

Iako performanse nisu vrhunske, najveći problem Steam Machine-a ipak predstavlja njegova cena. Osnovni model košta više od 1.000 dolara, dok verzija sa većim SSD-om dostiže približno 1.350 dolara. Pritom se Steam Controller kupuje odvojeno, što dodatno povećava ukupni trošak.

U tom cenovnom rangu kupci već mogu da biraju između snažnijih gejming računara ili aktuelnih konzola koje nude bolje performanse u zahtevnim igrama. Zbog toga Steam Machine veoma teško pronalazi publiku kojoj bi predstavljao najbolju kupovinu.

Poseban problem predstavlja činjenica da uređaj koristi samo 8 GB video memorije, što već danas predstavlja ograničenje u pojedinim modernim igrama. Kako budu izlazili novi naslovi sa većim hardverskim zahtevima, pitanje je koliko će Steam Machine uspeti da ostane konkurentan bez mogućnosti nadogradnje komponenti.

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Dobra ideja, ali loš trenutak

Koncept računara koji funkcioniše poput konzole i dalje ima smisla. Mogućnost da se kompletna Steam biblioteka pokrene jednim pritiskom na dugme, direktno na televizoru, svakako je privlačna mnogim igračima.

Međutim, uređaj stiže u trenutku kada su cene računarskih komponenti i dalje visoke, dok se očekuje dolazak nove generacije konzola i pad cena memorije u narednim godinama. Upravo zbog toga mnogi potencijalni kupci mogli bi da odluče da sačekaju povoljniji trenutak za ulaganje.

Istovremeno, jasno je da Valve ovim proizvodom želi da dodatno proširi svoj Steam ekosistem i privuče korisnike koji su do sada igrali isključivo na konzolama. Problem je što sama ideja trenutno nije podržana dovoljno konkurentnim hardverom.

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Softver ne može da spase hardver

Valve je već nekoliko dana nakon lansiranja objavio prva značajnija ažuriranja. Poboljšane su brzine preuzimanja igara, unapređena je stabilnost sistema, a najavljena je i podrška za AMD FSR 4 tehnologiju koja bi mogla dodatno da unapredi performanse u pojedinim naslovima.

SteamOS ostavlja veoma dobar utisak i predstavlja jedan od najjačih aduta čitavog uređaja. Sistem je brz, pregledan i jednostavan za korišćenje, pa je jasno da će nastaviti da se razvija kroz buduća ažuriranja.

Ipak, nijedna softverska nadogradnja ne može da nadoknadi ograničenja procesora, grafičkog čipa ili količine video memorije. Upravo zato najveće mane Steam Machine-a neće nestati bez potpuno nove generacije hardvera.

Foto: printscreen YT

Zaključak

Steam Machine pokazuje da Valve nije odustao od ideje računara koji se koristi poput konzole i u toj viziji i dalje postoji veliki potencijal. Uređaj nudi odlično Steam iskustvo na velikom ekranu, radi gotovo nečujno i bez problema pokreće veliki broj igara.

Međutim, visoka cena i hardver koji ne uspeva da isprati očekivanja u najzahtevnijim naslovima ostavljaju utisak da je proizvod stigao u pogrešnom trenutku. Za vlasnike Steam Decka, modernih konzola ili snažnog gejming računara Steam Machine trenutno ne donosi dovoljno razloga za kupovinu.

Sa konkurentnijom cenom i snažnijim komponentama naredna generacija mogla bi da ispuni obećanje koje ovaj model za sada samo nagoveštava. Kao ideja, Steam Machine i dalje ima smisla. Kao proizvod koji danas treba kupiti, ipak ostavlja osećaj propuštene prilike.