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Prema navodima Bloomberga, reč je o pametnom zvučniku bez ekrana koji će koristiti veštačku inteligenciju za svakodnevnu komunikaciju sa korisnicima i obavljanje različitih zadataka u domu.

Uređaj je još u fazi razvoja, ali se interno opisuje kao „ljudski AI saputnik“ koji živi u domu korisnika i vremenom uči njegove navike, potrebe i preferencije.

Više od običnog pametnog zvučnika

Za razliku od postojećih uređaja poput Amazon Echo ili Google Nest zvučnika, OpenAI navodno želi da ponudi mnogo personalizovanije iskustvo. Uređaj bi mogao da se povezuje sa ChatGPT-om, pristupa određenim podacima iz digitalnog života korisnika i pruža odgovore i preporuke prilagođene svakodnevnim navikama.

Cilj je da interakcija bude prirodnija i da korisnici steknu utisak da razgovaraju sa inteligentnim asistentom koji ih zaista poznaje.

Mnogi u ChatGPT botovima traže utehu i rešenje problema Foto: Shutterstock

Uređaj koji može da se pomera

Jedan od najzanimljivijih detalja iz izveštaja jeste da bi uređaj mogao da poseduje pokretne mehaničke elemente. Iako nije precizirano kako će izgledati, izvori tvrde da je zamišljen kao fizička manifestacija ChatGPT-a, odnosno AI asistent koji ima određenu „ličnost“ i prisustvo u prostoru.

Takav pristup predstavlja značajan odmak od klasičnih glasovnih asistenata koji uglavnom funkcionišu kao pasivni uređaji.

Bivši Apple inženjeri rade na projektu

U razvoju novog proizvoda učestvuje više bivših Apple inženjera koji su radili na uređajima poput iPhone-a i Mac računara. Njihovo iskustvo trebalo bi da pomogne OpenAI-ju da napravi potpuno novu kategoriju potrošačke elektronike zasnovane na veštačkoj inteligenciji.

Foto: Shutterstock

Trka za budućnost AI hardvera

Interesovanje za AI uređaje ubrzano raste širom tehnološke industrije. Sve više kompanija pokušava da spoji napredne AI modele sa namenskim hardverom koji bi mogao da postane nova generacija ličnih digitalnih asistenata.

Iako još nije poznato kada će OpenAI predstaviti svoj prvi uređaj, jasno je da kompanija želi da ChatGPT izvede iz okvira računara i telefona i pretvori ga u stalnog digitalnog saputnika u svakodnevnom životu.