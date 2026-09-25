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Koliko jedan pametni sat danas zapravo može da zameni opremu koju bismo inače nosili na trening? Kada ume da prati skretanja na skijama i G-silu, upozori biciklistu na oštru krivinu, računa udaljenost na golf terenu, prati oporavak organizma i pritom obećava bateriju do 21 dan, jasno je da više ne govorimo samo o uređaju koji broji korake i prikazuje obaveštenja.

Upravo takav je Huawei Watch GT 7 Pro, najnapredniji model nove Huawei Watch GT 7 serije. Huawei je novu generaciju GT serije usmerio ka konkretnim sportovima, posebno skijanju, biciklizmu i golfu, dok su unapređene i funkcije za praćenje zdravlja i oporavka. Pitanje je koliko sve to zaista znači kada sat izađe iz specifikacija i završi na ruci.

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Žuti model teško prolazi neprimećeno Huawei Watch GT 7 Pro nije sat koji pokušava da bude minimalan. Sa kućištem od 46 mm, izraženim linijama i osmougaonim okvirom, ima prilično snažan sportski izgled, dok mu žuta verzija daje nešto drugačiji karakter. Kombinacija keramičkog okvira, srebrnog kućišta i žutog kaiša izgleda dovoljno sportski za trening, ali dovoljno ležerno za svakodnevno nošenje. Mnogo važnije od boje su materijali. Srednji deo kućišta izrađen je od legure titanijuma, okvir je od nano-keramike, dok ekran štiti safirno staklo. Kako je pametni sat upravo ona vrsta uređaja koja tokom dana lako zakači ivicu stola, vrata, opremu u teretani ili granu tokom boravka napolju, Huawei je kod ovog modela dosta pažnje posvetio otpornosti na različite vrste oštećenja. Uz to dolaze 5 ATM i IP69 otpornost, dok su unutrašnje komponente dodatno zaštićene od znoja, vlage i drugih uslova kojima sat može biti izložen tokom aktivnosti napolju.

Kaiš deluje kao sitnica, ali je jedna od praktičnijih promena Žuti model dolazi sa fluoroelastomernim Huawei EasyCross kaišem. Njegov slobodni kraj uvlači se ispod ostatka kaiša, pa ne štrči i ne zapinje za rukav ili sportsku opremu. Kaiš ostaje uredno pripijen uz zglob, mekan je i dovoljno fleksibilan za trening, a dizajn olakšava brzo stavljanje i skidanje sata. Huawei ga je posebno osmislio tako da smanji trenje sa odećom tokom aktivnosti poput trčanja i biciklizma.

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Ekran napravljen za korišćenje napolju Ako sat treba da se koristi tokom vožnje bicikla, trčanja ili na snegu, ekran nije naročito impresivan ako čim izađete na sunce ne možete da pročitate podatke. Huawei Watch GT 7 serija zato dostiže vršnu osvetljenost do 3.000 nita, što je posebno korisno tokom aktivnosti na otvorenom. Na snegu, gde odsjaj može dodatno da oteža čitanje ekrana, to je mnogo važnije nego što brojka na papiru možda sugeriše. Veliki ekran na modelu od 46 mm ima još jednu prednost: tokom treninga je lakše na brzinu proveriti podatke bez dugog gledanja u zglob. To naročito dolazi do izražaja kada su na ekranu istovremeno prikazani ruta, nagib, puls ili drugi parametri.

Skijanje je jedna od najvećih novina Huawei Watch GT 7 Pro najbolje pokazuje koliko se Huawei udaljio od jednostavnog praćenja treninga upravo kod zimskih sportova. Naime, sat podržava režime za skijanje i snowboard, kako na otvorenom tako i u zatvorenom prostoru. Kod indoor skijanja može da razlikuje vreme provedeno u samoj aktivnosti od pauza i vožnje liftom, a zatim prikazuje podatke poput trajanja, udaljenosti i maksimalne brzine. Još zanimljivije stvari počinju napolju. Sat beleži broj skretanja, razlikuje kraće i duže zavoje i prati njihovu učestalost. Tu je i G-Force metrika, koja prikazuje sile kojima je telo izloženo tokom skretanja. Ideja je da korisnik posle vožnje ne dobije samo podatak koliko brzo je išao, već i mnogo detaljniju sliku svoje tehnike.

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Huawei Health aplikacija nudi i pristup mapama za više od 3.000 ski-centara širom sveta u podržanim zemljama i regionima. Na njima je moguće videti staze, njihovu težinu i lokacije žičara, pa nema potrebe da na hladnoći svaki put vadite telefon ili tražite mapu ski-centra. Biciklistima sat govori ono što im treba – pre nego što bude kasno

Veliki deo novih mogućnosti namenjen je i biciklizmu

Kada se ruta unapred ubaci u Huawei Health i prebaci na sat, GT 7 Pro može da prikaže profil uspona pre vožnje. Tako korisnik unapred vidi gde ga čekaju zahtevnije deonice i može bolje da rasporedi energiju. Tokom samog penjanja sat prikazuje prosečan nagib, koliko je uspona završeno i koliko još visinske razlike ostaje. Može da šalje i glasovna i vibraciona obaveštenja, pa nije potrebno stalno skretati pogled sa puta. Posle vožnje AI analiza povezuje podatke poput brzine, pulsa, nagiba, snage i kadence i daje pregled treninga uz predloge šta bi moglo da se popravi.

Foto: Promo

Pro model ima i ozbiljne funkcije za golf Huawei Watch GT 7 Pro donosi Plays-Like Distance funkciju, odnosno izračunavanje realnije udaljenosti do cilja uzimajući u obzir nagib terena. Ravna udaljenost od 150 metara nije ista stvar ako lopticu udarate ozbiljno uzbrdo ili nizbrdo, pa sat tu informaciju koristi kako bi golfer dobio korisniju procenu. Sat takođe može da prikazuje udaljenost do različitih delova greena i prepreka, beleži dužinu prethodnog udarca, omogućava ručno podešavanje pozicije zastavice i automatski rotira prikaz greena u skladu sa položajem igrača. Tu je i pregled rezultata svih 18 rupa.

Nije sve namenjeno ozbiljnim sportistima Iako Huawei Watch GT 7 Pro mnogo prostora posvećuje naprednim sportskim funkcijama, nije potrebno trenirati za maraton ili provoditi vikende na planini da bi sat bio koristan. Za trčanje prati standardne podatke poput pulsa, tempa i potrošenih kalorija, dok napredniji korisnici dobijaju metrike poput running power i Running Ability Indexa. Tu su i Mini-workout vežbe koje traju između 30 sekundi i jednog minuta. Namenjene su situacijama kada dugo sedite za računarom ili samo želite kratko da se razmrdate, a sat sadrži 30 kratkih vežbi za različite delove tela.

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Umesto gomile grafikona, pokušava da vam kaže kako ste zapravo

Jedan od problema pametnih satova je što umeju da sakupe ogromnu količinu podataka, a onda korisniku ostave deset grafikona i zadatak da sam zaključi šta sa njima treba da radi. Huawei Watch GT 7 serija pokušava da to pojednostavi kroz unapređeni Health Insights. Jutarnji pregled objedinjuje najvažnije informacije, dok Physical Readiness koristi podatke o kvalitetu sna, varijabilnosti srčanog ritma, emocionalnom stanju i potrošenim aktivnim kalorijama kako bi napravio jednostavniju procenu fizičkog oporavka. Ideja je vrlo praktična: umesto da odmah nakon buđenja analizirate niz pojedinačnih vrednosti, dobijate jasniju predstavu o tome koliko ste se oporavili i kako bi tog dana trebalo pristupiti aktivnosti.

Baterija ostaje jedan od najvećih aduta GT serije Možete napraviti odličan sat za praćenje sna, ali ako ga baš svake večeri skidate da biste ga stavili na punjač, deo smisla se gubi. Upravo zato je autonomija godinama jedan od glavnih aduta Huawei GT modela. Kod Huawei Watch GT 7 Pro od 46 mm Huawei navodi do 21 dan rada pri lakšem korišćenju, mada će stvarni rezultat, naravno, zavisiti od aktiviranih funkcija, broja treninga, GPS-a, svetline ekrana i drugih faktora. Sat možete da nosite tokom dana, ostavite ga na ruci preko noći zbog praćenja sna i nastavite da ga koristite narednog jutra bez stalnog razmišljanja koliko procenata baterije je ostalo. Za uređaj koji je toliko usmeren na sport i praćenje zdravstvenih parametara, upravo duga autonomija omogućava da te funkcije zaista koriste podatke iz dužeg vremenskog perioda.

Foto: Promo

Zaključak: sat koji je najjači onda kada izađete napolje Posle svih funkcija i podataka, glavna ideja Huawei Watch GT 7 Pro modela prilično je jednostavna: ovo je pametni sat napravljen za ljude koji žele više od osnovnog praćenja aktivnosti. Kvalitetni materijali i safirno staklo daju mu izdržljivost koju očekujemo od Pro modela, ekran je prilagođen korišćenju napolju, dok su skijanje, biciklizam i golf dobili funkcije koje idu mnogo dalje od običnog evidentiranja treninga. Istovremeno, ne morate biti ozbiljan sportista da biste iskoristili ono što nudi. Praćenje sna i oporavka, kratki treninzi, svakodnevne zdravstvene informacije i posebno duga baterija lako pronalaze mesto i u sasvim normalnom radnom danu. Huawei Watch GT 7 Pro 46 mm zato najbolje funkcioniše upravo kao spoj ta dva sveta – dovoljno je ozbiljan za trening i outdoor aktivnosti, ali dovoljno praktičan da ga ne skidate sa ruke kada se vratite kući. A kada tome dodamo premium materijale i autonomiju do 21 dan, dobijamo jedan veoma kompletan pametni sat koji Pro oznaku ne nosi samo zbog estetike.