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Za razliku od klasičnih pametnih prstenova koji se uglavnom koriste za praćenje sna, aktivnosti i zdravstvenih parametara, Aina pokušava da napravi uređaj koji će postati svojevrsni daljinski upravljač za veštačku inteligenciju.

Prsten ima mali ekran i fizičko dugme nalik džojstiku, preko kojeg korisnik može da potvrdi ili odbije predloge AI asistenta. Ideja je da ne mora svaki put da uzima telefon, otvara aplikaciju i ručno obavlja zadatke koje veštačka inteligencija može da pripremi.

AI može da predloži pozivanje Ubera ili slanje poruke

Jedna od najzanimljivijih funkcija uređaja jeste mogućnost da prepoznaje određene rutine i na osnovu njih predlaže konkretne akcije.

Na primer, ako AI proceni da bi korisniku bilo potrebno prevozno sredstvo, može da predloži pozivanje Ubera. Ako primeti da kasni na sastanak, može da pripremi poruku kojom obaveštava druge da neće stići na vreme.

Korisnik zatim preko prstena može da potvrdi ili odbije predloženu akciju.

Aina može da koristi informacije iz kalendara, lokacije i elektronske pošte kako bi bolje razumela kontekst i ponudila odgovarajuće predloge.

Foto: Aina

Uređaj podržava i kreiranje sopstvenih pravila, odnosno takozvanih AI Cue funkcija. Korisnik može prirodnim jezikom da definiše šta želi da AI uradi u određenoj situaciji.

Nije samo daljinski upravljač: Može da reprodukuje muziku i obavlja pozive

Prsten je zamišljen kao mnogo više od uređaja za potvrđivanje AI akcija.

Prema predstavljanju, podržava glasovne interakcije, beleženje podataka, telefonske pozive preko malog zvučnika i reprodukciju muzike.

Može da se poveže sa iPhone telefonima i Mac računarima, a zamišljen je i za upravljanje određenim aplikacijama i povezanim uređajima.

To znači da bi korisnik mogao da koristi prsten za različite digitalne aktivnosti, bez potrebe da stalno poseže za telefonom ili računarom.

Ipak, Aina ne pokušava da potpuno zameni pametni telefon. Njegova glavna uloga je da smanji broj situacija u kojima korisnik mora da prekida ono što radi kako bi ručno upravljao AI agentom.

Kako AI zna šta korisnik želi?

Jedan od najzanimljivijih aspekata ovog uređaja jeste način na koji veštačka inteligencija pokušava da razume korisničke navike.

Aina koristi informacije iz dostupnih digitalnih izvora kako bi prepoznala obrasce i ponudila predloge u odgovarajućem trenutku.

Korisnik može da definiše sopstvene funkcije prirodnim jezikom, dok je moguće povezivanje i drugih AI agenata koji obavljaju zadatke koje sistem ne podržava direktno.

Ovakav pristup pokazuje da proizvođači više ne razmišljaju samo o tome kako da AI odgovori na pitanje, već i kako da samostalno pripremi određenu akciju.

Ipak, važno je da korisnik zadrži kontrolu nad zadacima koji se izvršavaju. Upravo zato prsten ima fizičko dugme preko kojeg se potvrđuju ili odbijaju predložene akcije.

Foto: Aina

Koliko košta i kada stiže?

Aina je otvorila prednarudžbine za pametni prsten po promotivnoj ceni od 399 dolara.

Najavljena redovna cena iznosi 499 dolara, dok se početak isporuka očekuje u januaru 2027. godine.

To znači da uređaj nije namenjen samo praćenju zdravstvenih parametara, već predstavlja pokušaj da se AI asistenti približe svakodnevnim aktivnostima kroz potpuno drugačiji oblik interakcije.

Za sada ostaje pitanje koliko će korisnici zaista želeti da veštačka inteligencija prepoznaje njihove navike i predlaže akcije na osnovu podataka iz različitih aplikacija.