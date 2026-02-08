Slušaj vest

Donedavno su klasične slušalice sa kablom izgledale kao tehnološki relikt iz prošlosti, ali danas ih ponovo nosi sve veći broj ljudi, od poznatih sportista i glumaca do generacije Z koja se okreće jednostavnijem i autentičnijem iskustvu slušanja muzike.

Ovaj povratak žičnih slušalica nije samo estetska igra ili nostalgija, već modni urednik britanskog Vogue-a ističe da izloženi kabl šalje određenu poruku koja glasi da čovek koji ga nosi izgleda opušteno, skoro bezbrižno, kao da mu nije bitno da li koristi najnoviju tehnologiju. To je gotovo poput poziva protiv stalne digitalne trke, izbor jednostavnosti umesto neprekidne konekcije i povezanosti koju bežični uređaji zahtevaju.

Foto: Shutterstock

Ako želite najčistiji zvuk, klasične slušalice su bez konkurencije

Trend se može povezati sa širim osećajem zamora digitalnim uređajima i željom ljudi, posebno mlađih generacija, da se vrate nečemu opipljivom i pouzdanom. U eri u kojoj smo okruženi ekranima, aplikacijama, veštačkom inteligencijom i algoritmima koji nas stalno prate, žičane slušalice figurativno predstavljaju anarhiju povratka jednostavnosti.

Žičane slušalice ne zahtevaju bateriju niti punjenje, a dodatno omogućavaju i viši kvalitet zvuka jer analogni signal ne zavisi od Bluetooth kodeka. To znači da mnogi audiofili biraju žicu upravo zbog čiste reprodukcije zvuka, dubljih baseva i boljeg razdvajanja instrumenata, što je nešto što bežični modeli često ne mogu da dostignu bez kompromisa.

devojka leži na tepihu, sluša muziku i opušta se Foto: Shutterstock

Zračenje o kojem se sve više priča

Takođe, sve više ljudi širom sveta počinje da postavlja sebi pitanje da li je zaista pametno imati izvor radio-talasa bukvalno u uhu, nekoliko sati dnevno?

Bežične Bluetooth slušalice rade tako što stalno šalju i primaju radio-signal između telefona i uha. To znači da dok slušate muziku, razgovarate ili gledate video, u vašoj glavi se nalazi aktivna antena. Iako je Bluetooth slabiji od mobilne mreže ili Wi-Fi-ja, njegova specifičnost je blizina, te se signal emituje direktno u ušni kanal, tik uz mozak. To je ono što mnoge ljude danas počinje da brine.

Foto: Shutterstock

Povratak kablovima kad deo retro trenda

Osim toga, cena je još jedan bitan faktor. Jedne tradicionalne Apple žične slušalice obično koštaju oko 3.500 dinara, dok bežične opcije poput AirPods-a u proseku koštaju oko 300 evra. Ovakva razlika u ceni dodatno podstiče mnoge da se okrenu jednostavnijim i pristupačnijim rešenjima koja i dalje pružaju zadovoljavajući audio doživljaj.

Povratak kablovima uklapa se i u širi retro trend koji obuhvata ponovno interesovanje za stare tehnologije od plemenitih vinil ploča i MP3 plejera do starih polaroid kamera i jednostavnih mobilnih telefona. Kao što neki trendseteri kažu, zamršeni kabl nije više smetnja, već modni detalj, gotovo kao neka analogna umetnost u svetu digitalne buke.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video: