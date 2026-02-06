Slušaj vest

Nova pametna ogrlica za pse privlači pažnju širom sveta. Razvila ju je američka tehnološka kompanija Traini, a uređaj navodno prevodi ljudski govor u “pseći jezik” u realnom vremenu. U promotivnim video-snimcima vidi se kako psi reaguju na komande poput „Donesi daljinski“ ili „Daj poljubac“, stvarajući utisak da razumeju svaku reč.

Sa cenom od oko 512 funti, ogrlica je izazvala debatu: da li je ovo stvarni tehnološki proboj ili samo luksuzni trik? Iako zvuči kao scena iz filma o Doktoru Dulitlu, stvarnost je složenija, a stručnjaci pozivaju na oprez.

Kako tehnologija navodno funkcioniše

Traini reklamira ogrlicu kao „prvi pravi alat za komunikaciju između ljudi i pasa“. Kroz aplikaciju na telefonu, izgovorene komande pretvaraju se u pseće zvuke koje ogrlica emituje. Promotivni video-snimci prikazuju pse koji deluju kao da odmah reaguju, što dodatno pojačava utisak da razgovor stvarno postoji.

Pored prevoda, uređaj prati GPS lokaciju i zdravstvene parametre, slično pametnim satovima za ljude. Ove dodatne funkcije čine ga multifunkcionalnim, ali takođe pokreću pitanja da li njegova cena zaista odražava tehnologiju koju nudi.

Stručnjaci dovode tvrdnje u pitanje

Ne dele svi entuzijazam proizvođača. Trenerka pasa i stručnjak za ponašanje životinja Šeron Bolt ističe da psi komuniciraju kroz ton, visinu i govor tela - a ne kroz reči. Visoki laveži mogu ukazivati na anksioznost, dok niži signaliziraju samopouzdanje, ali nema dokaza da psi razumeju ljudske rečenice.

„Softver možda može da prepozna emocionalne signale, ali to ne znači da pas može da vodi razgovor“, objašnjava Bolt. Psi mogu naučiti komande, ali ideja o čavrljanju sa ljubimcem i dalje je u domenu fantazije.

AI istraživanje i komunikacije sa životinjama

Neki naučnici veruju da bi AI u budućnosti mogao pomoći ljudima da razumeju pseće zvuke. Na Univerzitetu u Teksasu istraživač Keni Džu i njegov tim prikupljaju ogromne baze snimaka psećih vokalizacija i ponašanja, pokušavajući da pronađu obrasce koji bi jednog dana mogli biti prevedeni u smislen sadržaj.

Džu kaže da je dugoročni cilj pravi „prevodilac“ za kućne ljubimce, sličan aplikacijama za prevod ljudskih jezika. Iako je ta budućnost još daleka, istraživanje pokazuje kako se AI, ponašanje životinja i ljudska radoznalost sve više prepliću.

Između inovacije i iluzije

Za sada, ogrlica koja „priča“ nalazi se na granici između maštovitosti i stvarnosti. Kombinuje pametni marketing, stvarne funkcije praćenja zdravlja i GPS, i ideju koja budi radoznalost - ali dokaza o pravom razgovoru nema.

Vlasnici pasa koji su zainteresovani za uređaj treba da imaju realna očekivanja. Ogrlica može poboljšati interakciju ili pratiti dobrobit ljubimca, ali stvarni dijalog još uvek nije moguć. Ovo je podsetnik da tehnologija može inspiriše čuđenje, čak i kada ne ispunjava svoja najambicioznija obećanja.

