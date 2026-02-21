Slušaj vest

Na prvi pogled, Sceptre izgleda kao obično malo kućište koje se priključuje u USB‑C port telefona, tableta ili laptopa. Ali iza tog minimalnog dizajna krije se prava mala čarolija iliti magični uređaj koji preuzima Bluetooth vezu umesto ugrađenog hardvera, omogućavajući korišćenje naprednih audio kodeka poput LDAC i aptX Adaptive, koji znatno poboljšavaju kvalitet zvuka.

Posebno praktično je to što Sceptre omogućava prolazno punjenje uređaja dok je priključen, tako da ne morate da birate između slušanja muzike i punjenja baterije. Ovo znači da čak i dok uživate u dugim playlistama ili maratonima filmova, vaš telefon ili laptop ostaje pun.

Transformator zvuka i to za male pare

Mnogi korisnici koji su testirali Sceptre kažu da je razlika odmah primetna jer muzika sa njim postaje jasnija, bas precizniji, a glasovi i instrumenti zvuče prirodnije. Za audiofile i one koji poseduju kvalitetne bežične slušalice, ova mala spravica je praktično transformator zvuka.

Cena uređaja kreće se oko 89 evra, što ga čini pristupačnim načinom da se unapredi audio iskustvo bez kupovine potpuno novih slušalica ili telefona. U praksi, Sceptre je idealan za sve koji žele vrhunski kvalitet bežičnog zvuka, bilo da slušaju omiljene pesme, gledaju filmove ili igraju igrice. Kod nas ga još uvek nema u prodaju, ali očekuje se da bi već za par meseci mogao da se nabavi.

Da li je kompatibilan sa svim telefonima?

Sceptre se priključuje direktno u USB‑C konektor, dakle ne radi sa iPhone‑ima koji imaju Lightning port, osim ako ne koristite adapter (ali tada performanse mogu biti lošije nego sa USB‑C modelima).

Takođe, da bi uređaj mogao da preuzima Bluetooth vezu i poboljša zvuk, telefon mora imati USB‑C port koji podržava audio‑out (USB‑C DAC/Audio Alt Mode). Većina savremenih Android telefona to podržava, ali ne svi. Ako telefon nema podršku za audio‑out preko USB‑C, uređaj možda neće raditi kako treba.

Prava poslastica za ljubitelje filmova

Za sve koji žele bolji, detaljniji i stabilniji bežični zvuk, posebno vlasnike Android telefona sa USB‑C portom, ovaj uređaj nudi jednostavno i praktično rešenje. Umesto da kupujete nove slušalice ili kompleksne sisteme, dovoljno je priključiti Sceptre i odmah primetiti razliku u kvalitetu audio signala i jasnoći zvuka.

Pored tehničke koristi, Sceptre je i primer kako male inovacije čine svakodnevnu tehnologiju prijatnijom za korišćenje. Za audiofile, putnike, ljubitelje filmova ili svakoga ko želi pouzdaniji bežični zvuk, ovaj mali gedžet može postati nezamenjiv alat u digitalnoj rutini. Njegova praktičnost, pristupačna cena i jednostavnost korišćenja čine ga zanimljivim dodatkom za sve koji žele da maksimalno iskoriste svoje uređaje i slušalice.

