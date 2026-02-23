Slušaj vest

Zaboravite notifikacije i beskonačno skrolovanje. Sve više ljudi ponovo kupuje iPod, i to ne iz puke nostalgije, već kao svesni izbor da naprave pauzu od pametnih telefona.

Povratak „offline“ uređaja zbog digitalnog zamora

Apple je ukinuo iPod liniju 2022. godine, ali interesovanje za ove MP3 plejere ponovo raste. Prema podacima Google Trends-a, tokom prošle godine zabeležen je skok pretraga za originalni iPod i iPod Nano model.

Interni podaci koje je eBay podelio sa Axiosom pokazuju da su pretrage za iPod Classic porasle za 25 odsto, a za iPod Nano za 20 odsto u periodu od januara do oktobra 2025. u poređenju sa istim periodom 2024. godine.

Za mlađe generacije, ovaj trend je deo šireg povratka jednostavnim, jednonamenskim uređajima i hobijima, kao reakcija na digitalni burnout.

Jedna funkcija, bez ometanja

Profesor informatike i autor knjige "Digital Minimalism", Cal Newport, objašnjava da starija tehnologija ima jednu jasnu svrhu. Kod iPoda je to slušanje muzike. Ništa više.

Za razliku od pametnih telefona koji objedinuju muziku, poruke, društvene mreže i vesti, iPod omogućava fokus. Bez reklama, bez aplikacija, bez algoritama.

Katherine Esters, koja je odrasla uz uspon i pad iPoda, nedavno je kupila Classic model za 100 dolara preko Facebook Marketplace-a. Kaže da ga koristi kada želi da se „očisti“ od telefona.

"Ponekad samo želim da izađem, prošetam i slušam muziku, ali ne želim 20 notifikacija", izjavila je za Axios.

Sličan osećaj opisuje i Natalie Constantine, pripadnica generacije Z, koja je za Božić dobila polovni iPod Nano. Kako kaže, mladi danas prolaze kroz mnogo neizvesnosti, pa se okreću stvarima koje su im ranije donosile radost i sigurnost.

Friction-maxxing i potraga za smislom

Trend povratka MP3 plejera uklapa se u širi fenomen poznat kao „friction-maxxing“. To podrazumeva svesno prihvatanje malih „napora“ umesto potpune digitalne udobnosti.

Umesto da aplikacija sama pravi plejlistu, korisnici ručno prebacuju pesme na uređaj. Umesto beskonačnog izbora, imaju ograničen broj pažljivo odabranih numera.

Libby Rodney iz istraživačke kuće The Harris Poll ističe da se mladi polako udaljavaju od kulture potpune praktičnosti i vraćaju ideji da smisao postoji upravo u malim naporima.

Zanimljivo je i da, prema pisanju The New York Times-a, pojedini učenici koriste iPod kako bi zaobišli zabrane mobilnih telefona u školama.

U svetu preplavljenom ekranima, je ponovo postao simbol fokusa, nostalgije i jednostavnosti. I izgleda da je upravo to ono što mnogima danas najviše nedostaje.

