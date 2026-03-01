Slušaj vest

Microsoft je predstavio novu funkciju u Windows 11 pod nazivom Copilot Tasks, sistem veštačke inteligencije koji ne služi samo za odgovore i savete, već praktično može da koristi računar i izvršava zadatke samostalno. Umesto da korisnici prolaze kroz menije, otvaraju programe ili unose podatke, AI preuzima složene procese i obavlja ih bez stalnog nadzora.

Copilot Tasks može da organizuje mejlove, pravi rasporede, priprema dokumente, kreira prezentacije, prati pretplate ili čak automatski rezerviše sastanke, koristeći kombinaciju prirodnog jezika i digitalnog pristupa sistemu.

Foto: Shutterstock

Digitalni saradnik, ne samo alat

Za razliku od prethodnih virtuelnih asistenata, koji su čekali komandu po komandu, ovaj AI agent samostalno sprovodi više koraka u okviru različitih aplikacija i procesa, zamenjujući rutinske zadatke koje ljudi obavljaju.

Prethodni sistemi mogli su da generišu sadržaj ili daju preporuke, ali Copilot Tasks preuzima kontrolu nad zadacima i praktično postaje digitalni saradnik, a ne samo alat.

Foto: Shutterstock

Ključno da korisnici zadrže kontrolu nad osetljivim akcijama

Funkcija je trenutno u fazi testiranja i dostupna je ograničenom broju korisnika, ali njen potencijal obećava da će promeniti način na koji ljudi rade sa računarom.

Ipak, sa novom fuknkcijom dolazi i pitanje bezbednosti i poverenja jer AI mora imati pristup podacima i sistemima, pa je ključno da korisnici zadrže kontrolu nad osetljivim akcijama, poput slanja poruka ili plaćanja. Microsoft ističe da svaka radnja može biti zaustavljena i da sistem radi isključivo uz dozvolu korisnika, ali ovo otvara diskusiju o granicama autonomije digitalnog asistenta.

Foto: Shutterstock

Posledice o kojima mnogi ne razmišljaju

Najveći problem je pitanje privatnosti jer da bi AI mogao da organizuje mejlove, dokumenta ili obaveze, mora imati pristup velikoj količini ličnih podataka - fajlovima, komunikaciji, kalendaru i navikama korisnika. To znači da sistem praktično „vidi“ gotovo sve što radite na računaru, što kod mnogih otvara dilemu koliko je bezbedno prepustiti toliku kontrolu softveru.

Druga mana je mogućnost greške uzimajući u obzir da veštačka inteligencija može pogrešno protumačiti zadatak ili kontekst i izvršiti radnju koju korisnik nije želeo npr. obrisati fajl, poslati pogrešan dokument ili promeniti podešavanja sistema. Kada AI samo predlaže, greška je mala, ali kada sam izvršava akcije, posledice mogu biti ozbiljnije.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.