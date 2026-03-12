Slušaj vest

Kompanija Valve Corporation zvanično je potvrdila da će nova konzola Steam Machine stići na tržište do kraja 2026. godine. Time su prekinute brojne spekulacije koje su kružile među gejmerima o mogućem novom odlaganju uređaja.

Uz samu konzolu, Valve planira da tokom iste godine predstavi i novi kontroler Steam Controller 2, kao i još uvek nedovoljno poznat uređaj pod nazivom Steam Frame. Kompanija tvrdi da će sva tri proizvoda stići na tržište u planiranom roku.

Memorijska kriza podiže cenu

Najveći problem za Valve trenutno predstavlja nagli rast cena memorijskih komponenti poput DDR5 memorije i GDDR6 memorije. Ovu vrstu memorije u velikim količinama koriste centri podataka za veštačku inteligenciju, što je izazvalo snažan pritisak na tržište.

Zbog toga se procenjuje da bi početna cena nove konzole mogla biti oko 700 dolara. Jače verzije uređaja, prema trenutnim procenama, mogle bi dostići i cenu od oko 1.000 dolara, što značajno utiče na očekivanja kupaca.

Reakcija na zabrinutost zajednice

Neizvesnost je dodatno porasla kada je Valve u jednom ranijem izveštaju naveo da se „nada“ da će uređaji biti isporučeni tokom godine. Ta formulacija izazvala je burne reakcije među igračima i otvorila pitanje mogućeg kašnjenja.

Kompanija je ubrzo reagovala i izmenila saopštenje, naglašavajući da će sva tri proizvoda zaista biti isporučena tokom 2026. godine. Ova potvrda bila je posebno važna za zajednicu koja prati razvoj Valve hardvera.

Nestašica čipova već pravi probleme

Problemi sa komponentama već su uticali na dostupnost postojećih uređaja. Popularni model Steam Deck OLED trenutno je teško pronaći na tržištu zbog ograničenih zaliha.

Prema procenama iz industrije, nestašica određenih čipova mogla bi da potraje čak do 2027. godine, što dodatno komplikuje planove proizvođača hardvera širom sveta.

Konzola koja spaja PC i dnevnu sobu

Steam Machine zamišljen je kao uređaj koji kombinuje snagu personalnog računara sa jednostavnošću kućne konzole. Ideja je da korisnicima omogući pristup ogromnoj biblioteci igara sa Steam platforme direktno iz dnevne sobe.

Uprkos izazovima u industriji, Valve ne planira da smanjuje tehničke specifikacije uređaja. Kompanija želi da novi sistem ponudi snažno gejming iskustvo, pa gejmeri sada s nestrpljenjem čekaju prve primerke koji bi trebalo da izađu iz fabrika tokom naredne godine.

