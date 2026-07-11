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Ne, nije problem u lošem modelu laptopa, lošoj sreći ili teorijama zavere proizvođača. Problem je mnogo banalniji i, što je najgore od svega, mi ga uglavnom sami prouzrokujemo.

Naime, najveći neprijatelj baterije nije vreme, već način na koji je koristimo. Većina nas ima jednu naviku koju ponavlja svakodnevno, ubeđena da je potpuno bezazlena. Držimo laptop stalno uključen u punjač, često na 100 odsto, dok radimo, gledamo serije ili skrolujemo bez kraja. Deluje praktično jer nikad ne ostajemo bez baterije, ali upravo tu počinje njeno tiho propadanje.

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Baterije koje vole zlatnu sredinu

Moderne baterije u laptopovima su litijum-jonske i ne vole ekstreme. Ne vole ni da budu prazne do nule, ali još manje vole da budu stalno pune do vrha. Stručnjaci savetuju da je idealno držati bateriju između 20% i 80%, jer konstantno zakucavanje na 100 odsto ubrzava hemijsko starenje unutar baterije. Drugim rečima, ono što mislimo da je najbezbednije, zapravo je najgore po njen dugoročni život.

Ali to nije jedina greška. Tu je i druga, podjednako podmukla – potpuno pražnjenje. Mnogi i dalje veruju u stari mit da bateriju treba isprazniti do kraja pa tek onda puniti. To je možda važilo pre 15 godina, ali danas je to direktan put ka bržem propadanju s obzirom da moderne baterije ne podnose duboko pražnjenje i to im bukvalno skraćuje život.

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Ne ušuškavajte laptop

E onda dolazi i treći tihi ubica koji je niko drugi do toplota. Laptop na krevetu, ćebetu, jastuku ili krilu može delovati udobno, ali za bateriju je to kao sauna bez izlaza. Visoka temperatura ubrzava hemijske procese i trajno oštećuje kapacitet . Zato nije slučajno što laptop koji se često greje gotovo uvek ima i slabiju bateriju posle nekog vremena.

Kombinacija ovih navika pravi savršenu oluju. Laptop stoji stalno na punjaču, puni se do 100 odsto, radi pod opterećenjem i greje se. I sve to danima, nedeljama, mesecima. Rezultat? Baterija koja je projektovana da traje godinama počne da riknjava već posle nekoliko meseci.

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Koristite proverene punjače

Još jedna štetna navika je korišćenje neoriginalnih ili loših punjača. Iako deluju kao jeftinija alternativa, oni često ne daju stabilan napon i mogu dovesti do nepravilnog punjenja baterije. To ne samo da skraćuje njen vek, već može izazvati i dodatno zagrevanje ili čak oštećenje same elektronike laptopa, što kasnije postaje mnogo skuplji problem od originalnog punjača.

Takođe, mnogi zanemaruju softverski deo priče. Stalno držanje velikog broja programa otvorenih, rad na visokim performansama bez potrebe i maksimalno osvetljenje ekrana dodatno opterećuju bateriju. To znači više ciklusa punjenja i pražnjenja u kraćem vremenu, što direktno utiče na njeno habanje. Iako deluje kao sitnica, upravo ovakve svakodnevne navike čine razliku između baterije koja traje godinama i one koja oslabi već posle jedne sezone.

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Ne držite ga dugo na sleep modu

Na kraju, dodajmo još jednu koju ljudi retko povezuju sa baterijom, a to je često zatvaranje laptopa bez gašenja ili restarta. Kada laptop stalno ide u “sleep” režim danima ili nedeljama, sistem i dalje povremeno radi u pozadini, troši energiju i zagreva se više nego što mislimo. Vremenom to pravi dodatni pritisak na bateriju, posebno ako se sve dešava dok je uređaj u torbi ili na mestu bez hlađenja.

Slično tome, podmukla navika je korišćenje laptopa dok se puni za zahtevne zadatke poput igrica, renderovanja ili obrade videa. Tada se baterija istovremeno puni i prazni, uz veliko zagrevanje celog sistema. Ta kombinacija visoke temperature i stalnog “naprezanja” baterije značajno ubrzava njeno trošenje, iako korisnik ima utisak da radi nešto potpuno normalno.

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