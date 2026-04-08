Slušaj vest

Odabir između Shut down i Sleeprežima često zbunjuje korisnike računara. Ovaj izbor direktno utiče na potrošnju energije, performanse uređaja i dugovečnost sistema. Mnogi korisnici instinktivno biraju Sleep jer deluje praktičnije, ali potpuni prekid rada vašeg računara može biti bolja opcija u određenim situacijama.

Iako se čini da je brže prebaciti laptop ili desktop u Sleep, važno je razumeti šta se zapravo dešava u pozadini. Svaka opcija donosi svoje prednosti i mane, a optimalan izbor zavisi od načina korišćenja i učestalosti rada sa uređajem.

Foto: Shutterstock

Sleep režim - brzina naspram potrošnje

Sleep režim je idealan kada pravite kratke pauze, jer omogućava trenutno vraćanje na prethodni rad bez čekanja da se aplikacije ponovo učitaju. Sistem ostaje spreman, dok korisnik može odmah nastaviti sa radom, što je posebno praktično kod multitasking zadataka.

Ipak, Sleep režim i dalje troši energiju, i to nije zanemarljivo kod laptopova na bateriji. Ako uređaj nije priključen na struju, dugotrajna upotreba Sleep režima može brže iscrpiti bateriju. Zato je preporuka koristiti ga za kratke intervale ili kada je uređaj stalno napajan.

Foto: Shutterstock

Shut down - kada je potpuni prekid bolji

Potpuno gašenje računara je optimalno za duže periode neaktivnosti. Kod laptopova, ovo pomaže u očuvanju baterije i smanjuje trošenje komponenti koje ostaju aktivne u Sleep režimu.

Desktop računari posebno profitiraju od gašenja preko noći, jer to smanjuje izlaganje toplini i omogućava sistemu da se „resetuje“. Restartovanje takođe osvežava RAM memoriju i može rešiti privremene probleme sa softverom, što je korisno za stabilnost uređaja.

Foto: Shutterstock

Razlike između Windows i Apple sistema

Na Windows uređajima postoje različiti modusi, uključujući Sleep i Hibernate. Microsoft objašnjava da Sleep koristi minimalnu energiju, dok Hibernate omogućava gotovo potpunu štednju struje uz brzi povratak u rad. Ove opcije se aktiviraju jednostavnim pritiskom na taster ili zatvaranjem poklopca laptopa.

Kod Apple računara, Sleep režim takođe štedi energiju, ali Mac i MacBook nude dodatne funkcije poput Power Nap, koja obavlja zadatke u pozadini dok je uređaj u Sleep režimu. To omogućava balans između uštede energije i održavanja sistema ažurnim.

Foto: Shutterstock

Moderni izazovi i pozadinski procesi

Sleep režim, iako praktičan, može neprimetno trošiti energiju kroz pozadinske procese. Na primer, funkcija Modern Standby na Windows uređajima može dodatno opteretiti bateriju čak kada deluje da je uređaj u mirovanju.

Zbog toga je važno pratiti kako i kada se Sleep koristi. Ako planirate da nećete koristiti računar duže vreme, bolja opcija je gašenje, koje eliminiše pozadinske procese i štedi energiju.

Foto: Shutterstock

Praktični saveti za svakodnevnu upotrebu

Za kratke pauze i rad u kontinuaciji, Sleep režim je praktičan jer štedi vreme i omogućava trenutni nastavak rada. Laptopovi priključeni na struju mogu gotovo stalno koristiti ovaj režim bez većih posledica.

S druge strane, za noć ili duže periode neaktivnosti, Shut down je preporučljiv. Osim što štedi energiju, doprinosi očuvanju hardvera i stabilnosti sistema. Kombinovanjem oba režima možete postići balans između udobnosti i dugovečnosti uređaja.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.