Prema informacijama koje prenosi Mark Gurman iz Bloomberg-a, moguće je da će uređaj biti predstavljen već krajem ove godine.

Ovo je još jedan korak u Apple-ovoj strategiji širenja na nosive uređaje, ali i svojevrsno prilagođavanje nakon mešovitog prijema uređaja kao što je Vision Pro.

Apple trenutno testira četiri različita dizajna pametnih naočara, uključujući varijante sa pravougaonim i ovalnim okvirima, u više boja. Uređaj neće imati ekran, ali će omogućiti fotografisanje, snimanje videa, pozive, muziku i interakciju sa unapređenim Siri asistentom.

Četiri dizajna u igri

Prema izveštaju, Apple eksperimentiše sa više stilova kako bi pronašao idealan balans između tehnologije i svakodnevne upotrebe.

Testiraju se:

veći pravougaoni okvir

tanji pravougaoni model, sličan naočarima koje nosi Tim Cook

veći ovalni ili kružni dizajn

manji, diskretniji ovalni model

Pored oblika, kompanija razmatra i različite boje, uključujući crnu, tamnoplavu i svetlo braon, što ukazuje na fokus na stil i masovnu privlačnost.

Korak unazad ili pametna strategija

Zanimljivo je da ove naočare predstavljaju zaokret u odnosu na ranije ambiciozne planove kompanije. Apple je ranije ciljao kompleksne uređaje sa proširenom i mešovitom realnošću, ali su kašnjenja i slabiji odziv tržišta doveli do promene pristupa.

Nove naočare deluju znatno jednostavnije i praktičnije, što može biti ključ za širu upotrebu.

Bez ekrana, ali sa ključnim funkcijama

Za razliku od nekih AR uređaja, ove naočare neće imati ugrađen displej. Umesto toga, fokus je na svakodnevnim funkcijama:

fotografisanje i snimanje videa

obavljanje telefonskih poziva

reprodukcija muzike

interakcija sa unapređenim Siri asistentom

Ovakav pristup ih približava proizvodima poput Ray-Ban Meta smart glasses koje razvija Meta, ali uz Apple-ov fokus na integraciju sa sopstvenim ekosistemom.

Šta ovo znači za tržište

Ako Apple uspe da spoji dizajn, funkcionalnost i jednostavnost, pametne naočare bi mogle postati sledeći veliki hit u tech industriji.

Za sada, jasno je da kompanija pažljivo testira sve opcije pre konačne odluke, što znači da bi konačni proizvod mogao izgledati drugačije od svega što smo do sada videli.

