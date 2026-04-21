Prema informacijama koje dolaze od poznatih insajdera, Sony planira lansiranje čak tri različite verzije PlayStation 6 konzole do 2027. godine. U ponudi bi se navodno našli standardni model, jeftinija varijanta i potpuno novi ručni uređaj, čime bi kompanija pokrila širi spektar tržišta nego ikada ranije. Ako se ove informacije pokažu tačnim, to bi moglo značiti najveću promenu strategije u istoriji PlayStation brenda.

Procene govore da bi se cene novih uređaja kretale između 350 i 1000 dolara, u zavisnosti od modela i performansi. Time bi Sony pokušao da istovremeno privuče i masovno tržište i premium korisnike. Ovakav potez bi mogao da redefiniše način na koji se nove generacije konzola uvode na globalno tržište.

Insajderski izvori otkrivaju plan

Informacije potiču sa YouTube kanala “Moore’s Law is Dead”, koji je poznat po hardverskim curenjima sa relativno visokom stopom tačnosti. Prema navodima, Sony želi da istovremeno lansira više modela kako bi pokrio sve cenovne segmente. Takva strategija omogućila bi igračima da odmah izaberu uređaj prema svom budžetu i potrebama.

Plan uključuje standardni PS6 kao glavnu konzolu nove generacije, ali i dodatne varijante koje bi ciljale različite tipove korisnika. Fokus je na širenju ekosistema, a ne samo na jednom “flagship” uređaju. Ako se ostvari, ovaj pristup bi mogao da promeni očekivanja industrije u vezi sa lansiranjem konzola.

Moćni PS6 i pristupačniji PS6 S

Glavni model, PS6, navodno će koristiti novi “Orion” CPU, koji bi trebalo da donese značajan skok u performansama u odnosu na prethodnu generaciju. S druge strane, PS6 S bi bio oslonjen na AMD “Canis” čipset. Ova podela ukazuje na jasnu strategiju razdvajanja premium i pristupačnog segmenta.

Isti AMD čip bi se, prema navodima, koristio i u novom ručnom uređaju, koji bi služio kao prenosiva dopuna glavnoj konzoli. Najjeftiniji model bi mogao da košta oko 350 dolara, dok bi ručna verzija išla i do 700 dolara. Takva struktura cena pokazuje ambiciju Sonyja da pokrije i kućno i mobilno gejming tržište.

Zašto Sony menja strategiju

Stručnjaci smatraju da su nedavna poskupljenja PS5 konzola deo šire pripreme za novu generaciju uređaja. Globalni rast troškova proizvodnje, posebno memorije i čipova, dodatno komplikuje situaciju za proizvođače. Zbog toga se očekuje da kompanije sve više uvode više modela umesto jednog univerzalnog proizvoda.

Sony, prema analizama, pokušava da zadrži konkurentsku prednost u uslovima rastuće ekonomske i tehnološke neizvesnosti. Tri uređaja bi im omogućila da istovremeno napadnu i premium i prenosivi segment tržišta. Ukoliko se plan ostvari, igrači bi mogli dobiti najraznovrsniju PlayStation generaciju do sada.

Ručni gejming i nova era ekosistema

Uvođenje ručnog uređaja uz PS6 konzole ukazuje na povratak fokusa na mobilni gejming segment, koji poslednjih godina snažno raste. Sony bi na taj način direktno ušao u konkurenciju sa već etabliranim prenosivim platformama. To bi moglo otvoriti potpuno novu fazu u načinu na koji se PlayStation koristi van kućnog okruženja.

Ako se ova strategija pokaže uspešnom, Sony bi mogao da stvori jedinstven ekosistem u kojem se kućna i prenosiva igra međusobno dopunjuju. Time bi se značajno promenio način na koji igrači pristupaju budućim generacijama konzola. Industrija bi tako mogla ući u period u kojem “jedna konzola po generaciji” više neće biti standard.

