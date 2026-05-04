Kako piše Forbes, Microsoft uvodi ključnu izmenu u načinu na koji funkcionišu ažuriranja, a korisnicima je ostavljen kratak rok da reaguju. U pitanju je promena vezana za sigurnosne sertifikate i Secure Boot sistem koji štiti računare od malvera pri pokretanju.

Problem je što ova promena ima jasan rok i ako se ne ispoštuje može doći do gubitka dela bezbednosnih funkcija. Upravo zato stručnjaci upozoravaju da se ovo ne sme ignorisati jer posledice mogu biti ozbiljnije nego što deluje na prvi pogled.

Šta se zapravo menja u Windowsu

Microsoft uvodi ažuriranje sigurnosnih sertifikata koji su ključni za funkcionisanje Secure Boot mehanizma. Ovaj sistem osigurava da se prilikom pokretanja računara učitava samo provereni i bezbedni softver. Ako sertifikati zastare ili se ne ažuriraju na vreme, uređaj može postati ranjiv na napade.

Većina korisnika će dobiti ova ažuriranja automatski, ali ne svi. Kako navodi Microsoft, pojedini uređaji zahtevaju i dodatne firmware nadogradnje koje zavise od proizvođača.

Drugim rečima, nije dovoljno samo imati uključen Windows Update, već je važno proveriti da li je ceo sistem uključujući firmware zaista ažuriran.

Rok od 10 dana i zašto je kritičan

Ono što ovu promenu čini posebno važnom jeste kratak vremenski okvir. Korisnici imaju oko 10 dana da reaguju i osiguraju da su njihovi sistemi spremni za novu bezbednosnu konfiguraciju.

Ako se to ne uradi na vreme, uređaji mogu izgubiti deo zaštite koju Secure Boot pruža. To ne znači nužno da će računar odmah biti hakovan, ali značajno povećava rizik od napada i kompromitovanja sistema.

Microsoft dodatno pojačava pritisak kroz upozorenja i notifikacije koje će korisnicima jasno signalizirati da nešto nije u redu sa njihovim bezbednosnim statusom.

Šta treba da uradite odmah

Stručnjaci savetuju nekoliko ključnih koraka kako biste izbegli probleme. Pre svega, proverite da li su Windows ažuriranja uključena i instalirana. Zatim proverite da li postoji dostupno firmware ažuriranje za vaš uređaj jer to često nije deo standardnog update procesa.

Važno je i obratiti pažnju na upozorenja unutar sistema jer će Windows jasno pokazati status bezbednosti kroz indikatore i poruke.

U svetu gde sajber pretnje postaju sve sofisticiranije, ovakve promene pokazuju da bezbednost više nije opcija već obaveza. Oni koji ignorišu upozorenja rizikuju da ostanu nezaštićeni u trenutku kada su napadi sve češći i ozbiljniji.