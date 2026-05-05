Tastatura iz 80-ih koja i danas radi bolje od novih: Ovo je tajna IBM legendarnog modela
Upravo to je slučaj sa IBM Model M keyboard, tastaturom iz 1985. godine koju mnogi i danas koriste kao primarni uređaj za rad.
Kako piše BGR, ovaj model se često naziva "kupovinom za ceo život" jer uz minimalno održavanje može da traje praktično zauvek i pritom zadrži isti osećaj pri kucanju kao prvog dana.
Tajna u jedinstvenom mehanizmu
Glavni razlog dugovečnosti krije se u specifičnom dizajnu tastera. Za razliku od današnjih membranskih tastatura, Model M koristi tzv. buckling spring mehanizam koji daje jak taktilni i zvučni feedback pri svakom pritisku.
Ovaj sistem ima manje delova koji se habaju i ne oslanja se na gumu koja vremenom propada. Upravo zbog toga mnoge originalne tastature stare skoro 40 godina i dalje rade bez problema, što je danas gotovo nezamislivo za većinu moderne elektronike.
Dizajn koji je definisao sve moderne tastature
Osim izdržljivosti, Model M je imao ogroman uticaj na industriju. Raspored tastera koji danas svi koristimo uključujući razdvojeni numerički deo, strelice i funkcijske tastere potiče upravo iz ovog modela.
Drugim rečima, gotovo svaka tastatura koju danas koristimo direktno je inspirisana ovim dizajnom iz 80-ih. Standard koji je tada postavljen i dalje je praktično nepromenjen.
Zašto je i danas tražena
Iako nema RGB osvetljenje, bežične opcije ili moderne dodatke, Model M i dalje ima kultni status među entuzijastima. Razlog je jednostavan osećaj pri kucanju, izdržljivost i kvalitet izrade koji se retko viđa danas.
Mnogi korisnici tvrde da im ova tastatura omogućava brže i preciznije kucanje upravo zbog jasnog feedbacka. Uz to, zbog svoje konstrukcije, može se koristiti decenijama bez potrebe za zamenom.
U eri gde se uređaji prave da traju nekoliko godina, Model M ostaje podsetnik kako izgleda proizvod napravljen da traje ceo život.
