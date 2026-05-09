"DA LI STE SIGURNI DA ŽELITE SAMI DA RAZMIŠLJATE?"

Na mestima gde su se ranije nalazili standardni funkcijski tasteri sada se pojavljuje posebno dugme povezano sa veštačkom inteligencijom, a mnogi vlasnici novih računara priznaju da nisu sigurni čemu ono zapravo služi. Upravo zbog toga internet su preplavile teorije, nagađanja i viralni snimci u kojima ljudi pokušavaju da otkriju “tajnu funkciju” novog AI tastera.

Velike tehnološke kompanije poslednjih godina ubrzano ubacuju AI funkcije direktno u operativne sisteme i hardver, a novi taster predstavlja deo te strategije. Jednim pritiskom korisnik može aktivirati AI asistenta koji pretražuje dokumenta, odgovara na pitanja, generiše tekstove, menja podešavanja računara ili automatski organizuje sadržaj. Iako proizvođači tvrde da je cilj pojednostavljenje rada, deo korisnika smatra da se veštačka inteligencija nameće čak i onima koji ne žele da je koriste.

Pojedini proizvođači uklonili ili pomerili stare tastere

Posebnu pažnju izazvalo je to što su neki proizvođači uklonili ili pomerili stare tastere kako bi napravili mesto za novi AI taster. Korisnici koji godinama koriste iste prečice na tastaturi tvrde da ih ova promena nervira jer remeti navike koje su razvijali godinama. Na internetu su se pojavili brojni komentari ljudi koji kažu da “slučajno aktiviraju AI” dok pokušavaju da koriste standardne funkcije računara.

Stručnjaci objašnjavaju da je ovo samo početak mnogo većih promena koje dolaze u svetu računara i operativnih sistema imajući u vidu da ideja tehnoloških kompanija jeste da AI postane centralni deo svakodnevnog korišćenja uređaja, slično kao što su nekada internet pretraga ili touchpad postali standard. U budućnosti bi računari mogli automatski da predlažu radnje, odgovaraju na poruke i izvršavaju zadatke bez potrebe da korisnik ručno otvara aplikacije.

Korisnici uglavnom nezadovoljni novim tasterom

Na društvenim mrežama trend je otišao toliko daleko da ljudi masovno objavljuju snimke u kojima pokušavaju da “testiraju” AI taster postavljajući neobična pitanja ili tražeći od računara da izvršava komplikovane zadatke.

Neki tvrde da su oduševljeni brzinom i mogućnostima sistema, dok drugi smatraju da je u pitanju marketinški trik koji korisnicima ne donosi stvarnu korist. Zanimljivo je da su pojedini korisnici već pronašli načine da promene funkciju AI tastera ili ga potpuno isključe, što pokazuje da deo javnosti još nije spreman za ovakve promene. Na forumima se dele tutorijali za vraćanje starih prečica i uklanjanje AI opcija iz sistema. Uprkos tome, proizvođači računara nastavljaju da promovišu nove AI funkcije kao ključnu budućnost industrije.

AI taster prvi korak ka mnogo dubljoj integraciji automatizacije

Analitičari smatraju da kompanije pokušavaju da naviknu korisnike na ideju da će veštačka inteligencija uskoro biti prisutna u svakom delu digitalnog života. Baš kao što danas gotovo niko ne razmišlja o tome da koristi internet pretragu ili glasovne asistente, očekuje se da će AI funkcije postati potpuno normalan deo rada na računaru, a novi taster predstavlja simbol te tranzicije ka računarima koji “razumeju” korisnika i njegove potrebe.

Istovremeno, pojedini tehnološki entuzijasti upozoravaju da bi preveliko oslanjanje na AI moglo promeniti način na koji ljudi koriste računare i internet. Ako sistemi počnu sami da donose odluke, organizuju informacije i pišu sadržaj umesto korisnika, postavlja se pitanje koliko će ljudi zaista kontrolisati tehnologiju koju koriste. Neki čak smatraju da je AI taster prvi korak ka mnogo dubljoj integraciji automatizacije u svakodnevni život.

AI dugme kao novi Clippy

Pojedini gejmeri i profesionalni korisnici računara tvrde da AI alati nepotrebno troše resurse sistema i utiču na performanse uređaja. Ljudi se žale da novi procesi rade u pozadini, koriste memoriju i bateriju čak i kada AI funkcije ne koriste aktivno. Zbog toga se na forumima sve češće dele tutorijali kako potpuno isključiti AI servise iz operativnog sistema.

Mnogo komentara ima i šaljiv ton, pa korisnici pišu da je “AI dugme novi Clippy”, aludirajući na ozloglašenog Microsoft pomoćnika iz prošlosti koji je nervirao ljude iskačućim savetima. Drugi se šale da će “računar uskoro pitati da li ste sigurni da želite sami da razmišljate”.

