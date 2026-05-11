Nintendo je povećao cenu konzole Switch 2 na američkom tržištu za 50 dolara, pa nova preporučena cena sada iznosi 500 dolara. Kompanija navodi da su glavni razlozi skuplji memorijski čipovi i dodatni troškovi povezani sa američkim carinama, koje poslednjih meseci sve više utiču na tehnološku industriju.

Iako poskupljenje nije toliko veliko kao kod Sony PlayStation 5 konzole, koja je u pojedinim regionima tokom prethodne godine značajno poskupela, analitičari smatraju da bi Nintendo mogao biti u osetljivijoj poziciji. Razlog je publika kojoj se kompanija obraća, jer veliki deo korisnika čine mlađi igrači i porodice koje pažljivije reaguju na rast cena.

Prodaja Switch 2 konzole

Uprkos višoj ceni, Nintendo je saopštio da je tokom poslednjeg kvartala isporučio 2,49 miliona Switch 2 konzola. Time je ukupan broj prodatih uređaja dostigao gotovo 20 miliona za samo tri kvartala fiskalne godine, što potvrđuje da je početak prodaje bio veoma uspešan.

Ipak, kompanija za narednu fiskalnu godinu očekuje slabiji tempo prodaje i prognozira oko 16,5 miliona prodatih uređaja. To je manje od očekivanja dela analitičara, koji su verovali da bi Switch 2 mogao premašiti granicu od 20 miliona primeraka zahvaljujući snažnom startu i velikoj potražnji.

Nintendo oprezniji sa prognozama

Japanska kompanija verovatno pokušava da bude opreznija nakon prošlogodišnjih procena, kada je potcenila rezultate prodaje. Iz Nintenda navode da i dalje smatraju kako bi 16,5 miliona prodatih konzola predstavljalo veoma dobar rezultat za drugu godinu nakon lansiranja uređaja.

Takav pristup pokazuje da kompanija pokušava da balansira između optimizma i realnih tržišnih izazova. Pored rasta troškova proizvodnje, globalna situacija sa čipovima i promenama u lancima snabdevanja i dalje stvara pritisak na tehnološke kompanije širom sveta.

Prodaja igara nastavila da raste

Pored hardvera, Nintendo beleži rast i kada je reč o prodaji igara. Tokom fiskalne godine prodato je više od 185 miliona kopija igara za Switch i Switch2 platforme, što je primetno više u odnosu na prethodnu godinu.

Među najuspešnijim naslovima izdvojili su se Mario Kart World, Donkey Kong Bananza i Pokemon Legends: Z-A. Kompanija je takođe saopštila da je novi film iz Super Mario univerzuma ostvario zaradu veću od 800 miliona dolara tokom prve četiri nedelje prikazivanja, što dodatno pokazuje koliko je Nintendo brend trenutno snažan van same gejming industrije.

Prihodi snažno porasli, ali stižu novi izazovi

Nintendo je tokom fiskalne 2026. godine gotovo udvostručio prihode, koji su dostigli oko 14,7 milijardi dolara. Veliki rast rezultat je pre svega lansiranja nove konzole i povećane prodaje softvera.

Ipak, kompanija za naredni period očekuje blagi pad ukupnih prihoda, iako predviđa rast operativnog profita zahvaljujući boljoj prodaji igara. Nintendo ističe da su dodatni troškovi proizvodnje, posebno kada je reč o memorijskim komponentama i carinama, postali jedan od ključnih izazova za narednu godinu.

