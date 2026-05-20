Imate mrtve Wi-Fi zone u stanu? Uradite ovo da internet bude jak u svakom uglu
Wi-Fi "mrtve zone" su mesta u kući gde signal jedva dopire ili potpuno nestaje. To može dovesti do sporog interneta, prekida video poziva i frustrirajućeg baferovanja. Dobra vest je da se problem često može rešiti bez kupovine dodatne opreme. Prema pisanju BGR-a, nekoliko jednostavnih promena u podešavanjima rutera može značajno poboljšati pokrivenost signalom.
1. Promenite Wi-Fi kanal
U zgradama i naseljenim područjima veliki broj rutera koristi iste kanale, što dovodi do smetnji.
Za 2.4 GHz mrežu najčešće su najbolji kanali 1, 6 ili 11. Izbor najmanje opterećenog kanala može poboljšati stabilnost veze i smanjiti prekide.
2. Koristite odgovarajući frekvencijski opseg
Moderni ruteri nude najmanje dva opsega:
2.4 GHz – sporiji, ali ima veći domet i bolje prolazi kroz zidove.
5 GHz – mnogo brži, ali slabije pokriva udaljene prostorije.
Ako je uređaj daleko od rutera, prebacivanje na 2.4 GHz često daje bolje rezultate.
3. Uključite Beamforming
Beamforming je tehnologija koja omogućava ruteru da usmeri signal direktno ka uređaju, umesto da ga ravnomerno raspršuje u svim pravcima.
Ovo može poboljšati signal za televizore, računare i telefone koji se nalaze u delovima doma sa slabijim prijemom.
4. Isključite „Eco“ ili režim štednje energije
Neki ruteri imaju opcije poput:
Power Saving Mode
Eco Mode
Ultra Power Saving
Ove funkcije smanjuju jačinu emitovanja kako bi uštedele energiju, ali istovremeno mogu pogoršati pokrivenost. Preporučuje se da ruter radi u "Normal" režimu sa maksimalnom snagom prenosa.
5. Resetujte ruter
Ako ste tokom vremena menjali različita podešavanja, moguće je da je neka pogrešna konfiguracija uzrok problema.
Vraćanje rutera na fabrička podešavanja često rešava probleme sa signalom i omogućava početak „od nule“.
Dodatni savet: Lokacija rutera je ključna
Čak i najbolja podešavanja neće pomoći ako je ruter postavljen: u uglu stana, iza metalnih predmeta, u zatvorenoj polici, ili u podrumu.
Najbolje je da bude na centralnoj, povišenoj i otvorenoj poziciji.
Kada je vreme za dodatnu opremu?
Ako ni nakon optimizacije signal nije zadovoljavajući, moguće je da je vaš dom prevelik ili ima debele zidove. Tada su najbolja rešenja:
Wi-Fi ekstender,
mesh sistem,
ili powerline adapter.
Pre nego što potrošite novac na novu opremu, proverite podešavanja rutera. Promena kanala, pravilno korišćenje frekvencija, uključivanje beamforminga i isključivanje režima štednje energije mogu značajno poboljšati Wi-Fi signal u celom domu.
