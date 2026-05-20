Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Wi-Fi "mrtve zone" su mesta u kući gde signal jedva dopire ili potpuno nestaje. To može dovesti do sporog interneta, prekida video poziva i frustrirajućeg baferovanja. Dobra vest je da se problem često može rešiti bez kupovine dodatne opreme. Prema pisanju BGR-a, nekoliko jednostavnih promena u podešavanjima rutera može značajno poboljšati pokrivenost signalom.

1. Promenite Wi-Fi kanal

U zgradama i naseljenim područjima veliki broj rutera koristi iste kanale, što dovodi do smetnji.

Za 2.4 GHz mrežu najčešće su najbolji kanali 1, 6 ili 11. Izbor najmanje opterećenog kanala može poboljšati stabilnost veze i smanjiti prekide.

2. Koristite odgovarajući frekvencijski opseg

Moderni ruteri nude najmanje dva opsega:

2.4 GHz – sporiji, ali ima veći domet i bolje prolazi kroz zidove.

5 GHz – mnogo brži, ali slabije pokriva udaljene prostorije.

Ako je uređaj daleko od rutera, prebacivanje na 2.4 GHz često daje bolje rezultate.

Foto: Shutterstock

3. Uključite Beamforming

Beamforming je tehnologija koja omogućava ruteru da usmeri signal direktno ka uređaju, umesto da ga ravnomerno raspršuje u svim pravcima.

Ovo može poboljšati signal za televizore, računare i telefone koji se nalaze u delovima doma sa slabijim prijemom.

4. Isključite „Eco“ ili režim štednje energije

Neki ruteri imaju opcije poput:

Power Saving Mode

Eco Mode

Ultra Power Saving

Ove funkcije smanjuju jačinu emitovanja kako bi uštedele energiju, ali istovremeno mogu pogoršati pokrivenost. Preporučuje se da ruter radi u "Normal" režimu sa maksimalnom snagom prenosa.

Foto: Shutterstock

5. Resetujte ruter

Ako ste tokom vremena menjali različita podešavanja, moguće je da je neka pogrešna konfiguracija uzrok problema.

Vraćanje rutera na fabrička podešavanja često rešava probleme sa signalom i omogućava početak „od nule“.

Dodatni savet: Lokacija rutera je ključna

Čak i najbolja podešavanja neće pomoći ako je ruter postavljen: u uglu stana, iza metalnih predmeta, u zatvorenoj polici, ili u podrumu.

Najbolje je da bude na centralnoj, povišenoj i otvorenoj poziciji.

Kada je vreme za dodatnu opremu?

Ako ni nakon optimizacije signal nije zadovoljavajući, moguće je da je vaš dom prevelik ili ima debele zidove. Tada su najbolja rešenja:

Wi-Fi ekstender,

mesh sistem,

ili powerline adapter.

Pre nego što potrošite novac na novu opremu, proverite podešavanja rutera. Promena kanala, pravilno korišćenje frekvencija, uključivanje beamforminga i isključivanje režima štednje energije mogu značajno poboljšati Wi-Fi signal u celom domu.