Slušaj vest

Na prvi pogled većina USB kablova izgleda gotovo identično, zbog čega mnogi kupci teško razumeju zašto pojedini modeli koštaju višestruko više od drugih. Međutim, razlika nije samo u brendu ili pakovanju, već prvenstveno u kvalitetu materijala i tehnologiji koja se nalazi unutar samog kabla. Jeftiniji modeli uglavnom koriste tanku plastiku i slabije komponente koje se brzo habaju, pucaju ili gube stabilnost tokom korišćenja.

Skuplji kablovi pravljeni su od izdržljivijih materijala poput opletenog najlona, a često imaju i kvalitetniju unutrašnju zaštitu. Upravo te razlike utiču na brzinu punjenja, stabilnost prenosa podataka i dugotrajnost uređaja. Loše izrađen kabl može usporiti rad telefona ili računara, ali i povećati rizik od oštećenja baterije i elektronskih komponenti.

Foto: Shutterstock

Sertifikati otkrivaju bezbednost kabla

Prilikom kupovine USB kabla pažnju treba obratiti na oznake poput USB-IF, CE ili FCC sertifikata. Takve oznake pokazuju da je proizvod prošao određene bezbednosne i tehničke provere, što korisnicima daje veću sigurnost tokom svakodnevne upotrebe. Bez tih standarda teško je znati da li kabl može bezbedno da podnese opterećenje modernih uređaja.

Kvalitetniji modeli obično imaju bolje unutrašnje povezivanje i veći broj pinova, što omogućava stabilniji protok energije i brži prenos podataka. Kod snažnijih USB-C kablova često se nalazi i poseban E-marker čip koji reguliše količinu energije i štiti uređaj od pregrevanja. Upravo zbog toga skuplji kablovi često predstavljaju sigurniju investiciju na duže staze.

Foto: Shutterstock

Jeftini kablovi mogu napraviti probleme

Mnogi korisnici biraju najjeftinije modele verujući da svi kablovi rade isti posao, ali razlike postaju vidljive već nakon nekoliko korišćenja. Slabiji kablovi često ne mogu da podnesu veću snagu punjenja, pa se telefoni pune znatno sporije nego što bi trebalo. Kod laptopova problem može biti još ozbiljniji jer uređaj ponekad uopšte ne prepoznaje punjač.

Pored sporijeg rada, nekvalitetni proizvodi mogu izazvati pregrevanje ili nestabilan protok struje. Takvi problemi dugoročno mogu negativno uticati na bateriju i druge osetljive komponente elektronike. Upravo zato stručnjaci preporučuju kupovinu proverene i sertifikovane opreme, čak i kada je njena cena nešto viša.

Foto: Shutterstock

Boja USB priključka otkriva mogućnosti

Kod starijih USB-A kablova jedan detalj može pomoći korisnicima da lakše procene njihove performanse. Boja plastike unutar konektora često pokazuje kojoj generaciji priključak pripada i kakve mogućnosti nudi. Crna boja uglavnom označava starije standarde sa sporijim prenosom podataka i manjom snagom punjenja.

Sa druge strane, plavi, žuti ili narandžasti priključci obično ukazuju na naprednije verzije koje podržavaju brži protok podataka i efikasnije punjenje uređaja. Iako ovaj trik nije potpuno precizan za svaki model, može biti koristan pokazatelj prilikom brze kupovine ili poređenja više različitih kablova u prodavnici.

Foto: Shutterstock

USB-C ogromna snagu, ali i veću zabuna

Za razliku od starijih USB-A modela, moderni USB-C kablovi nemaju sistem boja koji jasno pokazuje njihove mogućnosti. Zbog toga mnogi korisnici teško razlikuju osnovne modele od naprednih verzija namenjenih za velike brzine prenosa i snažno punjenje. Na tržištu danas postoje kablovi koji podržavaju izuzetno velike performanse, ali spolja izgledaju gotovo isto kao mnogo slabiji modeli.

Najnoviji standardi omogućavaju prenos podataka brzinama do osamdeset gigabita u sekundi, kao i snagu punjenja do dvesta četrdeset vati. Zbog toga je važno pažljivo proveriti tehničke specifikacije pre kupovine. U suprotnom, lako se može desiti da korisnik plati kabl koji ne odgovara potrebama njegovog uređaja ili ne koristi njegove pune mogućnosti.