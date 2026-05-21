iPhone se često kupuje kao dugoročna investicija, ali njegov stvarni životni vek nije neograničen i zavisi od kombinacije hardvera, softvera i načina korišćenja, što u praksi dovodi do toga da se razlike među generacijama brzo primete. Stručne procene pokazuju da već nakon tri do pet godina uređaj počinje da gubi brzinu i kompatibilnost sa novijim aplikacijama, iako i dalje može fizički da radi, što se naročito vidi kod novih verzija aplikacija koje sve više zahtevaju jači hardver nego ranije.

Nakon tog perioda, telefon najčešće više ne ispunjava zahteve savremenih aplikacija i sistema, što ga postepeno gura u kategoriju zastarelih uređaja i ograničava njegovu svakodnevnu upotrebu. To znači da korisnik i dalje ima funkcionalan telefon, ali sa ograničenim mogućnostima u odnosu na novije modele, pri čemu čak i osnovne radnje počinju da deluju sporije nego što su korisnici navikli.

Baterija kao prvi znak starenja

Jedan od prvih i najprimetnijih problema kod starijih iPhone modela jeste pad kapaciteta baterije, koji se obično javlja nakon oko dve godine intenzivnog korišćenja i direktno utiče na trajanje rada uređaja. Apple baterije su projektovane za određeni broj ciklusa punjenja, nakon čega njihov kapacitet počinje značajno da opada, pa se razlika u trajanju baterije vremenom sve više oseća u svakodnevnoj upotrebi.

Kada zdravlje baterije padne ispod oko 80 odsto, korisnici primete kraće trajanje rada i potrebu za češćim punjenjem, što direktno utiče na svakodnevnu upotrebu i navike korišćenja telefona. U takvoj situaciji, jedino rešenje je zamena baterije ili stalno korišćenje punjača, zbog čega telefon gubi svoju „mobilnost“ i sve češće zavisi od dostupnosti električne energije.

Fizička izdržljivost slabi uprkos kvalitetu

Iako moderni iPhone modeli koriste izdržljive materijale poput stakla i metala, njihova otpornost se vremenom smanjuje kako uređaj prolazi kroz svakodnevno habanje, dok zaštitne komponente koje obezbeđuju otpornost na vodu i prašinu nisu trajne i mogu oslabiti tokom godina korišćenja. To postaje posebno važno jer se oštećenja ne vide odmah, ali dugoročno utiču na pouzdanost uređaja.

To znači da stariji uređaj, iako na početku vodootporan, vremenom postaje podložniji oštećenjima ako dođe u kontakt sa vlagom ili tečnošću, čak i u situacijama koje bi ranije bile bezbedne, što u praksi povećava rizik i kod rutinskog korišćenja poput kiše ili prosipanja tečnosti.

Softverska podrška određuje stvarni kraj

Apple obično pruža softversku podršku svojim uređajima oko sedam godina od prestanka proizvodnje, ali to ne znači da svi modeli dobijaju najnovije funkcije podjednako efikasno jer hardver vremenom postaje ograničavajući faktor, dok se sigurnosna ažuriranja vremenom smanjuju, što povećava rizik od ranjivosti. Kako podrška slabi, uređaj postepeno gubi i deo svoje bezbednosne pouzdanosti.

Iako stariji modeli i dalje mogu da koriste nove verzije iOS sistema, njihove performanse često ne prate zahteve modernih funkcija i aplikacija, što dovodi do sporijeg rada i ograničenja u upotrebi, pa se vremenom stvara sve veći jaz između hardverskih mogućnosti i softverskih zahteva koji se direktno oseća u svakodnevnom korišćenju.

Nove AI funkcije ubrzavaju zamenu

Uvođenje naprednih funkcija veštačke inteligencije dodatno povećava razliku između novih i starijih iPhone modela jer zahtevaju znatno jači hardver, pri čemu te funkcije zahtevaju snažnije procesore i veću memoriju, što mnogi stariji uređaji jednostavno nemaju. Zbog toga AI funkcije postaju svojevrsna granica između „podržanih“ i „nepodržanih“ uređaja.

Zbog toga korisnici često ne mogu da koriste najnovije AI opcije, čak i kada njihov telefon i dalje funkcioniše bez većih problema, što stvara osećaj tehnološke zastarelosti i dodatno ubrzava odluku o zameni uređaja.