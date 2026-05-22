Slušaj vest

Automobili nekada simbolizuju slobodu i nezavisnost. Nekada smo verovali da nas automobil odvaja od nadzora drugih, dok sada on može biti sredstvo stalnog praćenja i kontrole. Moderni automobili su praktično računari na točkovima.

Velike kompanije koriste ih da prikupe intimne podatke o vašem životu i na taj način povećaju profit. Ako mislite da vožnja danas pruža mir i privatnost, vreme je da preispitate tu ideju. Svaka vožnja može generisati ogromne količine podataka koje proizvođači koriste bez mnogo transparentnosti, oblikujući vaš digitalni profil.

Foto: Shutterstock

Šta vaš automobil sve zna o vama

Kompanije same priznaju u svojim politikama privatnosti da automobili mogu prikupljati podatke o vašoj tačnoj lokaciji, ljudima koji su s vama u vozilu, muzici koju slušate, pa čak i da li koristite sigurnosni pojas ili naglo kočite. Neki modeli prate i vaš fizički izgled, starost, težinu i izraze lica. Ovi podaci mogu se koristiti i za predikciju vašeg ponašanja, pa čak i za procene vaših finansijskih i zdravstvenih navika.

Unutrašnjost automobila je često opremljena kamerama i senzorima koji mogu pratiti gotovo svaki vaš pokret. Povezani automobili mogu ove informacije slati putem interneta, dok vi mislite da jednostavno uživate u vožnji. Na taj način vaše navike i privatni trenuci postaju lako dostupni kompanijama koje ih mogu analizirati i prodavati dalje.

Foto: Shutterstock

Podaci koji mogu udariti po vašem novčaniku

Podaci koje automobili prikupljaju ne ostaju samo u digitalnom oblaku - oni utiču i na vaše finansije. Osiguravajuće kompanije koriste ih da povećaju premije određenim vozačima, dok proizvođači automobila ponekad prodaju ove informacije trećim licima, bez otkrivanja identiteta kupaca. Vaši podaci mogu se koristiti i za profilisanje vozača, što znači da se pojedinci mogu kategorizovati i diskriminisati po različitim kriterijumima.

Prema rečima Darela Vesta iz Centra za tehnološke inovacije u Vašingtonu, „vaš život se praktično može rekonstruisati gotovo sekund po sekund“. Za prosečnog vozača, većina ovih praksi je potpuno nevidljiva i neočekivana. To znači da vaša privatnost, ili njen nedostatak, može imati posledice u svakodnevnom životu, od finansija do sigurnosti.

Foto: Shutterstock

Novi zakoni donose još više prikupljanja podataka

U SAD-u se uskoro uvode zakoni koji će zahtevati instalaciju infracrvenih kamera i drugih sistema za praćenje stanja vozača, uključujući zamor i alkohol. Iako cilj zvuči kao bezbednost, to znači da će kompanije dobiti još detaljniji uvid u vaše navike i zdravstvene podatke.

Ova nova pravila mogu stvoriti ogroman set podataka o vozačima, koji će postati privlačan za marketinške i druge komercijalne svrhe.

Pravila o tome šta proizvođači automobila mogu raditi s tim informacijama praktično ne postoje. Jedini način da se zaštitite je da budete svesni kako se podaci prikupljaju i koristite dostupne opcije privatnosti u vašem vozilu i aplikacijama. Bez svesti i aktivnog pristupa, vozači gube kontrolu nad informacijama koje mogu biti korišćene na nepredvidive načine.

Foto: Promo

Kako zaštititi svoju privatnost

Neki proizvođači nude opcije koje omogućavaju ograničavanje prikupljanja podataka ili onemogućavanje deljenja sa trećim stranama. Evropski propisi nude bolje zaštite od američkih, ali ni oni nisu potpuni. Svaka odluka o privatnosti uvek podrazumeva da korisnik razume pravila, što u praksi često nije slučaj, jer politike privatnosti nisu lako razumljive.

Eksperti, poput Džen Kaltrajder iz Mozille, upozoravaju da se odgovornost za zaštitu privatnosti često prebacuje na korisnika, dok kompanije imaju gotovo neograničen pristup informacijama. Rešenje bi bilo da vozači stvarno kontrolišu svoje podatke i da kompanije moraju tražiti eksplicitnu saglasnost pre upotrebe bilo kojih ličnih informacija. Bez promena u zakonodavstvu i praksama kompanija, nadzor i komercijalna eksploatacija podataka vozača nastaviće da se povećava.