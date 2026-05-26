Problem nije samo odsjaj na ekranu, već i UV zračenje i toplota koji vremenom mogu da oštete panel i unutrašnje komponente.

OLED televizori su najosetljiviji

OLED televizori koriste organske materijale za prikaz slike, zbog čega nude vrhunski kontrast i duboku crnu boju. Međutim, upravo ti organski slojevi mogu da degradiraju pod dugotrajnim izlaganjem UV zracima i visokim temperaturama. Istraživanja koja pominje BGR pokazala su da UV svetlost može da utiče na strukturu OLED panela i postepeno smanji osvetljenje i kvalitet slike.

Za razliku od njih, LCD i LED televizori otporniji su na sunce jer koriste drugačiju tehnologiju prikaza. Ipak, ni oni nisu potpuno bezbedni, posebno ako su satima izloženi jakom suncu ili visokim temperaturama.

Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

Toplota je podjednako veliki problem

Sunčeva svetlost ne utiče samo na ekran. Kada televizor stoji na mestu koje se tokom dana snažno zagreva, temperatura može negativno da utiče na unutrašnje komponente, kućište i pozadinsko osvetljenje. Stručnjaci upozoravaju da kombinacija toplote koju televizor sam proizvodi i dodatnog zagrevanja od sunca može da ubrza habanje uređaja.

Testiranja sajta Rtings pokazala su da dugotrajno izlaganje visokim temperaturama može izazvati deformacije i kvarove kod pojedinih LCD modela, dok OLED televizori češće pate od burn-in efekta i neujednačenog trošenja panela.

Kako da zaštitite televizor

Najjednostavnije rešenje jeste da televizor ne bude direktno okrenut ka prozoru kroz koji ulazi jako sunce. Zavese, roletne ili UV zaštitne folije na staklu mogu značajno da smanje rizik. Takođe je važno ostaviti dovoljno prostora za ventilaciju kako bi toplota mogla normalno da izlazi iz uređaja.

Na forumima i Reddit diskusijama mnogi korisnici OLED televizora navode da koriste dodatne zavese ili prekrivaju ekran tokom najjačeg sunca, posebno u stanovima sa velikim staklenim površinama.

Ako planirate kupovinu televizora za veoma osvetljenu prostoriju ili terasu, stručnjaci preporučuju LED ili Mini-LED modele, dok OLED treba držati dalje od direktnog sunca kako bi što duže zadržao kvalitet slike.