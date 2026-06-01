Slušaj vest

Besplatni antivirusi ponovo su u centru pažnje nakon novog uporednog testiranja koje dovodi u pitanje uverenje da su plaćena rešenja uvek bolja. Rezultati pokazuju da razlike između besplatnih i komercijalnih antivirusnih programa nisu tako jasne kao što se često smatra. Test otvara i pitanje da li je za kvalitetnu zaštitu računara zaista neophodna pretplata na bezbednosni softver.

Istraživanje je obuhvatilo ukupno 24 antivirusna rešenja za Windows i macOS sisteme. Ocenjivani su zaštita, potrošnja sistemskih resursa i jednostavnost korišćenja. Test je koordinisao međunarodni ICRT, dok je rezultate objavio Hongkonški Savet potrošača.

Foto: Shutterstock

Besplatna rešenja među najboljima

Rezultati pokazuju da plaćeni antivirusni programi ne garantuju automatski bolju zaštitu. Čak 13 Windows rešenja dobilo je najvišu ocenu od 4,5 poena. Među njima su se našli i besplatni programi koji su konkurisali najskupljim komercijalnim rešenjima. Među besplatnim rešenjima sa najvišim ocenama izdvajaju se Bitdefender, Avast, AVG i Avira.

Ovo dodatno dovodi u pitanje stav da se kvalitetna zaštita mora plaćati. Besplatni antivirusi su u ključnim kategorijama pokazali performanse koje ih stavljaju rame uz rame sa komercijalnim proizvodima. Na taj način se naglašava da cena nije jedini faktor pri izboru antivirusnog rešenja.

Foto: Shutterstock

Microsoft Defender najlošije ocenjen

Najveće iznenađenje testiranja predstavlja Microsoft Defender, ugrađeno Windows bezbednosno rešenje. On je završio kao najslabije ocenjeni antivirus u Windows kategoriji sa ukupno 3,5 poena. Tokom testiranja primećeni su problemi u više različitih oblasti zaštite.

Defender je pokazao višu stopu lažnih pozitivnih rezultata. U pojedinim slučajevima označavao je normalne fajlove kao zlonamerne i time ometao preuzimanje. U testu zaštite od phishing napada nije pružio zaštitu za Chrome pretraživač, zbog čega je u toj kategoriji dobio samo jedan poen.

Foto: Shutterstock

Slabosti u ransomware testovima

U testu zaštite od ransomware napada Microsoft Defender je ostvario slab rezultat. Razlog je bio to što zaštita nije bila unapred uključena tokom testiranja. To je dovelo do šifrovanja velikog broja fajlova u kontrolisanim uslovima. Zbog toga je u ovoj kategoriji dobio samo dva poena.

Takođe je zabeleženo da je u scenariju bez nadogradnji tokom četiri nedelje njegov nivo zaštite bio slabiji u poređenju sa drugim rešenjima. Ovakav rezultat pokazuje da se performanse mogu menjati u zavisnosti od konfiguracije i ažuriranja sistema. To dodatno naglašava važnost pravilnog podešavanja bezbednosnih opcija.

Foto: Shutterstock

Razlike u potrošnji resursa

Test je pokazao velike razlike u načinu na koji antivirusni programi utiču na performanse računara. F-Secure Internet Security i McAfeeTotal Protection Essential izdvojili su se kao rešenja koja najmanje opterećuju sistem. Njihova potrošnja memorije i resursa bila je niska u svim testiranim scenarijima.

Ovi programi pokazali su se pogodnijim za slabije računare i starije konfiguracije. Sa druge strane, GData Internet Security, Bitdefender Total Security i AVGAntivirusFree pokazali su veću potrošnju sistemskih resursa. To može dovesti do usporavanja rada uređaja, posebno kod manje snažnog hardvera.

Foto: Shutterstock

Bezbednost zavisi i od korisnika

Hongkonški Savet potrošača naglašava da nijedan antivirusni program ne može da obezbedi potpunu zaštitu samostalno. Bezbednost računara zavisi i od ponašanja korisnika tokom korišćenja interneta. Zbog toga se preporučuje redovno ažuriranje sistema i softvera.

Takođe se savetuje oprez pri otvaranju linkova i priloga. Izbegavanje sumnjivih sajtova i redovno pravljenje rezervnih kopija važnih podataka dodatno smanjuje rizik. Ove mere, zajedno sa antivirusnim rešenjima, čine osnovu digitalne bezbednosti.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.