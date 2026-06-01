Mnogi korisnici iPhone uređaja budu iznenađeni kada otkriju da se telefon može pronaći čak i nakon što se baterija potpuno isprazni i uređaj automatski ugasi. Ova mogućnost nije skriveni trik, već deo Apple sistema koji je ugrađen u novije generacije telefona. Funkcija je osmišljena da poveća šanse za pronalazak izgubljenog uređaja u kritičnim situacijama.

Reč je o opciji koja je povezana sa servisom Find My iPhone, a koja može nastaviti da funkcioniše i kada telefon više ne radi u klasičnom smislu. Korisnici često za ovu mogućnost saznaju tek kada im telefon nestane ili se potpuno isprazni. Sistem tada koristi preostale tehničke resurse uređaja kako bi omogućio njegovo praćenje.

Kako iPhone ostaje „vidljiv“ i nakon gašenja

Kod iPhone uređaja od serije iPhone 11 uveden je mehanizam koji omogućava da telefon ne potroši svu energiju odmah nakon gašenja zbog prazne baterije. Umesto potpunog isključivanja, mali deo energije ostaje rezervisan za posebne funkcije. Na taj način uređaj ulazi u režim izuzetno niske potrošnje.

U tom stanju ekran ne može da se uključi i telefon ne može da se koristi za standardne funkcije poput poziva ili poruka. Ipak, uređaj i dalje može da emituje signal koji omogućava njegovo lociranje. Taj princip je sličan načinu rada dodataka kao što je AirTag.

Tehnologija koja omogućava pronalaženje

Za ovakvu funkcionalnost ključnu ulogu imaju dva hardverska elementa u telefonu. Prvi je ultra-wideband čip koji omogućava preciznije određivanje položaja uređaja kada je korisnik u blizini. Drugi je Bluetooth čip niske potrošnje koji može da emituje signal bez značajnog trošenja baterije.

Ovi signali ne zahtevaju aktivnu mobilnu mrežu niti WiFi konekciju da bi bili emitovani. Kada drugi Apple uređaji prođu u blizini, oni mogu da detektuju signal i proslede informacije o lokaciji u sistem u oblaku. Na taj način se stvara mreža koja pomaže u pronalaženju izgubljenih uređaja.

Kako se lokacija prenosi kroz Apple mrežu

Kada Apple uređaj u blizini detektuje signal ugašenog iPhone-a, on automatski i anonimno šalje informaciju o lokaciji. Ova informacija se zatim povezuje sa korisnikovim Apple nalogom. Vlasnik može da pristupi podacima putem Find My aplikacije na drugom Apple uređaju.

Na taj način se prikazuje poslednja poznata lokacija telefona u okviru mreže za pronalaženje. Ceo proces se odvija u pozadini, bez potrebe za aktivnom interakcijom korisnika koji prolazi pored uređaja. Ovaj sistem značajno povećava šanse za pronalazak izgubljenog iPhone-a.

Koliko dugo funkcija može da traje

Nakon što se iPhone automatski ugasi zbog prazne baterije, funkcija lociranja može da ostane aktivna još nekoliko sati. U većini slučajeva taj period traje oko pet sati, ali u određenim situacijama može da se produži i do 24 sata. Trajanje zavisi od više tehničkih faktora i uslova u kojima se uređaj nalazi.

Ako je korisnik prethodno aktivirao Find My iPhone i prijavljen je na Apple nalog, uređaj može automatski da pošalje poslednju poznatu lokaciju pre potpunog gašenja. Ova opcija dodatno povećava šanse da se telefon pronađe čak i kada više nije aktivan. Zbog toga se preporučuje da ova funkcija uvek bude uključena.

Zaštita privatnosti u procesu lociranja

Ceo sistem je dizajniran tako da bude potpuno šifrovan i zaštićen od neovlašćenog pristupa. Drugi korisnici Apple uređaja ne mogu da vide podatke o telefonu niti informacije o vlasniku. Njihovi uređaji služe samo kao anonimni posrednici u prenosu signala.

Na ovaj način Apple obezbeđuje da proces lociranja ne ugrožava privatnost korisnika. Informacije se koriste isključivo za pronalaženje uređaja, bez otkrivanja ličnih podataka. Iako telefon može da bude pronađen i nakon gašenja, ključni uslov je da je funkcija Find My prethodno bila aktivirana.