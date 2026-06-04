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Mnogi korisnici greškom koriste tečnost za čišćenje naočara kako bi očistili ekran monitora. Iako može delovati intuitivno, hemikalije u ovim sredstvima mogu trajno oštetiti delikatne slojeve ekrana. Čak i minimalna greška može značiti skup popravak ili potpuni gubitak zaštitnog sloja ekrana.

Stručnjaci iz kompanija HP i Lenovo savetuju da se držite jednostavnih metoda čišćenja. Topla voda, razblaženi izopropil alkohol i mikrofiber krpa obezbeđuju sigurnu i efikasnu negu ekrana. Svaka nepažnja, poput direktnog prskanja tečnosti, može ostaviti trajne mrlje i oštećenja.

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Priprema i sigurnost pre čišćenja

Prvi korak je uvek isključivanje monitora pre nego što krenete sa čišćenjem. Tek tada se mikrofiber krpom blago navlaženom mešavinom vode i alkohola uklanjaju otisci prstiju i mrlje. Ova metoda čuva ekran i sprečava neželjene ogrebotine koje nastaju pritiskanjem ili grubim krpama.

Mikrofiber krpe su pristupačne i lako dostupne u prodavnicama poput Walmart-a, Amazona i Best Buy-a. Njihova mekoća omogućava uklanjanje masti i prašine bez oštećenja zaštitnog sloja ekrana. Za laptopove, ista metoda može se primeniti i na tastaturi, čineći čišćenje jednostavnim i sigurnim.

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Pravilna tehnika brisanja

Prilikom brisanja ekrana važno je kretati se kružnim pokretima. Brisanje odozgo na dole ili bočno povećava rizik od stvaranja tragova i pruga. Lagani pritisak i kružni pokreti omogućavaju temeljno čišćenje, čak i kod tvrdokornih otisaka.

Ovaj princip važi i za ivice i postolje monitora. Kružni pokreti raspoređuju vlagu ravnomerno i sprečavaju da mrlje ostanu na ekranu. Tehnika se pokazuje posebno korisnom kod staklenih i antirefleksnih slojeva ekrana.

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Kako sprečiti nakupljanje prljavštine

Redovno čišćenje i održavanje, na svake nedelju do dve, pomaže u održavanju čistog ekrana. Brzo uklanjanje mrlja ili prskanja sprečava da se one ukorenjuju. Korišćenje komprimovanog vazduha za teško dostupna mesta dodatno poboljšava "higijenu" monitora.

Praćenje ovih navika smanjuje potrebu za jakim hemikalijama. Čak i minimalna pažnja u čišćenju produžava životni vek ekrana. Na kraju, dobro održavanje čini da ekran uvek izgleda kao nov.

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Šta nikako ne raditi

Nikada nemojte koristiti hemijske proizvode poput Clorox maramica, Windex-a ili tečnosti za naočare. Zaštitni slojevi modernih monitora su osetljivi i svaka greška može zahtevati skupu zamenu. Čak i čišćenje dok je uređaj uključen povećava rizik od trajnog oštećenja.

Papirni ubrusi ili grube krpe takođe mogu ostaviti ogrebotine koje voda i alkohol ne mogu ukloniti. Držanje osnovnih pravila čišćenja štiti vaš uređaj i produžava njegov vek trajanja. Pažnja i pravilna tehnika čine razliku između čistog ekrana i nepopravljive štete.