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Sa 3,9 milijardi Android telefona širom sveta, gotovo 70% korisnika mobilnih uređaja je potencijalna meta za malver. Infekcija može izložiti privatne podatke sajber kriminalcima, zatrpati vas reklamama i usporiti rad telefona. U mnogim slučajevima korisnici ni ne primete da se nešto dešava dok šteta već ne nastane.

Zbog ogromnog broja aplikacija i izvora preuzimanja, Android uređaji su posebno izloženi riziku od infekcije. Malver često ulazi kroz naizgled bezazlene aplikacije ili linkove koji deluju legitimno. Upravo zato je rano prepoznavanje znakova ključno za bezbednost uređaja i podataka.

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Nasumične pop-up reklame

Adware je jedan od najčešćih oblika malvera na Android uređajima. Telefon može stalno prikazivati reklame dok gledate video, surfujete internetom ili koristite besplatne aplikacije. Pop-upovi izazvani malverom često preusmeravaju na sumnjive sajtove ili čak pokušavaju da izvedu prevare poput lažnih tehničkih podrški.

Ovi oglasi se mogu pojavljivati čak i kada ne koristite aktivno aplikaciju, što je jasan znak da nešto nije u redu. U nekim slučajevima ih je gotovo nemoguće zatvoriti bez zatvaranja cele aplikacije ili restartovanja uređaja. Posebno su opasni jer često vode ka dodatnim infekcijama ili phishing stranicama.

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Sumnjive aplikacije na uređaju

Neidentifikovane ili zaboravljene aplikacije mogu biti glavni izvor malvera. Instalacija aplikacija sa nepoznatih ili “modifikovanih” prodavnica povećava rizik od infekcije. Play Store i Google-ov Play Protect nude dodatnu zaštitu, ali čak i tako pažljivi korisnici mogu naići na maliciozne programe.

Takve aplikacije često rade u pozadini bez znanja korisnika i prikupljaju podatke. Neke se maskiraju kao sistemski alati kako bi izbegle brisanje i detekciju. Zbog toga je redovna provera instaliranih aplikacija važan deo zaštite.

Ako prepoznate sumnjive aplikacije, odmah ih deinstalirajte i pokrenite ručno skeniranje Play Protect-om. Takođe, proverite sve instalirane aplikacije sa trećih prodavnica i uklonite sve što deluje nepoznato. Postavljanje ograničenja na instalaciju aplikacija može smanjiti šanse za buduće infekcije.

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Pregrijavanje i usporen rad

Malver u pozadini može dodatno opteretiti procesor, što dovodi do usporenog rada i brzog pražnjenja baterije. Telefoni mogu da se pregreju i kada ne obavljaju zahtevne zadatke. Ovako opterećen uređaj je posebno ranjiv na dodatne sigurnosne propuste i krađu podataka.

Korisnici često pogrešno misle da je u pitanju starenje uređaja ili softverski problem. Međutim, nagle promene u performansama mogu ukazivati na skriveni malver. Zbog toga je važno pratiti da li se simptomi pojavljuju iznenada i bez jasnog razloga.

Redovno praćenje performansi i baterije može pomoći da se infekcija ranije prepozna. Takođe, čišćenje nepotrebnih aplikacija i osvežavanje sistema može poboljšati performanse. Ipak, ako simptomi i dalje traju, postoji velika verovatnoća da je malver u pitanju.

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Neočekivana potrošnja podataka

Maliciozne aplikacije često šalju podatke u pozadini, što dovodi do povećane potrošnje interneta. To može rezultirati višim računima ili smanjenom brzinom interneta. Neke vrste malvera se kriju pod nazivima sistemskih aplikacija kako bi ih bilo teže otkriti.

Ovakvo ponašanje često ostaje neprimećeno sve dok potrošnja ne postane neuobičajeno visoka. Korisnici tek tada shvataju da se nešto dešava u pozadini bez njihovog znanja. To je jedan od najtiših, ali i najopasnijih znakova infekcije.

Redovno proveravanje podešavanja potrošnje podataka može otkriti skrivene aktivnosti. Onemogućavanje pozadinskog korišćenja za nebitne aplikacije smanjuje rizik od curenja podataka. Na ovaj način lako možete identifikovati i izolovati zaražene programe.

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Neobjašnjive aktivnosti

Malver može napraviti promene na telefonu koje deluju bezazleno, poput promene početne stranice u pregledaču. Ali posledice mogu biti ozbiljnije, uključujući slanje sumnjivih linkova vašim kontaktima ili krađu lozinki i podataka sa kartica. Praćenje ovih promena i brzo reagovanje može sprečiti veće štete po vašu privatnost.

U nekim slučajevima korisnici primete i neobične prijave na naloge ili aktivnosti koje nisu sami pokrenuli. To može biti znak da je uređaj kompromitovan na dubljem nivou. Takve situacije zahtevaju hitnu reakciju i proveru bezbednosti naloga.

Redovna upotreba antivirusnih alata i oprez pri otvaranju linkova ili e-mailova dodatno smanjuju rizik. U slučaju sumnjivih aktivnosti u bankarskim aplikacijama, odmah kontaktujte nadležne institucije. Održavanje osnovne internet higijene je ključni način zaštite od malvera na Androidu.