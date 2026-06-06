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Kada primetite da video snimci počinju da koče, a preuzimanje datoteka traje čitavu večnost, velika je verovatnoća da vaš uređaj jednostavno vapi za jednim dobrim, osvežavajućim digitalnim snom.

Skoro svako od nas je barem jednom u životu čuo onu sad već kultnu rečenicu iz tehničke podrške: „Da li ste pokušali da isključite i ponovo uključite ruter?“.

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Nije dovoljno samo da na brzinu kliknete

Iako ova fraza često zvuči kao neobavezna šala lenjih operatera koji žele da vas skinu sa veze, ona zapravo predstavlja najmoćnije i naučno dokazano oružje u borbi protiv nestabilnog kućnog signala.

Kratkotrajni prekid napajanja primorava procesor unutar kutijice da ponovo učita svoj operativni sistem, očisti nagomilanu keš memoriju i uspostavi potpuno novu, stabilniju vezu sa vašim internet provajderom. Kada se odlučite na ovaj korak, nemojte samo brzopleto kliknuti na prekidač i odmah ga vratiti u prvobitni položaj jer tako nećete postići apsolutno ništa.

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Ruter isključite direktno iz zida

Stručnjaci jednoglasno savetuju da ruter isključite direktno iz zidne utičnice i strpljivo sačekate najmanje trideset sekundi pre nego što ga ponovo pustite pod napon. Ovaj vremenski prozor je neophodan kako bi se svi kondenzatori unutar matične ploče uređaja potpuno ispraznili, čime se garantuje da su svi privremeni podaci trajno obrisani iz memorijskih čipova.

Preventivno održavanje mreže i spas za lenje korisnike uz pomoć mobilnih aplikacija

Večito pitanje koje muči prosečne korisnike jeste koliko često zapravo treba sprovoditi ovu proceduru kako bismo osigurali maksimalne performanse kućne mreže. Istina je da ne postoji striktna potreba da religiozno trčite do rutera svakih nekoliko dana, već ovo treba posmatrati kao pametan korak preventivnog održavanja koji se primenjuje po potrebi.

Najbolji pokazatelj je pokretanje brzog i besplatnog onlajn testa brzine koji će vam odmah otkriti da li uređaj zaista isporučuje onaj puni protok megabita koji svakog meseca uredno plaćate kroz račune. Ako vam ruter stoji skriven iza teškog televizora, na vrhu visokog ormara ili na nekom drugom teško dostupnom mestu, ne očajavajte jer ne morate fizički da se mučite. Skoro svi savremeni uređaji dolaze sa namenskim pratećim aplikacijama za pametne telefone koje vam omogućavaju da celom mrežom upravljate iz udobnosti svoje fotelje.

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Možete podesiti da se vaš ruter samostalno ugasi i upali

Kroz par klikova na ekranu telefona možete pokrenuti daljinski restart, proveriti ko vam sve krade signal u komšiluku i optimizovati rad mreže bez dodirivanja ijedne jedine žice.

Za one koji žele potpuno bezbrižno iskustvo, napredna podešavanja unutar aplikacija nude genijalnu opciju kreiranja automatizovanog rasporeda za ponovno pokretanje sistema. Možete podesiti da se vaš ruter samostalno ugasi i upali u gluvo doba noći, na primer oko tri sata ujutru, kada cela porodica spava i niko aktivno ne koristi internet.

Na ovaj način uređaj dobija neophodan novi početak svakog dana, a vi ujutru zatičete maksimalno brzu i osveženu vezu spremnu za sve dnevne izazove i strimovanje.

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Velika zabluda o resetovanju sistema i detektivska istraga skrivenih kućnih prepreka

U moru tehničkih termina, izuzetno je važno napraviti jasnu razliku između običnog ponovnog pokretanja (restart) i potpunog resetovanja (reset) uređaja. Dok obično gašenje iz struje samo čisti trenutnu memoriju, pritiskanje onog skrivenog, sitnog dugmeta na poleđini uz pomoć igle vraća ruter na fabrička podešavanja.

To znači da ćete jednim potezom obrisati svoje ime mreže, šifru za Wi-Fi i sve specifične parametre, što vas može uvaliti u ozbiljne probleme i primorati da zovete tehničku podršku.

Ukoliko ste uspešno primenili magičnu formulu od trideset sekundi nekoliko puta zaredom, a vaše stranice se i dalje učitavaju brzinom puža, problem leži negde dublje. To je jasan znak da morate detaljnije ispitati svoju internet vezu i potražiti druga uska grla koja mogu drastično degradirati kvalitet signala u vašem domu.

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Šta stvara tzv uska grla?

Debeli betonski zidovi, refleksija od ogledala, pa čak i mikrotalasne pećnice mogu stvoriti takozvane "mrtve zone" u kojima Wi-Fi signal jednostavno odbija da funkcioniše kako treba.

Na samom kraju, zapamtite da za vrhunski internet u kući nekada nije potrebno kupovati skupu opremu niti menjati paket kod provajdera. Ponekad je dovoljno samo da pomerite ruter na centralnu poziciju u stanu, podignete ga na višu policu i redovno ga očistite od digitalnog zamora kratkim gašenjem iz struje. Primenite ove jednostavne i besplatne savete već danas, oslobodite puni potencijal svoje mreže i zaboravite na beskonačno vrtenje onog iritantnog kružića za učitavanje na vašim ekranima.

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