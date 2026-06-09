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Stručnjaci upozoravaju da većina modernih televizora koristi tehnologije koje beleže šta gledate, koje aplikacije koristite, pa čak i kako komunicirate sa uređajem.

Kako televizori prate korisnike?

Glavni alat za prikupljanje podataka naziva se automatsko prepoznavanje sadržaja (Automatic Content Recognition – ACR). Ova tehnologija može da identifikuje gotovo svaki program koji gledate, bez obzira da li dolazi preko kablovske televizije, antene, striming servisa ili čak Blu-ray plejera. Prikupljeni podaci koriste se za personalizovane reklame, preporuke sadržaja i marketinške analize.

Pored toga, pojedini proizvođači mogu da beleže informacije o korišćenju aplikacija, lokaciji uređaja i glasovnim komandama ako koristite mikrofon ugrađen u televizor ili daljinski upravljač.

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Da li je moguće potpuno sprečiti praćenje?

Potpuno zaustavljanje prikupljanja podataka najčešće nije moguće osim ako televizor ne isključite sa interneta. Međutim, moguće je značajno smanjiti količinu informacija koje uređaj šalje proizvođaču tako što ćete isključiti ACR funkcije, personalizovane reklame i opcije za glasovno prepoznavanje.

Kako isključiti praćenje na najpopularnijim televizorima

Samsung

Na Samsung televizorima opcije za privatnost obično se nalaze u meniju:

Settings - Support - Terms & Privacy - Privacy Choices

Preporučuje se isključivanje sledećih stavki:

Viewing Information Services

Interest-Based Advertising

Voice Recognition Services

Time se smanjuje praćenje sadržaja koji gledate i onemogućava prikupljanje glasovnih podataka.

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LG

Kod LG televizora potrebno je otvoriti:

Settings - General/System - Live Plus

Zatim isključiti:

Live Plus

Interest-Based Advertisements

Voice Information (ako ne koristite glasovne komande)

Na pojedinim modelima dostupna je i opcija „Do Not Sell My Personal Information“.

Roku TV

Korisnici Roku televizora mogu da ograniče praćenje odlaskom na:

Settings - Privacy - Smart TV Experience

Potrebno je isključiti opciju:

Use Information from TV Inputs

Poželjno je isključiti i personalizaciju oglasa.

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Google TV i Android TV

Na uređajima koji koriste Google TV ili Android TV sistem preporučuje se da u podešavanjima privatnosti isključite:

Ad Personalization

Samba Interactive TV (ako je dostupna)

Ove opcije smanjuju količinu podataka koje televizor deli sa oglašivačima i partnerima.

Vizio

Kod Vizio televizora potrebno je otvoriti:

Settings - Admin & Privacy

Zatim isključiti:

Viewing Data

Advertising

Na taj način se zaustavlja glavni sistem za praćenje navika gledanja.

Foto: Shutterstock

Ne zaboravite na mikrofon

Mnogi moderni televizori imaju ugrađen mikrofon za glasovne komande. Ako ga ne koristite, proverite da li uređaj ima fizički prekidač za mikrofon ili opciju za njegovo gašenje u podešavanjima. To predstavlja dodatni sloj zaštite privatnosti.

Privatnost zahteva nekoliko minuta podešavanja

Pametni televizori mogu da ponude brojne praktične funkcije, ali često dolaze sa podrazumevano uključenim opcijama za prikupljanje podataka. Dobra vest je da većina proizvođača omogućava korisnicima da isključe najveći deo ovih funkcija kroz meni za privatnost. Nekoliko minuta podešavanja može značajno smanjiti količinu informacija koje vaš TV deli sa kompanijama i oglašivačima.