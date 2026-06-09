Vaš pametni TV vas možda prati: Kako da isključite funkcije za prikupljanje podataka
Stručnjaci upozoravaju da većina modernih televizora koristi tehnologije koje beleže šta gledate, koje aplikacije koristite, pa čak i kako komunicirate sa uređajem.
Kako televizori prate korisnike?
Glavni alat za prikupljanje podataka naziva se automatsko prepoznavanje sadržaja (Automatic Content Recognition – ACR). Ova tehnologija može da identifikuje gotovo svaki program koji gledate, bez obzira da li dolazi preko kablovske televizije, antene, striming servisa ili čak Blu-ray plejera. Prikupljeni podaci koriste se za personalizovane reklame, preporuke sadržaja i marketinške analize.
Pored toga, pojedini proizvođači mogu da beleže informacije o korišćenju aplikacija, lokaciji uređaja i glasovnim komandama ako koristite mikrofon ugrađen u televizor ili daljinski upravljač.
Da li je moguće potpuno sprečiti praćenje?
Potpuno zaustavljanje prikupljanja podataka najčešće nije moguće osim ako televizor ne isključite sa interneta. Međutim, moguće je značajno smanjiti količinu informacija koje uređaj šalje proizvođaču tako što ćete isključiti ACR funkcije, personalizovane reklame i opcije za glasovno prepoznavanje.
Kako isključiti praćenje na najpopularnijim televizorima
Samsung
Na Samsung televizorima opcije za privatnost obično se nalaze u meniju:
Settings - Support - Terms & Privacy - Privacy Choices
Preporučuje se isključivanje sledećih stavki:
Viewing Information Services
Interest-Based Advertising
Voice Recognition Services
Time se smanjuje praćenje sadržaja koji gledate i onemogućava prikupljanje glasovnih podataka.
LG
Kod LG televizora potrebno je otvoriti:
Settings - General/System - Live Plus
Zatim isključiti:
Live Plus
Interest-Based Advertisements
Voice Information (ako ne koristite glasovne komande)
Na pojedinim modelima dostupna je i opcija „Do Not Sell My Personal Information“.
Roku TV
Korisnici Roku televizora mogu da ograniče praćenje odlaskom na:
Settings - Privacy - Smart TV Experience
Potrebno je isključiti opciju:
Use Information from TV Inputs
Poželjno je isključiti i personalizaciju oglasa.
Google TV i Android TV
Na uređajima koji koriste Google TV ili Android TV sistem preporučuje se da u podešavanjima privatnosti isključite:
Ad Personalization
Samba Interactive TV (ako je dostupna)
Ove opcije smanjuju količinu podataka koje televizor deli sa oglašivačima i partnerima.
Vizio
Kod Vizio televizora potrebno je otvoriti:
Settings - Admin & Privacy
Zatim isključiti:
Viewing Data
Advertising
Na taj način se zaustavlja glavni sistem za praćenje navika gledanja.
Ne zaboravite na mikrofon
Mnogi moderni televizori imaju ugrađen mikrofon za glasovne komande. Ako ga ne koristite, proverite da li uređaj ima fizički prekidač za mikrofon ili opciju za njegovo gašenje u podešavanjima. To predstavlja dodatni sloj zaštite privatnosti.
Privatnost zahteva nekoliko minuta podešavanja
Pametni televizori mogu da ponude brojne praktične funkcije, ali često dolaze sa podrazumevano uključenim opcijama za prikupljanje podataka. Dobra vest je da većina proizvođača omogućava korisnicima da isključe najveći deo ovih funkcija kroz meni za privatnost. Nekoliko minuta podešavanja može značajno smanjiti količinu informacija koje vaš TV deli sa kompanijama i oglašivačima.
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