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Visoke temperature ozbiljno utiču na rad pametnih telefona, naročito tokom letnjih meseci. Ako ste primetili da se baterija uređaja brže prazni, razlog nije samo intenzivnije korišćenje, već i kombinacija toplote, visokog osvetljenja ekrana, slabijeg signala i pojačanog opterećenja svih komponenti.

Telefon se prirodno zagreva dok radi jer procesor, grafički čip, modem, ekran, kamera i baterija stvaraju toplotu, ali većina uređaja uspeva da je izbaci kroz kućište. Problem nastaje kada je spoljašnja temperatura visoka – tada razlika između toplote uređaja i okoline opada, što otežava prirodno hlađenje i ubrzava pojavu problema.

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Zašto baterija leti nestaje brže

Jedan od najvećih razloga za ubrzano pražnjenje baterije leti je pojačana svetlina ekrana. Kada telefon koristi detektor svetlosti za automatsko povećanje osvetljenja na direktnom suncu, energija se troši brže, a kućište dodatno zagreva.

Ovo stvara začarani krug: topliji telefon troši više energije, a veća potrošnja povećava temperaturu još više. Kompanije poput Samsung-a i Google-a preporučuju smanjenje svetline ekrana čim se uređaj pregreje, jer je to jedan od najefikasnijih načina da se baterija rastereti i smanji rizik od trajnog oštećenja.

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Signal, GPS i zahtevne funkcije

Korišćenje telefona na mestima sa slabim signalom značajno povećava potrošnju baterije. Dok telefon pokušava da održi vezu sa baznim stanicama, mobilni internet, GPS, Bluetooth i deljenje interneta dodatno opterećuju procesor i bateriju.

Navigacija u automobilu je posebno stresan scenario: GPS, mobilna mreža, ekran visoke svetline i Bluetooth rade istovremeno, dok direktno sunce i toplotno zagušenje podižu temperaturu kućišta. Takvi uslovi mogu dovesti do ubrzanog pražnjenja baterije i privremenog usporavanja rada uređaja.

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Šta se dešava kada se telefon pregreje

Kada telefon dostigne previsoku temperaturu, sistem aktivira zaštitu koja može uključiti usporavanje rada procesora, grafike i drugih komponenti. Telefon može privremeno isključiti kameru, blic, 5G, Wi-Fi ili druge funkcije kako bi smanjio temperaturu.

Međutim, ovo usporavanje ne znači da baterija automatski traje duže – zadaci i dalje troše energiju, pa uređaj može raditi sporije, ali i dalje se prazniti brže nego normalno. Dugotrajno korišćenje telefona na visokim temperaturama može trajno smanjiti kapacitet litijum-jonskih baterija, naročito kada je baterija gotovo puna. Apple preporučuje izbegavanje korišćenja i punjenja iznad 35 stepeni kako bi se produžio vek baterije.

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Kako zaštititi telefon leti

Ako se uređaj pregreje, najpre ga uklonite sa direktnog sunca i po mogućstvu skinite zaštitnu masku kako bi kućište brže oslobađalo toplotu. Dobro je zatvoriti zahtevne aplikacije, isključiti navigaciju, kameru i deljenje interneta, i smanjiti svetlinu ekrana.

Brze promene temperature, poput direktnog hlađenja klima-uređajem, nisu preporučljive jer mogu izazvati kondenzaciju unutar uređaja. Kombinacija sunca, zahtevnog rada i loših uslova za hlađenje je glavni neprijatelj baterije. Pravilno rukovanje i izbegavanje punjenja dok je telefon previše topao može značajno produžiti njegov vek trajanja.