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Mnogi korisnici žive u zabludi da je prosto isključivanje opcije za GPS navigaciju dovoljno da osiguraju potpunu privatnost. Istina je, kako prenosi ZDNet, daleko složenija jer moderni operativni sistemi koriste napredne hibridne metode lociranja.

Uređaji neprekidno skeniraju okruženje kombinujući podatke sa satelita, lokalnih rutera i predajnika mobilne telefonije kako bi stvorili preciznu mapu. Čak i unutar masivnih betonskih zgrada gde satelitski signal ne može da dopre, vaš telefon tačno zna gde se nalazite.

Ova tehnologija radi tiho u pozadini i stvara digitalne otiske koje je kasnije gotovo nemoguće potpuno obrisati iz globalnih baza.

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Moć Wi-Fi i Bluetooth signala

Vaš pametni telefon ne mora biti povezan na kućni ili javni internet ruter da bi preko njega otkrio vašu lokaciju. Dovoljno je da je opcija za Wi-Fi uključena, pa da uređaj automatski registruje jedinstvene identifikacione adrese svih okolnih mreža. Te adrese se potom upoređuju sa džinovskim svetskim bazama geografskih koordinata i tako se otkriva vaša pozicija.

Na potpuno istom principu funkcioniše i Bluetooth tehnologija koja je naročito aktivna u modernim tržnim centrima. Specijalni lokatori, poznatiji kao "beaconi", prepoznaju vaš signal čim prođete pored izloga neke prodavnice. Trgovci na taj način saznaju koliko se dugo zadržavate ispred rafova i koje vas tačno robne marke najviše zanimaju.

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Triangulacija preko baznih stanica

Mobilni operateri imaju zakonsku i tehničku obavezu da vaš telefon drže povezanim na mrežu radi poziva i poruka. To se postiže stalnom komunikacijom uređaja sa najbližim repetitorima i velikim baznim stanicama na zgradama. Analizom jačine signala sa tri ili više različitih tornjeva, sistem može matematički precizno izračunati vašu lokaciju.

Ova vrsta lociranja je neizbežna ukoliko želite da imate signal za telefoniranje i slanje SMS poruka. Podaci o kretanju se skladište kod operatera i mogu se iskoristiti za rekonstrukciju vaših svakodnevnih životnih ruta. Zbog toga je nošenje upaljenog telefona u džepu zapravo pristanak na konstantno deljenje sopstvene geografske pozicije.

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Lov na podatke kroz aplikacije

Mnoge naizgled bezazlene aplikacije, poput kalkulatora ili baterijske lampe,traže pristup lokaciji bez ikakve realne potrebe. Autoritativni stručnjaci iz kompanije Approov upozoravaju da prodavnice aplikacija retko proveravaju skrivene poslovne modele softvera.

Kreatori aplikacija često sakupljaju te podatke kako bi ih kasnije preprodali velikim marketinškim agencijama. Kroz mesece i godine prikupljanja kreira se vaš izuzetno detaljan profil navika, mesta stanovanja i kretanja. Na osnovu tih skrivenih dosijea, algoritmi vam kasnije plasiraju ciljane reklame čim se približite nekom restoranu. Vaša privatnost se tako pretvara u digitalnu valutu kojom korporacije trguju na internet tržištu.

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Kako povratiti kontrolu nad privatnošću?

Da biste drastično smanjili praćenje, prva linija odbrane jeste detaljna revizija dozvola u podešavanjima vašeg telefona. Stručnjaci za bezbednost predlažu da se aplikacijama odobri pristup lokaciji isključivo dok su aktivne na ekranu.

Za programe poput vremenske prognoze obavezno isključite opciju precizne lokacije i ostavite samo približne koordinate.

Sledeći korak je potpuno isključivanje pozadinskog skeniranja za Wi-Fi i Bluetooth mreže u meniju za naprednu lokaciju. Takođe, redovno posećujte svoj nalog na platformama Google ili Applekako biste obrisali akumuliranu istoriju kretanja.

Jedini način za stopostotnu sigurnost od praćenja jeste potpuno gašenje telefona, ali ove preventivne mere pružiće vam optimalan nivo svakodnevne zaštite.