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Reč je o funkciji QoS, odnosno „Quality of Service“, koja određuje kako će internet saobraćaj biti raspoređen između uređaja u domaćinstvu. QoS praktično omogućava ruteru da prepozna koji uređaji i aplikacije imaju prioritet u korišćenju interneta.

Umesto da svi uređaji dobijaju isti tretman, sistem može da dodeli prednost video-pozivima, onlajn igrama ili poslovnim aplikacijama, dok se manje važni procesi, poput automatskog ažuriranja ili velikih preuzimanja datoteka, privremeno usporavaju. Upravo zbog toga ova funkcija može značajno da poboljša korisničko iskustvo bez dodatnih troškova.

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Jedan uređaj često usporava celu kuću

Stručnjaci objašnjavaju da je jedan od najčešćih problema u modernim domaćinstvima takozvana borba za propusni opseg. Dovoljno je da jedan član porodice pokrene rezervnu kopiju podataka u cloud, preuzme veliku video-igru ili gleda sadržaj u najvišoj rezoluciji, pa da ostali korisnici primete zastajkivanje interneta. Posebno su osetljivi video-pozivi, onlajn nastava i gejming, jer zavise od niske latencije i stabilne veze.

QoS je napravljen upravo da bi rešio takve situacije. Kada prepozna da je mreža opterećena, automatski daje prednost najvažnijim aktivnostima i sprečava da jedan uređaj „proguta“ sav raspoloživi internet. Važno je naglasiti da ova funkcija ne povećava brzinu interneta, već ga inteligentnije raspoređuje među korisnicima.

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Kako se aktivira QoS i gde ga pronaći

Kod većine rutera opcija se nalazi u administratorskom meniju kojem se pristupa preko internet pregledača ili mobilne aplikacije proizvođača. U zavisnosti od brenda, može se zvati QoS, Smart QoS, Adaptive QoS ili Traffic Prioritization. Moderni uređaji često nude automatski režim rada, dok napredniji korisnici mogu ručno da određuju prioritete za pojedine uređaje ili aplikacije.

Stručnjaci preporučuju da se prioritet dodeli poslovnim računarima, video-pozivima, gejming konzolama i uređajima koji zahtevaju stabilnu vezu. Istovremeno, manje važne aktivnosti, poput velikih preuzimanja ili sinhronizacije fotografija, mogu dobiti niži prioritet. Na taj način cela kućna mreža postaje stabilnija i efikasnija.

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QoS nije čarobno rešenje za svaki problem

Ipak, stručnjaci upozoravaju da ova funkcija ima svoja ograničenja. Ako je problem kod internet provajdera, zastarele infrastrukture, lošeg Wi-Fi signala ili udaljenih servera, QoS neće moći da reši problem. Ovaj sistem funkcioniše isključivo unutar kućne mreže i pomaže kada više uređaja istovremeno deli ograničene resurse.

Postoji još jedna važna napomena. Kod starijih rutera aktiviranje QoS funkcije može čak i da smanji performanse, jer uređaj mora da analizira i raspoređuje veliki broj paketa podataka, što dodatno opterećuje njegov procesor. Zbog toga stručnjaci preporučuju da se pre aktiviranja proveri starost i mogućnosti uređaja.

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Pre kupovine novog rutera proverite četiri stvari

Pre nego što potrošite novac na novu opremu, savetuje se nekoliko jednostavnih koraka. Pored provere QoS podešavanja, korisnici bi trebalo da ažuriraju firmver rutera, provere da li koriste optimalni Wi-Fi kanal i po potrebi promene DNS server. Ove male intervencije često donose značajno poboljšanje bez dodatnih ulaganja.

Stručnjaci smatraju da će upravljanje internet saobraćajem postajati sve važnije kako raste broj povezanih uređaja u domaćinstvima. Pametni televizori, bezbednosne kamere, telefoni, računari i kućni aparati svakodnevno troše sve više podataka. Upravo zato QoS polako postaje jedna od najvažnijih funkcija modernih rutera, iako veliki broj korisnika i dalje ne zna da ona uopšte postoji.