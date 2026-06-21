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Ovaj veštački grad prostire se na površini od oko 2.040 kvadratnih metara i dizajniran je tako da u potpunom bezbednom okruženju oponaša infrastrukturu jedne tipične američke zajednice. Glavni cilj ovog ambicioznog projekta jeste pružanje praktične, visokotehnološke obuke istražiteljima izvan klasičnih učionica, kako bi se uspešno nosili sa sve učestalijim pretnjama zlonamernih hakera.

Konstrukcija ovog jedinstvenog "grada duhova" pokrenuta je kao direktan odgovor na dramatičan porast internet kriminala, koji je prema zvaničnim izveštajima FBI-ja za 2025. godinu naneo rekordne gubitke od čak 20,9 milijardi dolara u Sjedinjenim Američkim Državama. Finansijska šteta zabeležila je zastrašujući skok od 26 procenata u odnosu na prethodnu godinu, što je jasno ukazalo na hitnu potrebu za modernizacijom odbrambenih kapaciteta saveznih agencija.

Stručnjaci posebno izdvajaju ransomware, odnosno otkupni softver, kao glavnu i stalnu bezbednosnu pretnju koja direktno ugrožava funkcionisanje vitalne nacionalne infrastrukture.

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Arhitektura poligona i simulacija stvarnog života

Ovaj visokotehnološki poligon otvoren je u februaru 2025. godine i u svom sastavu ima potpuno funkcionalne objekte poput kuća, hotela, benzinske pumpe, prodavnice, bolnice, suda, pa čak i funkcionalne elektrodistribucije sa putevima i semaforima. Svaki pojedinačni segment ovog minijaturnog naselja umrežen je stvarnim uređajima i sistemima koji se ponašaju identično kao u realnim preduzećima, ali pod strogim bezbednosnim protokolima.

Kompletan sistem je izolovan tako da se sprečava bilo kakva mogućnost da simulirani hakerski napad "pobegne" van granica ovog zatvorenog istraživačkog objekta. Do sredine 2026. godine, kroz intenzivne programe ove agencije uspešno je prošlo više od 1.400 polaznika, uključujući specijalizovano osoblje FBI-ja i njihove partnere iz drugih saveznih i lokalnih organa reda.

Unutar samog grada nalazi se i masivni data centar sa preko 200 fizičkih servera koji pokreću operativne sisteme Windows i Linux, verno oslikavajući korporativna okruženja sa kojima se agenti susreću. Specijalizovane prostorije dizajnirane su da budu mračne, bučne i hladne, pružajući polaznicima autentičan i izuzetno stresan ambijent kakav ih čeka tokom stvarnih akcija izvršavanja naloga za pretres.

Odbrana bolnica i donošenje odluka pod pritiskom

Replika grada omogućava bezbednosnim strukturama da simuliraju razorne ransomware napade uživo i da se direktno suoče sa njihovim katastrofalnim posledicama u realnom vremenu. Poseban akcenat u obuci stavljen je na donošenje kritičnih odluka pod visokim pritiskom, gde sekunde odlučuju o ljudskim životima kada hakeri preuzmu kontrolu nad ključnim sistemima.

Najbolji primer za to su simulacije napada na bolničke sisteme, što primorava istražitelje da brzo pronalaze rešenja u situacijama gde su životi pacijenata direktno ugroženi. Pored odbrane od spoljnih upada, "Kinetic Cyber Range" igra ključnu ulogu u naprednoj obuci američkih istražitelja u oblasti digitalne forenzike i analize podataka.

Policijske snage se ovde obučavaju kako da probiju složene sisteme zaštite šifrovanih modernih uređaja kako bi izvukle ključne dokaze neophodne za uspešno vođenje krivičnih istraga. Ova vrsta tehnološke pripreme omogućava agentima da uvek budu korak ispred sajber kriminalaca koji koriste sve sofisticiranije metode za prikrivanje svojih nelegalnih aktivnosti na internetu.

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Kontroverzni alati i zaobilaženje fabričkih zaštita

Ipak, metode i napredni alati koji se koriste na ovom poligonu izazivaju brojne kontroverze u javnosti i u tehnološkoj industriji zbog načina na koji funkcionišu. Ovi softverski alati rade tako što namerno iskorišćavaju bezbednosne propuste u operativnim sistemima koji se nikada zvanično ne otkrivaju samim proizvođačima pametnih uređaja.

Na taj način, savezne agencije praktično zaobilaze stroge bezbednosne barijere koje tehnološki giganti poput kompanija Apple ili Google svesno kreiraju kako bi zaštitili privatnost svojih korisnika.

Budućnost sajber ratovanja i uloga veštačkog grada

Stručnjaci za bezbednost procenjuju da će investicije u simulacione centre poput ovog u Alabami nastaviti drastično da rastu u narednim godinama zbog promene prirode ratovanja. Sajber prostor je zvanično postao aktivno bojno polje na kome se sukobi vode bez prestanka, a posledice uspešnog napada na elektro-mrežu mogu paralisati čitave države.

Iz tog razloga, "Kinetic Cyber Range" ne služi samo za osnovnu obuku, već i kao test-okruženje za razvoj novih odbrambenih tehnologija zasnovanih na veštačkoj inteligenciji. Uspeh ovog projekta već je privukao pažnju međunarodnih partnera i savezničkih bezbednosnih agencija koje žele da primene slične modele u svojim zemljama.

FBI planira da u narednoj fazi proširi kapacitete ovog veštačkog grada kako bi obuhvatio još modernije potrošačke i industrijske tehnologije koje tek dolaze na tržište. Na taj način, Hantsvil će dugoročno ostati globalni centar za kreiranje strategija odbrane od najopasnijih digitalnih pretnji 21. veka.