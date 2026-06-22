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Sajber kriminalci danas primarno ciljaju digitalni identitet žrtve, pa se u roku od samo nekoliko minuta nakon nestanka telefona možete suočiti sa potpunim pražnjenjem bankovnih računa i krađom osetljivih ličnih podataka. Upravo zbog toga, vodeći stručnjaci za sajber bezbednost iz kompanije Kaspersky upozoravaju da je panika najveći neprijatelj i da je ključno odmah primeniti jasan akcioni plan kako bi se šteta svela na minimum.

Sa druge strane, svest građana o preventivnoj zaštiti podataka i dalje je na izuzetno niskom nivou, što lopovima znatno olakšava posao širom letovališta i prepunih plaža. Ljudi prečesto zanemaruju bazična pravila sigurnosti i na telefonima drže potpuno nezaštićene skenirane dokumente, poput pasoša ili ličnih karata, koji postaju idealan alat za izvršenje teških krivičnih dela u digitalnom prostoru.

Ukoliko se nađete u ovoj neprijatnoj situaciji, prvi minut nakon što primetite nestanak ključan je za odbranu vašeg novca, te odmah morate pristupiti lociranju uređaja preko alternativnih sistema.

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Digitalni trag i hitno lociranje uređaja

Prva linija odbrane u slučaju nestanka jeste momentalno pokretanje fabričkih funkcija za pronalaženje koje nude sistemi u zavisnosti od toga da li koristite Android ili iOS platformu. Kroz zvanične servise "Find My Device" za Android ili "Find My" za iPhone, korisnik može u realnom vremenu videti geografsku lokaciju svog uređaja na mapi preko bilo kog drugog računara ili telefona.

Pored toga, korisnici naprednih bezbednosnih rešenja mogu iskoristiti specijalizovane portale poput "My Kaspersky" i njihove opcije „Where Is My Device”, pod uslovom da su ove funkcije bile aktivirane pre samog incidenta.

Ukoliko mapa pokaže da je telefon u pokretu ili na nepoznatoj lokaciji, nikako ne bi trebalo da sami pokušavate da ga povratite, već lokaciju odmah prosledite nadležnim organima policije. Lopovi često koriste napredne tehnike i odmah pokušavaju da isključe mrežne funkcije kako bi prekinuli signal, zbog čega je brzina reagovanja u prvim trenucima od presudnog značaja.

Ako lociranje ne urodi plodom, sledeći korak podrazumeva trenutno daljinsko zaključavanje ekrana kako bi se onemogućio direktan pristup privatnim porukama i aplikacijama.

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Blokada ekrana i psihološke zamke lopova

Prebacivanjem telefona u takozvani "Lost" režim rada, ekran se momentalno blokirai na njemu se ispisuje vaša personalizovana poruka sa alternativnim kontakt telefonom za poštenog nalazača. Međutim, stručnjaci upozoravaju da ovaj korak sa sobom nosi i skrivene opasnosti jer iskusni kriminalci mogu iskoristiti te podatke za napredne oblike socijalnog inženjeringa.

Oni neretko kontaktiraju vlasnika glumeći podršku ili servisere, te putem lažnih SMS poruka i poziva pokušavaju da iznude bezbednosne šifre i lozinke za otključavanje iCloud ili Google naloga. Takođe, paralelno sa zaključavanjem ekrana, neophodno je hitno obavestiti članove uže porodice i bliske prijatelje o tome da vam je mobilni telefon ukraden i da ne nasedaju na potencijalne poruke.

Kriminalci veoma često koriste preuzete aplikacije za dopisivanjekako bi sa vašeg broja slali hitne zahteve za pozajmicu novca pod izgovorom da ste doživeli nesreću. Pravovremenim upozorenjem sprečićete da vaši najbliži postanu žrtve finansijske prevare dok vi pokušavate da rešite problem sa operaterom i bankom.

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Seča komunikacije i finansijska izolacija

Treći, verovatno i najvažniji korak u celom procesu, jeste momentalni poziv korisničkom servisu vašeg mobilnog operatera sa zahtevom da se ukradena SIM kartica trajno blokira. Lopovi mogu prebaciti vašu karticu u drugi uređaj i preko nje primati dvofaktorske SMS kodove za verifikaciju, čime dobijaju ključ za pristup svim vašim nalozima. Odmah nakon obustave mobilnog saobraćaja, dužnost vam je da kontaktirate sve banke u kojima imate otvorene račune kako bi se blokirale platne aplikacije i povezane digitalne kartice.

Kada završite sa prekidom komunikacionih i finansijskih kanala, morate sesti za računar i ručno promeniti lozinke za apsolutno sve važne naloge na internetu. Primarni cilj moraju biti elektronska pošta, profili na društvenim mrežama i svi cloud servisi na kojima se mogu nalaziti sačuvani podaci o vašem životu. Tek kada obavite ove radnje, možete preći na analizu bezbednosti vaših podataka i proveru da li posedujete adekvatne rezervne kopije u digitalnom oblaku.

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Spasavanje uspomena preko Cloud servisa

Gubitak dragocenih porodičnih fotografija, poslovnih kontakata i istorije tekstualnih poruka često ljudima pada teže od samog finansijskog gubitka koji donosi krađa uređaja. Vraćanje ovih neprocenjivih digitalnih podataka na novi telefon biće izvodljivo isključivo ukoliko ste pre incidenta imali aktiviranu opciju automatskog pravljenja rezervnih kopija.

Redovna sinhronizacija sa Apple iCloud ili Google Cloud platformama omogućava da vaš digitalni život ostane netaknut i bezbedan na serverima čak i kada fizički uređaj nestane. Ukoliko se kroz proveru utvrdi da su svi podaci bezbedno sačuvani na oblaku, a iz prethodnih koraka je jasno da telefon nećete dobiti nazad, vreme je za radikalne mere.

Poslednja i ujedno najmoćnija linija odbrane vašeg integriteta jeste pokretanje komande za kompletno brisanje svih podataka sa uređaja na daljinu. Ova opcija trajno uništava sve što se nalazi u memoriji telefona, onemogućavajući lopovima da ikada pristupe vašoj privatnosti, a proces se izvršava preko zvaničnih Apple, Google ili Kaspersky cloud servisa.