Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Umesto posezanja za nesigurnim aplikacijama trećih strana sa interneta, korisnici računara mogu potpuno besplatno iskoristiti fabrička rešenja za dijagnostiku, zaštitu podataka i lakši rad.

Ovi integrisani programi omogućavaju detaljan uvid u rad sistema, testiranje sumnjivih fajlova bez rizika od virusa, kao i čuvanje istorije svega što ste kopirali tokom dana:

Skriveni potencijal operativnog sistema

Kompanija Microsoft već decenijama ima praksu da neke od svojih najboljih i najkorisnijih sistemskih alata sakrije duboko u sistemske direktorijume. Zbog toga prosečni korisnici često troše novac i vreme na instalaciju programa trećih strana koji dodatno opterećuju radnu memoriju računara.

Upoznavanje sa fabričkim bezbednosnim i dijagnostičkim rešenjima može drastično produžiti životni vek vašeg uređaja i ubrzati svakodnevno obavljanje poslovnih zadataka.

Foto: Shutterstock

Napredna dijagnostika i kontrola procesa

Kada računar počne da usporava ili se zamrzne, većina ljudi refleksno otvara klasični Task Manager kako bi ugasila problematičnu aplikaciju. Međutim, za otkrivanje pravog uzroka koji tajno proždire resurse diska, opterećuje mrežu ili usporava internet, potrebno je pokrenuti napredni Resource Monitor.

Ovaj skriveni program pruža hirurški precizan grafički prikaz i podatke o tome da li procesi čitaju podatke, vrše sinhronizaciju u oblaku ili vrše pozadinsko ažuriranje sistema.

Spas za izgubljene kopirane podatke

Klasični međuspremnik, odnosno dobro poznata opcija za kopiranje teksta, funkcioniše kao privremena zamka jer pamti samo poslednju stavku. Aktiviranjem skrivene funkcije Clipboard History kroz istovremeni pritisak tastera Windows i slova V, ovaj problem biva trajno rešen u nekoliko sekundi.

Sistem nakon toga automatski kreira panel koji skladišti do 25 kopiranih stavki, uključujući tekst, HTML kodove i fotografije manje od četiri megabajta.

Foto: Katsiaryna yuralaits / Alamy / Profimedia

Bezbedna zona za sumnjive fajlove

Za korisnike koji često preuzimaju neproverene programe sa interneta, Windows Sandbox nudi potpuno izolovanu virtuelnu teritoriju unutar glavnog sistema. Ovaj alat stvara privremeno "računar za jednokratnu upotrebu" gde možete bez ikakvog straha otvarati sumnjive datoteke i testirati softvere.

Onog trenutka kada ugasite prozor Sandboxa, svi preuzeti virusi, pogrešne postavke i instalirani fajlovi bivaju trajno izbrisani sa vašeg hard diska.

Vizuelni dnevnik stabilnosti vašeg računara

Kada se operativni sistem neočekivano ugasi ili aplikacija misteriozno prestane da radi, Reliability Monitor pruža kompletan istorijski pregled kvara. Ovaj skriveni grafikon ocenjuje stabilnost računara na skali od jedan do deset i precizno locira koji je drajver ili ažuriranje izazvalo kolaps.

Unosom jednostavne naredbe u Start meni dobijate jasan putokaz ka rešenju tehničkog problema, bez potrebe za angažovanjem skupih servisera.

Foto: Shutterstock

Skriveni komandni centar za napredne korisnike

Pored pomenutih grafičkih alata, operativni sistem u svojim nedrima krije i moćnu konzolu pod nazivom Windows Terminal, koja objedinjuje klasični Command Prompt i napredniji PowerShell na jednom mestu. Ovaj sakriveni komandni centar omogućava vam da kucanjem jednostavnih tekstualnih naredbi vršite dubinsku proveru ispravnosti sistemskih fajlova, pa čak i da popravite oštećene delove koda koji sprečavaju podizanje sistema.

Kroz ovu aplikaciju korisnici mogu pokrenuti i fabrički alat za upravljanje paketima (Winget), koji pruža mogućnost da jednim jedinim potezom automatski ažurirate bukvalno sve instalirane programe na računaru bez potrebe da ručno posećujete desetine različitih sajtova.