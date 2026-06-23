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Ukoliko primetite da vaš uređaj traje znatno kraće nego što biste to želeli, problem najčešće uopšte ne leži u tehničkom kvaru same baterije, već u neadekvatno podešenim sistemskim funkcijama koje konstantno rade u pozadini. Srećom, uz nekoliko veoma brzih, jednostavnih i ciljanih softverskih prilagođavanja, moguće je drastično produžiti autonomiju rada telefona, što dokazano daje sjajne rezultate čak i na tehnički zastarelim modelima.

Stručne analize i primeri koje smo vam naveli u ovom tekstu primarno se temelje na uređajima renomiranih brendova poput Google Pixel-a i Samsung-a, ali su identične ili softverski vrlo slične opcije lako dostupne na gotovo svim brendovima Android telefona.

Korisnici uglavnom ignorišu fabričke alate koji su im integrisani u operativni sistem, iako upravo oni mogu biti ključni kada vam je potrebno da obavite hitan telefonski razgovor, pošaljete važan mejl ili objavite hitnu poruku na društvenim mrežama.

Kroz sledeća poglavlja detaljno ćemo vas provesti kroz skrivene sistemske menije i objasniti kako da pravilno konfigurišete svoj pametni telefon za maksimalnu efikasnost:

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Aktivirajte štednju energije na vreme i spasite telefon od gašenja

Ubedljivo najbrži i najefikasniji način da u kritičnim trenucima odmah produžite trajanje baterije jeste momentalno aktiviranje fabričkog načina rada za uštedu energije u sistemskim podešavanjima. Ova korisna opcija funkcioniše tako što automatski i agresivno smanjuje pozadinske procese, drastično ograničava automatsku sinhronizaciju vaših aplikacija i često blago spušta performanse samog procesora kako bi potrošnja energije pala na minimum.

Kada se nađete u situaciji da vam procenat napunjenosti drastično padne, ova funkcija postaje vaš najbolji saveznik koji će sprečiti iznenadno gašenje sistema. Kada govorimo o konkretnim koracima, na Samsungovim pametnim telefonima ova funkcija se nalazi unutar opštih podešavanja baterije pod jasnim nazivom "opcija štednje energije", dok se na Google Pixel telefonima ona aktivira kroz meni označen kao "Battery Saver".

Unutar ovih naprednih menija, operativni sistem vam nudi i znatno agresivnije načine rada gde je moguće ručno i potpuno izolovati rad određenih aplikacija. To praktično znači da možete u potpunosti ugasiti apsolutno sve pozadinske aktivnosti osim onih bazičnih koje su vam u tom trenutku neophodne za komunikaciju.

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Ekran je najveći neprijatelj baterije i mora se ukrotiti

Svetli displej vašeg pametnog telefona dokazano predstavlja jednog od najvećih i najagresivnijih potrošača energije na svakom savremenom uređaju, bez obzira na to koliko je baterija velika. Mnogi korisnici slepo veruju funkciji automatskog prilagođavanja svetline, ali ta opcija veoma često podiže osvetljenje ekrana znatno više nego što je to realno potrebno u datom okruženju, čime direktno i bespotrebno troši dragocenu struju.

Zbog toga je od presudnog značaja preuzeti kontrolu nad ovim segmentom i ručno definisati nivo osvetljenja u zavisnosti od doba dana. Potpuno isključivanje adaptivne svetline i prelazak na ručno podešavanje osvetljenja ekrana imaće momentalan, drastičan i golim okom vidljiv pozitivan učinak na autonomiju vašeg mobilnog uređaja. Ova razlika u potrošnji struje je najviše izražena i ekstremno primetna kod naprednih OLED i AMOLED ekrana koji se danas ugrađuju u veliku većinu novijih i skupljih Android modela. Kod ovih ekrana, svaki crni piksel je zapravo potpuno isključen, pa ćete ručnim smanjenjem nivoa svetlosti direktno rasteretiti hardver i sačuvati energiju za kasnije.

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Sakrivena opasnost koja vreba iza zaključanog ekrana telefona

Veoma popularne i vizuelno atraktivne funkcije, poput opcije "uvek uključenog zaslona" (Always-On Display), dizajnirane su da prikazuju osnovne informacije poput tačnog vremena i pristiglih obaveštenja čak i kada je vaš telefon potpuno zaključan. Iako tehnološki giganti redovno naglašavaju da su ovi modovi maksimalno optimizovani za ekstremno nisku potrošnju struje, oni u realnosti konstantno i neosetno troše energiju tokom čitavog dana.

Ako vam telefon satima stoji na stolu, ovaj prividno bezazleni prikaz može vam uzeti značajan procenat baterije. Potpunim isključivanjem ove funkcije, ili makar softverskim ograničavanjem vremena njenog aktivnog prikaza, možete obezbediti impresivnu količinu dodatne energije na dnevnom nivou. To je posebno delotvorno za sve one korisnike koji imaju naviku da često ostavljaju svoj telefon neaktivnim na radnom stolu ili ga dugo drže u džepu pantalone tokom vožnje.

Da biste deaktivirali ovu skrivenu opciju, potrebno je da uđete u sistemski meni "Settings", potom odaberete stavku "Display" i tu ručno ugasite nepoželjne adaptivne funkcije ekrana.

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Skratite vreme gašenja ekrana i ugasite pozadinske parazite

Jednostavno pravilo tehnologije glasi: što duže ekran vašeg telefona ostaje uključen nakon što završite sa radom, to se više energije nepovratno gubi iz baterije. Postavljanje znatno kraćeg vremena za automatsko gašenje ekrana (Screen timeout) predstavlja jedan od najjednostavnijih, a ujedno i najefikasnijih trikova za instant smanjenje nepotrebne potrošnje. Ovu ključnu opciju možete veoma brzo pronaći u sistemskim podešavanjima pod stavkom "Display & Brightness", gde vremenski interval treba spustiti na minimalnu vrednost.

Čak i naizgled zanemarljiva razlika između trideset sekundi i nekoliko minuta može drastično promeniti stanje napunjenosti na kraju radnog dana.

Sa druge strane, instalirane aplikacije veoma često nastavljaju agresivno da rade u pozadini sistema čak i kada ste ih vi naizgled potpuno zatvorili i prešli na početni ekran. Ovaj skriveni rad obuhvata stalnu sinhronizaciju podataka, neprekidno osvežavanje sadržaja preko interneta i konstantno slanje dosadnih obaveštenja, što u kombinaciji brutalno uništava bateriju. Zbog toga je od vitalnog značaja redovno ulaziti u napredni meni baterije, gde možete precizno identifikovati koji to softverski paraziti troše najviše struje i ručno im postaviti maksimalne restrikcije za rad u pozadini.