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Većina korisnika ne razmišlja o tome kako sitne navike tokom punjenja utiču na trajnost kabla, sve dok on iznenada ne prestane da radi.

Stručnjaci za elektroniku ističu da se najveći broj kvarova ne dešava zbog fabričke greške, već zbog mehaničkog zamora materijala koji nastaje tokom svakodnevnog korišćenja. Kada se kabl stalno uvija ili savija pod oštrim uglom, unutrašnje žice počinju da pucaju iako spoljašnji omotač ostaje netaknut, što stvara situaciju u kojoj kabl izgleda ispravno, ali više ne može da prenosi struju stabilno.

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Gde kablovi zapravo najpre pucaju

Najkritičnija tačka svakog kabla je deo neposredno uz konektor, gde se spaja sa telefonom ili punjačem, jer se tu javlja najveće mehaničko opterećenje. U tom delu kabl se najčešće savija pod neprirodnim uglom dok je telefon priključen i korišćen istovremeno. Vremenom se upravo tu javljaju mikropukotine koje se postepeno šire dok kabl potpuno ne prestane da funkcioniše.

Ono što dodatno otežava problem jeste činjenica da se unutrašnja oštećenja ne vide spolja, pa korisnik često ne zna da je kabl već oštećen. U nekim slučajevima kabl počne da prekida punjenje, što je jasan znak da su unutrašnje žice već delimično prekinute. Takvi simptomi se često ignorišu sve dok punjenje potpuno ne prestane.

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Najčešće greške korisnika

Jedna od najvećih grešaka je korišćenje telefona tokom punjenja, jer se tada kabl konstantno pomera i savija u različitim pravcima. To stvara dodatno naprezanje upravo na mestima gde je kabl već prirodno oslabljen. Dugoročno gledano, ovakva navika značajno skraćuje životni vek svakog punjačkog kabla.

Druga česta greška je uvijanje kabla oko adaptera ili telefona nakon korišćenja, što stvara trajne krivine u materijalu. Te krivine vremenom postaju tačke pucanja jer se unutrašnje žice lome na istim mestima. Čak i kratkotrajno nepažljivo skladištenje može ubrzati proces oštećenja.

Punjenje Foto: Shutterstock

Kako pravilno koristiti kabl da traje duže

Pravilno rukovanje kablom podrazumeva da se on uvek drži za konektor, a ne za samu žicu, jer se na taj način smanjuje pritisak na kritične tačke. Takođe je važno izbegavati naglo povlačenje kabla iz uređaja, jer to direktno utiče na stabilnost spoja između žica i konektora. Ove male promene u navikama mogu značajno produžiti njegov vek trajanja.

Stručnjaci preporučuju i da se kablovi čuvaju u blagim, prirodnim krivinama bez oštrih savijanja ili čvrstog motanja. Idealno je koristiti organizere ili lagane vezice koje ne stvaraju pritisak na izolaciju. Na taj način se sprečava dugoročno oštećenje koje nastaje čak i kada kabl nije u upotrebi.

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Materijali i razlike u kvalitetu

Kvalitet kablova na tržištu značajno varira, jer postoje modeli sa običnom plastičnom izolacijom i oni sa dodatnim ojačanjima poput najlonskog pletiva. Ojačani kablovi su otporniji na fizičko savijanje, ali ni oni nisu imuni na oštećenja ako se nepravilno koriste. Razlika je u tome što kvalitetniji kablovi trpe duže, ali ne mogu da eliminišu loše navike korisnika.

Proizvođači sve češće uvode zaštitne gumene ili metalne ojačivače na krajevima kabla kako bi smanjili naprezanje u najkritičnijim zonama. Ipak, čak i najskuplji kabl može brzo da se pokvari ako se stalno savija pod oštrim uglom. Zato se u tehničkim preporukama naglašava da je način korišćenja jednako važan kao i kvalitet samog proizvoda.

Kako produžiti vek i prepoznati kvar

Jedan od prvih znakova da kabl počinje da se kvari jeste povremeno prekidanje punjenja kada se telefon pomera ili kabl blago savije. To je jasan indikator da su unutrašnje žice već oštećene i da je potrebno zameniti kabl pre potpunog prestanka rada. Ignorisanje ovih znakova često dovodi do iznenadnog prestanka punjenja u najnezgodnijem trenutku.

Da bi se produžio vek trajanja, preporučuje se redovna provera kabla i izbegavanje njegovog korišćenja u ekstremnim uslovima poput jakog savijanja ili povlačenja.