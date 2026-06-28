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Najnoviji u nizu fenomena koji je preplavio domaće forume, Tik Tok i grupe na mrežama jeste tvrdnja da obično stavljanje metalnog novčića na ruter može drastično da pojača Wi-Fi signal i reši problem „mrtvih zona“ u stanu. Zagovornici ove neobične teorije tvrde da metal u kovanicama deluje kao dodatna antena ili neka vrsta pojačivača elektromagnetnih talasa, te da se na taj način štedi novac na skupim pojačivačima signala (tzv. repeaterima).

Međutim, kada se u celu priču uključe zakoni fizike i inženjerska testiranja, situacija postaje znatno jasnija i lišena magije sa društvenih mreža. Stručnjaci za telekomunikacije i mrežnu opremu sproveli su niz rigoroznih testova kako bi utvrdili da li kovanica na ruteru zaista ima bilo kakav merljiv uticaj na protok podataka i jačinu signala, ili je reč o čistom placebo efektu i tehnološkoj zabludi.

Rezultati laboratorijskih, ali i realnih kućnih testiranja dali su potpuno jasan i nedvosmislen odgovor koji bi mogao da razočara sve one koji su se ponadali da će sa svega nekoliko dinara rešiti višegodišnje probleme sa kućnom mrežom. Umesto revolucije, testovi su otkrili kako zapravo funkcionišu moderni ruteri i zašto ovakvi amaterski potezi mogu doneti više štete nego koristi.

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Kako metal zapravo utiče na Wi-Fi talase?

Da bi se razumelo zašto stavljanje novčića na ruter nema nikakvog smisla, neophodno je osvrnuti se na osnovne principe funkcionisanja bežičnog interneta. Wi-Fi signal se širi u vidu elektromagnetnih talasa na frekvencijama od 2,4 GHz i 5 GHz, a moderne antene unutar rutera su precizno kalibrisane da te talase šalju u svim pravcima kako bi pokrile što veći prostor. U svetu fizike, metal je poznat kao jedan od najvećih neprijatelja i blokatora bežičnih signala jer apsorbuje i reflektuje elektromagnetne talase umesto da ih propušta ili pojačava.

Stavljanje bilo kakvog komada metala, pa tako i kovanice, direktno na kućište rutera ili blizu njegovih antena može samo da poremeti fabrički balansiran dijagram zračenja. Umesto da pojača signal, metalni novčić zapravo stvara mikro-barijeru koja može da odbije talase nazad u sam uređaj ili da ih skrene u pogrešnom pravcu, smanjujući efikasnost mreže u određenim delovima prostorije. Inženjeri naglašavaju da nikakva pasivna metalna struktura tog oblika i veličine ne poseduje sposobnost da generiše dodatnu energiju ili da amplifikuje postojeći signal koji šalje čipset rutera.

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Rezultati testiranja u realnom vremenu i precizna merenja

Tokom detaljnog testiranja brzine i jačine signala pomoću specijalizovanih softvera za mapiranje mreže, vršena su merenja u tri različita scenarija: bez novčića, sa jednim novčićem postavljenim direktno na ruter i sa gomilom kovanica postavljenih oko antena. Merenja su vršena kako u neposrednoj blizini uređaja, tako i iza dva betonska zida gde je signal prirodno najslabiji i gde korisnici najviše priželjkuju poboljšanje. Rezultati merenja protoka (u megabitima po sekundi) i jačine signala (izražene u dBm) pokazali su da uvođenje novčića u priču ne donosi apsolutno nikakav boljitak.

U nekim slučajevima, kada je veća količina kovanica bila postavljena blizu unutrašnjih antena rutera, zabeležen je čak i blagi pad performansi i povećanje kašnjenja (pinga), što je direktna posledica refleksije talasa o metalnu površinu. Grafički prikazi jačine signala pre i nakon postavljanja novčića ostali su gotovo identični, sa uobičajenim minimalnim fluktuacijama koje su standardne za svako kućno okruženje i koje nemaju nikakve veze sa metalnim novcem. Test je time poslao jasnu poruku da je ovaj trik potpuno beskoristan i da ne postoji magično rešenje koje prkosi zakonima elektrotehnike.

Foto: Profimedia

Opasnost od pregrevanja i skraćivanja radnog veka rutera

Pored toga što ne donosi nikakvo ubrzanje interneta, stavljanje kovanica na gornju površinu rutera može da izazove ozbiljne hardverske probleme. Moderni ruteri, pogotovo oni novije generacije koji podržavaju Wi-Fi 6 standarde, procesiraju ogromnu količinu podataka u sekundi, zbog čega se njihovi procesori i unutrašnje komponente prilično zagrevaju tokom rada. Većina kućnih rutera ima pasivno hlađenje, što znači da se toplota izbacuje kroz ventilacione otvore koji se najčešće nalaze upravo na vrhu ili sa strana plastičnog kućišta.

Kada korisnik postavi metalne novčiće preko tih otvora, on svesno ili nesvesno blokira prirodan protok vazduha i sprečava adekvatno hlađenje uređaja. Iako je metal dobar provodnik toplote, kovanice postavljene na plastiku deluju kao izolator koji zadržava toplotu unutar kućišta, što vremenom dovodi do pregrevanja procesora. Pregrevanje rutera rezultira drastičnim usporavanjem rada, čestim resetovanjem mreže, gubljenjem konekcije, a u najgorem slučaju može dovesti do trajnog kvara i topljenja unutrašnjih elektronskih komponenti.