Nije ono što mislite

Nije ono što mislite

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Kada telefon posle nekoliko godina korišćenja počne sporije da radi, mnogi pomisle da je procesor izgubio snagu i da je vreme za kupovinu novog uređaja. Ipak, u većini slučajeva razlog nije sam hardver, već kombinacija softverskih i drugih faktora koji se vremenom utiču na performanse.

Čak ni vraćanje na fabrička podešavanja ili ponovno instaliranje sistema ne rešavaju svaki problem. Da biste razumeli zašto telefon usporava, potrebno je sagledati više uzroka koji zajedno mogu značajno da utiču na svakodnevni rad uređaja.

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Procesor nije glavni krivac

Kada aplikacije počnu sporije da se otvaraju, a telefon zastajkuje prilikom prelaska između programa, često se smatra da je procesor zastareo. Međutim, procesori nisu komponente koje se troše na način na koji se habaju mehanički delovi.

Čip zadržava svoje osnovne karakteristike i radni takt godinama, dok je prirodno starenje poluprovodnika kod uređaja starih dve ili tri godine praktično neprimetno. Zbog toga uzrok usporavanja uglavnom treba tražiti na drugim mestima.

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Zahtevnije aplikacije i popunjena memorija

Savremene aplikacije sa svakim ažuriranjem donose nove mogućnosti, bogatiji izgled i dodatne funkcije. Sve to povećava njihove zahteve, pa telefon danas pokreće znatno složeniji softver nego kada je bio nov.

Jednako važan faktor predstavlja i interna memorija. Kada slobodan prostor padne ispod približno 10 do 15 odsto ukupnog kapaciteta, brzina čitanja i upisivanja podataka može da se smanji, zbog čega uređaj reaguje sporije i duže učitava aplikacije.

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Pozadinski procesi opterećuju sistem

Mnoge aplikacije nastavljaju da rade čak i kada ih korisnik ne koristi. One se automatski pokreću nakon uključivanja telefona, zauzimaju radnu memoriju i koriste deo procesorskih resursa. To znači da uređaj deo svojih mogućnosti neprekidno troši na procese koji rade u pozadini, pa manje resursa ostaje za aplikacije koje trenutno koristite.

Pored toga, tokom dužeg korišćenja nakupljaju se keš memorija, privremene datoteke i različiti sistemski podaci. Sve zajedno može dodatno da optereti uređaj i uspori njegov svakodnevni rad. Iako su takve datoteke namenjene bržem radu sistema, njihovo prekomerno gomilanje vremenom može da ima suprotan efekat i negativno utiče na performanse.

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Baterija može da ograniči performanse

Vremenom litijumske baterije gube deo svog kapaciteta, dok njihov unutrašnji otpor postaje veći. Zbog toga pri većem opterećenju može doći do pada napona, što povećava rizik od neočekivanog gašenja telefona. Takve promene najčešće postaju primetne nakon nekoliko godina korišćenja, posebno kod uređaja koji se svakodnevno pune i prazne.

Kako bi sprečio takve situacije, sistem kod pojedinih uređaja može da smanji maksimalne performanse procesora. Zbog toga telefon može delovati sporije iako sam procesor nije izgubio svoje mogućnosti. U praksi se to najviše primećuje prilikom pokretanja zahtevnijih aplikacija, igranja igara ili obrade fotografija i video-snimaka, kada je opterećenje sistema najveće.

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Zašto reset pomaže, ali nije uvek dovoljno rešenje

Vraćanje na fabrička podešavanja ili ponovno instaliranje sistema često donose primetno ubrzanje rada jer uklanjaju nepotrebne aplikacije, brišu keš memoriju, gase nagomilane pozadinske procese i oslobađaju prostor za normalno funkcionisanje uređaja.