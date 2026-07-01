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Korisnici iPhone uređaja često primećuju oznaku „Encrypted“ uz ikonicu katanca u aplikaciji iMessage, što može delovati neobično. Ipak, ova poruka ne označava problem, već potvrđuje da je razgovor zaštićen šifrovanjem i da komunikacija ima dodatni nivo bezbednosti.

Apple je godinama isticao privatnost kao jednu od ključnih karakteristika svojih uređaja, a iMessage je deo tog sistema zaštite. Oznaka „Encrypted“ jednostavno obaveštava korisnike da sadržaj razgovora mogu da vide samo učesnici komunikacije, odnosno osoba koja šalje i osoba koja prima poruku.

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iMessage koristi zaštitu od samog početka

iMessage je od svog predstavljanja uz operativni sistem iOS 5 u oktobru 2011. godine koristio end-to-end enkripciju. Ovaj sistem je dugo radio u pozadini bez posebnog obaveštenja korisnicima, štiteći poruke bez potrebe za dodatnim podešavanjima.

Zaštita se ne odnosi samo na tekstualne poruke. Fotografije, video-snimci i drugi sadržaji poslati kroz iMessage takođe prolaze kroz proces šifrovanja, čime se smanjuje mogućnost da neko neovlašćeno pristupi komunikaciji tokom prenosa.

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Nova ažuriranja donela su veću vidljivost

Apple je kroz novije verzije sistema počeo jasnije da prikazuje korisnicima kada je njihova komunikacija zaštićena. Oznaka „Encrypted“ nije znak da je uvedena potpuno nova funkcija, već način da kompanija otvorenije pokaže šta se već dešava u pozadini.

Ova promena postala je uočljivija nakon uvođenja dodatne zaštite za RCSporuke. Za razliku od iMessage-a, koji je namenjen komunikaciji između Apple uređaja, RCS omogućava razmenu poruka i sa uređajima drugih proizvođača.

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Razlika između iMessage-a i RCS poruka

RCS, odnosno Rich Communication Services, predstavlja savremeniji sistem slanja poruka koji donosi funkcije slične aplikacijama za dopisivanje. Njegova end-to-end enkripcija dodatno unapređuje privatnost korisnika kada komuniciraju između različitih platformi.

Pojava oznake „Encrypted“ kod korisnika izazvala je brojna pitanja, ali suština je da se način rada iMessage-a nije promenio. Apple je samo omogućio korisnicima da lakše vide informaciju o bezbednosti razgovora.

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iMessage može raditi i bez klasične mreže

Jedna od zanimljivih mogućnosti iMessage sistema jeste da određene funkcije mogu biti dostupne čak i kada nema mobilne mreže ili Wi-Fi veze. Na uređajima sa odgovarajućim verzijama sistema moguće je slanje pojedinih poruka putem satelitske veze.

Ova opcija može biti korisna u situacijama kada korisnik nema standardnu internet konekciju, poput boravka u prirodi ili udaljenim područjima. Na taj način Apple dodatno povezuje bezbednu komunikaciju sa dostupnošću svojih uređaja.