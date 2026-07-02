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Internet je prepun brzih trikova koji obećavaju bolje performanse Wi-Fi mreže, a jedan od najneobičnijih je postavljanje metalnog novčića na ruter. Ideja iza ovog saveta je da metal navodno može da “usmeri” radio talase i tako poveća domet signala u prostoru. Upravo zbog svoje jednostavnosti, ovaj savet se brzo širi društvenim mrežama i forumima, iako bez stvarne tehničke potvrde.

U praksi, ovakvi trikovi nemaju realnu tehničku osnovu u kućnim uslovima. Umesto poboljšanja, u većini slučajeva ne dolazi do nikakve promene u performansama mreže, a ponekad se stabilnost veze može čak i pogoršati. Zato stručnjaci ovakve metode najčešće svrstavaju u kategoriju internet mitova, a ne korisnih rešenja.

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Kako nastaje mit o “pojačavanju” signala

Ovakve ideje najčešće nastaju iz pojednostavljenog i pogrešnog tumačenja načina na koji radio talasi funkcionišu. Pošto se Wi-Fi signal širi kroz prostor, mnogi pretpostavljaju da ga metalni objekti mogu usmeriti poput reflektora ili antene. Takva poređenja zvuče logično na prvi pogled, ali ne uzimaju u obzir kompleksnost realnih bežičnih mreža.

Međutim, u realnim uslovima kućnih mreža to ne funkcioniše na taj način. Umesto fokusiranja signala, dolazi do njegovog odbijanja i narušavanja obrasca širenja, što može uticati na stabilnost veze i kvalitet pokrivenosti. Zbog toga čak i mali objekti u blizini rutera mogu imati nepredvidiv efekat na signal.

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Šta pokazuju testiranja u praksi

Testiranja i merenja sprovedena u različitim okruženjima nisu pokazala nikakvo značajno poboljšanje kada se novčić postavi na ruter. Brzina interneta u većini slučajeva ostaje ista, dok u nekim situacijama može doći i do blagih padova performansi. Razlike koje se primete uglavnom zavise od prostora, a ne od samog predmeta na uređaju.

Ovi rezultati jasno ukazuju da ovaj trik nema praktičnu vrednost. Umesto očekivanog “pojačanja”, korisnici ne dobijaju merljive koristi, što ga svrstava u kategoriju internet mitova. Zbog toga ga stručnjaci često koriste kao primer kako se pogrešne informacije lako šire online.

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Zašto metal može da pravi smetnje

Metalni predmeti u neposrednoj blizini rutera mogu da utiču na način na koji se signal prostire kroz prostor. Umesto da ga usmere, oni ga mogu delimično reflektovati ili apsorbovati, menjajući njegovu distribuciju. Efekat zavisi od položaja rutera, zidova i drugih elektronskih uređaja u prostoru.

Zbog toga se u pojedinim slučajevima može javiti slabiji domet ili nestabilna veza, naročito u prostorijama gde je signal već ograničen zidovima i drugim preprekama. Efekat nije dramatičan, ali je dovoljan da pokaže da ovaj trik nema realnu tehničku osnovu. U praksi, čak i mala promena pozicije rutera često daje daleko bolje rezultate nego bilo kakvi “internet hakovi”.

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Šta zaista poboljšava Wi-Fi signal

Ako je Wi-Fi signal slab, najefikasnije rešenje je optimizacija pozicije samog modema. Otvoren prostor, centralna lokacija u stanu i udaljenost od velikih prepreka poput zidova i metalnih površina obično daju najbolje rezultate. Ponekad i samo podizanje rutera na višu poziciju može značajno poboljšati pokrivenost.

Kada to nije dovoljno, Mesh sistemi ili Wi-Fi pojačivači predstavljaju proverena i tehnički zasnovana rešenja za proširenje pokrivenosti. Za razliku od viralnih internet trikova, oni su dizajnirani upravo za stabilno i merljivo poboljšanje mreže. Zbog toga se smatraju standardnim rešenjem u modernim kućnim i poslovnim mrežama.