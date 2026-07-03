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Baterija telefona vremenom gubi kapacitet, ali način na koji koristite i punite uređaj može da utiče na to koliko će dugo zadržati svoju prvobitnu snagu. Ako vam se čini da telefon sve kraće traje između dva punjenja, nije nužno problem u punjaču ili samom uređaju. Visoka temperatura, dugotrajno držanje baterije na visokom nivou napunjenosti i često potpuno pražnjenje mogu da utiču na njeno starenje. Ipak, nekoliko jednostavnih navika može da pomogne da baterija duže zadrži kapacitet, bez potrebe da menjate način na koji svakodnevno koristite telefon.

Ne čekajte da se baterija potpuno isprazni

Litijum-jonske baterije, koje se koriste u većini savremenih telefona, ne zahtevaju da uređaj potpuno ispraznite pre nego što ga ponovo priključite na punjač. Često pražnjenje do nule nije navika koju treba praktikovati. Telefon možete da dopunite kada vam odgovara, čak i ako baterija još nije pri kraju. Ako vam je uređaj tokom dana na 40 ili 50 odsto, nema potrebe da čekate da se isprazni kako biste ga ponovo napunili.

Često se preporučuje da bateriju održavate između približno 20 i 80 odsto napunjenosti. Ovaj raspon može da bude koristan jer smanjuje vreme koje baterija provodi potpuno napunjena ili gotovo prazna. Ipak, to nije strogo pravilo koje morate da pratite svakog dana. Ako vam je telefon potreban tokom celog dana, slobodno ga napunite do 100 odsto. Važnije je da izbegavate nepotrebno potpuno pražnjenje i dugotrajno držanje baterije na ekstremno niskom ili visokom nivou napunjenosti.

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Visoka temperatura može da ubrza starenje baterije

Temperatura je jedan od faktora koji mogu da ubrzaju starenje baterije, zbog čega treba obratiti pažnju na to gde ostavljate telefon tokom punjenja. Nemojte ga držati na direktnom suncu, u zagrejanom automobilu ili na mestu gde se toplota teško oslobađa. Ako se uređaj previše zagreva, pokušajte da ga premestite na hladnije mesto i proverite da li neka aplikacija intenzivno koristi procesor.

Isto pravilo važi tokom igranja zahtevnih igara, snimanja videa i korišćenja navigacije dok je telefon priključen na punjač. Ove aktivnosti mogu da povećaju temperaturu uređaja. Ako primetite da se telefon previše zagreva, napravite pauzu i sačekajte da se ohladi. Nemojte ga naglo hladiti u frižideru ili zamrzivaču, jer ekstremne promene temperature mogu da izazovu dodatne probleme.

Uključite optimizovano punjenje telefona

Mnogi moderni telefoni imaju opcije koje prilagođavaju punjenje kako bi se smanjilo nepotrebno opterećenje baterije. Na iPhone uređajima postoji optimizovano punjenje, dok pojedini Android telefoni nude zaštitu baterije ili mogućnost ograničavanja maksimalnog nivoa napunjenosti. Ove funkcije mogu da uspore ili zaustave punjenje na određenom nivou, u zavisnosti od modela i podešavanja.

Ako telefon često punite tokom noći, proverite da li postoji opcija optimizovanog punjenja. Ona može da bude korisna jer uređaj ne mora odmah da dostigne maksimalnu napunjenost, već može da prilagodi proces vašim navikama. Nazivi i dostupnost funkcija razlikuju se između proizvođača, pa opciju potražite u podešavanjima baterije. Ako postoji mogućnost ograničavanja punjenja, možete je koristiti kada vam nije potrebno da telefon svakodnevno bude napunjen do kraja.

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Brzo i bežično punjenje nisu automatski štetni

Brzo punjenje omogućava da telefon za kraće vreme dobije dovoljno energije za nastavak korišćenja. Ako uređaj i punjač podržavaju odgovarajući standard, telefon upravlja procesom punjenja i prilagođava snagu prema svojim mogućnostima. Nema potrebe da izbegavate brzo punjenje po svaku cenu, ali treba obratiti pažnju na temperaturu uređaja i koristiti kompatibilan, kvalitetan punjač.

Bežično punjenje može da bude praktično jer ne morate svaki put da priključujete kabl. Međutim, telefon i punjač mogu da se zagrevaju, posebno ako uređaj nije pravilno postavljen ili ako se između njih nalazi dodatna prepreka. Ako koristite bežični punjač, postavite telefon tako da bude pravilno poravnat i proverite da li se previše zagreva. Ako primetite neuobičajenu temperaturu, napravite pauzu i proverite položaj uređaja.

Proverite stanje baterije ako se telefon brzo prazni

Ako se telefon brzo prazni čak i kada ga koristite na uobičajen način, moguće je da je baterija izgubila deo svog kapaciteta. To je normalan proces koji se dešava tokom vremena, jer baterije imaju ograničen broj ciklusa punjenja i pražnjenja. Pre nego što zaključite da je baterija dotrajala, proverite potrošnju u podešavanjima telefona. Pojedine aplikacije mogu da troše mnogo energije u pozadini, dok visoka osvetljenost ekrana, navigacija i zahtevne igre dodatno opterećuju uređaj.

Na pojedinim telefonima možete da pregledate stanje baterije i podatke o njenom kapacitetu direktno u podešavanjima. Ako se uređaj često gasi, baterija se neuobičajeno brzo prazni ili se telefon prekomerno zagreva, razmislite o proveri u ovlašćenom servisu. Baterija prirodno stari i njeno propadanje ne može potpuno da se zaustavi, ali pravilne navike mogu da pomognu da duže zadrži kapacitet. Najvažnije je da izbegavate pregrevanje, koristite dostupne opcije optimizovanog punjenja i ne opterećujete se time da telefon svaki put mora da bude napunjen na isti procenat.