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Problem je što veliki broj korisnika i dalje bira jednostavne kombinacije koje se mogu pogoditi za svega nekoliko sekundi. Upravo zbog toga stručnjaci za sajber bezbednost godinama upozoravaju da izbor PIN-a ne treba shvatati olako.

Zašto je PIN i dalje važan?

Čak i ako koristite otisak prsta ili Face ID, većina uređaja povremeno zahteva unos PIN-a - nakon restartovanja telefona, dužeg perioda nekorišćenja ili kada biometrijska autentifikacija nije dostupna.

Upravo zato PIN ostaje ključni rezervni način zaštite uređaja. Ako je previše jednostavan, napadač može doći do fotografija, privatnih poruka, elektronske pošte, mobilnog bankarstva i drugih naloga povezanih sa telefonom.

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PIN-ovi koje bi trebalo izbegavati

Najrizičnije su kombinacije koje ljudi najčešće koriste jer ih je lako zapamtiti. Među njima su:

1234

0000

1111

1212

4321

2222

7777

6969

Jednako loš izbor predstavljaju datumi rođenja, godina rođenja, godišnjice i drugi brojevi povezani sa ličnim životom. Ako neko zna osnovne informacije o vama ili ih pronađe na društvenim mrežama, ovakve kombinacije postaju mnogo lakše za pogađanje.

Kako odabrati bezbedniji PIN?

Stručnjaci preporučuju nekoliko jednostavnih pravila:

Koristite nasumičnu kombinaciju brojeva koja nije povezana sa vašim ličnim podacima.

Ako uređaj podržava šestocifreni PIN, izaberite njega umesto četvorocifrenog.

Nemojte koristiti isti PIN za telefon, bankovne kartice i druge uređaje.

Redovno menjajte PIN ako posumnjate da ga je neko video ili saznao.

Kombinujte PIN sa biometrijskom autentifikacijom, poput otiska prsta ili prepoznavanja lica.

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Šta ako koristite isti PIN svuda?

Jedna od najčešćih grešaka jeste korišćenje iste kombinacije za više uređaja i usluga. U slučaju krađe ili gubitka telefona, napadač koji otkrije jedan PIN potencijalno može pokušati istu kombinaciju i na drugim uređajima ili aplikacijama.

Zbog toga je preporučljivo da svaki uređaj ili kartica imaju različit PIN.

Budućnost pripada passkey tehnologiji

Tehnološke kompanije sve više uvode passkey sistem prijavljivanja, koji omogućava pristup nalozima bez klasičnih lozinki. Ipak, čak i kod ovakvih sistema PIN ostaje važan deo zaštite uređaja jer služi za potvrdu identiteta korisnika kada biometrijska autentifikacija nije dostupna.

Drugim rečima, bez obzira na napredak tehnologije, pažljivo odabran PIN i dalje predstavlja jednu od najjednostavnijih i najefikasnijih mera za zaštitu privatnosti i digitalnih naloga.

Odvajanje nekoliko minuta za promenu slabe kombinacije može značajno smanjiti rizik da neko neovlašćeno pristupi vašim podacima, fotografijama ili bankovnim aplikacijama.