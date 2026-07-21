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Ako ste primetili da baterija vašeg Android telefona traje kraće nego ranije, uzrok ne mora biti stara baterija ili kvar uređaja. U mnogim slučajevima problem može biti povezan sa radom Google aplikacije u pozadini. Mnogi korisnici upravo zbog toga primete da se telefon prazni i kada ga gotovo uopšte ne koriste.

Mnogi korisnici u statistici potrošnje vide da je Google Play Services među najvećim potrošačima energije. Međutim, stručnjaci ističu da taj podatak ne pokazuje uvek pravi izvor problema, jer iza povećane potrošnje često stoje drugi Google procesi. Zbog toga nije dovoljno osloniti se samo na statistiku potrošnje, već treba proveriti koje funkcije rade u pozadini.

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Šta najviše opterećuje bateriju

Google aplikacija može istovremeno da pokreće više funkcija koje rade u pozadini. Među njima su Discover, glasovna komanda „Hey Google“, sinhronizacija podataka i pristup lokaciji, zbog čega procesor ostaje aktivan čak i kada je ekran telefona ugašen. Svaka od ovih funkcija pojedinačno troši malo energije, ali njihov zajednički rad može imati primetan efekat na autonomiju uređaja.

Zbog neprekidnog rada ovih funkcija telefon troši više energije nego što korisnik očekuje. Upravo zato isključivanje pojedinih opcija može imati primetan uticaj na trajanje baterije. Razlika će biti najprimetnija kod korisnika koji telefon često ostavljaju uključenim tokom celog dana.

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Jednostavna podešavanja

Stručnjaci preporučuju da se isključi Discover, deaktivira opcija „Hey Google“ i ograniči rad Google aplikacije u pozadini. Ove promene ne zahtevaju deinstalaciju aplikacije niti utiču na osnovne funkcije telefona. Većina korisnika može da ih primeni za svega nekoliko minuta.

Prema dostupnim informacijama, takva podešavanja mogu produžiti trajanje baterije i do dva sata, u zavisnosti od načina korišćenja uređaja i modela telefona. Efekat će se razlikovati od uređaja do uređaja, ali kod pojedinih modela poboljšanje može biti veoma primetno.

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Google uvodi stroža pravila za aplikacije

Google je u saradnji sa Samsungom pooštrio kriterijume za Android aplikacije koje troše previše energije. Cilj je da se programeri podstaknu na optimizaciju rada svojih aplikacija i smanjenje nepotrebne potrošnje baterije. Na taj način kompanije žele da poboljšaju korisničko iskustvo i produže autonomiju Android uređaja.

Od marta 2026. godine aplikacije koje predugo koriste takozvane „partial wake lock“ procese mogu dobiti upozorenje u Google Play prodavnici. U pojedinim slučajevima biće i manje preporučivane korisnicima. To bi moglo da podstakne programere da brže otklone probleme koji nepotrebno opterećuju bateriju.

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Kada će aplikacije biti označene

Nova pravila odnose se na aplikacije koje više od dva sata dnevno održavaju procesor aktivnim dok je ekran isključen. Izuzetak predstavljaju situacije kada korisnik koristi navigaciju, reprodukciju muzike ili druge funkcije koje zahtevaju rad u pozadini. U tim slučajevima povećana potrošnja energije smatra se očekivanom.

Na ovaj način Google želi da smanji nepotrebnu potrošnju energije i olakša korisnicima da prepoznaju aplikacije koje negativno utiču na autonomiju uređaja. Istovremeno bi trebalo da postane jednostavnije razlikovati normalno ponašanje aplikacije od one koja nepotrebno troši resurse telefona.

Previše oslanjanja na GPS remeti sposobnost prostornog pamćenja Foto: Shutterstock

Proverite šta troši bateriju

Nakon što promenite podešavanja, preporučuje se da telefon koristite uobičajeno tokom jednog dana, a zatim proverite statistiku potrošnje baterije u meniju Podešavanja > Baterija > Upotreba baterije. Tako ćete lakše utvrditi da li su promene zaista donele željeni rezultat.

Ako primetite da Google aplikacija provodi manje vremena radeći u pozadini, podešavanja su dala rezultat. Istovremeno možete proveriti i druge aplikacije koje troše energiju iako ih tog dana niste koristili, jer i one mogu značajno uticati na trajanje baterije. Redovna provera ovih podataka može pomoći da na vreme uočite aplikacije koje nepotrebno skraćuju trajanje baterije.