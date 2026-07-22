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Google je počeo da isporučuje zakrpu za bezbednosni problem u Geminiasistentu koji je mogao da omogući slanje SMS i WhatsApp poruka bez otključavanja telefona. Ranjivost je zabeležena na uređajima sa Androidom 16 i zahtevala je fizički pristup telefonu. Iako nije mogla da se iskoristi na daljinu, stručnjaci upozoravaju da bi u pogrešnim rukama mogla da dovede do ozbiljnih zloupotreba.

Iako se propust ne može iskoristiti na daljinu, stručnjaci upozoravaju da predstavlja ozbiljan rizik u slučaju krađe ili privremenog dolaska do tuđeg uređaja. Google je potvrdio da će ispravka biti dostupna korisnicima tokom ove nedelje. Korisnicima se savetuje da ažuriranje instaliraju čim postane dostupno na njihovom uređaju.

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Kako je funkcionisalo zaobilaženje zaštite

Prema navodima medija, istraživači su otkrili da se ranjivost aktivira specifičnom kombinacijom dodira na ekranu tokom korišćenja Gemini asistenta na zaključanom telefonu. Propust je otkriven tokom testiranja načina na koji asistent obrađuje komande na zaključanom ekranu.

U uobičajenim okolnostima pokušaj slanja poruke bez dozvole završava se zahtevom za unos PIN-a ili drugog načina autentifikacije. Međutim, istovremeni pritisak na opcije „Continue“ i „Add attachment“ mogao je da zaobiđe ovu zaštitu. Upravo je ova neuobičajena kombinacija omogućavala izvršavanje radnji koje bi inače bile blokirane.

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Šta je napadač mogao da uradi

Osoba koja ima fizički pristup telefonu mogla je da šalje SMS i WhatsApp poruke bez poznavanja šifre za otključavanje uređaja. Time je otvarana mogućnost zloupotrebe identiteta vlasnika telefona i slanja lažnih poruka njegovim kontaktima. Takav scenario mogao bi da posluži i za različite oblike prevare ili obmanjivanja drugih korisnika.

Pored toga, propust je omogućavao ponovno davanje dozvola Gemini asistentu za pristup drugim aplikacijama, pregled ili brisanje istorije razgovora, izmenu pojedinih bezbednosnih podešavanja i pristup određenim podacima. Zbog toga stručnjaci ovaj propust ne smatraju bezazlenim, uprkos tome što zahteva fizički pristup uređaju.

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Problem potvrđen i na potpuno ažuriranim uređajima

Istraživači su ranjivost potvrdili i na potpuno ažuriranom Pixel 6a telefonu. To pokazuje da prisustvo najnovijih bezbednosnih zakrpa nije sprečavalo iskorišćavanje ovog propusta. Otkriće je izazvalo dodatnu pažnju jer se očekuje da ažurirani uređaji budu zaštićeni od poznatih ranjivosti.

Ovakav rezultat ukazuje da su potencijalno pogođeni i drugi uređaji koji koriste Android 16, zbog čega je Google pripremio hitnu ispravku za korisnike. Kompanija je nakon prijave problema pokrenula distribuciju zakrpe kako bi rizik bio što pre otklonjen.

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Zašto stručnjaci upozoravaju na oprez

Iako napadač mora fizički da dođe do telefona, stručnjaci smatraju da ovakve ranjivosti mogu biti posebno privlačne lopovima koji kradu mobilne uređaje. Mogućnost slanja poruka u ime vlasnika može poslužiti za prevare, lažno predstavljanje ili pokušaje iznude. U pojedinim situacijama to bi moglo dodatno otežati dokazivanje identiteta pošiljaoca poruka.

Zbog toga korisnicima savetuju da ne ostavljaju telefon bez nadzora i da što pre instaliraju dostupna ažuriranja čim se pojave na njihovom uređaju. Dodatna pažnja može značajno smanjiti mogućnost zloupotrebe u slučaju gubitka ili krađe telefona.

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Šta možete da uradite dok zakrpa ne stigne

Dok bezbednosna ispravka ne bude dostupna svim korisnicima, Google preporučuje da se isključi opcija „Use Gemini without unlocking“, koja omogućava korišćenje asistenta bez otključavanja telefona. Ova promena predstavlja najjednostavniji način da se privremeno umanji rizik.

Na pojedinim uređajima moguće je onemogućiti i opciju „Make calls and send messages without unlocking“. Time se dodatno smanjuje mogućnost da neko iskoristi propust ukoliko privremeno dođe u posed vašeg telefona. Nakon instaliranja zakrpe preporučuje se da korisnici provere da li su bezbednosna podešavanja ostala u skladu sa njihovim željama.