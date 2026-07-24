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Zamisli ovo: sediš uveče, gledaš seriju, kamera za bebu radi u drugoj sobi, robot usisivač mapira ti stan, pametna sijalica menja boju na komandu, a ruter tiho stoji u ćošku i propušta sav internet saobraćaj kroz sebe.

Sad zamisli da neko, hiljadama kilometara daleko, gleda kroz tu istu kameru za bebu. Ili zna tačan raspored tvog dana jer prati kad se pale i gase svetla u kući.

Zvuči kao epizoda naučno-fantastične serije? Nažalost, ovo se dešava svaki dan, svuda po svetu, i to iz jednog glupog razloga: niko ne menja podrazumevanu lozinku.

Dobrodošao/la u kuću punu "pametnih" špijuna

Pre desetak godina imao si možda telefon i kompjuter povezan na internet. Danas? Ruter, TV, kamere, alarm, usisivač, klima uređaj, pa čak i frižider - svi "pričaju" sa internetom. Svaki od tih uređaja je mali kompjuter. A svaki kompjuter koji nije zaštićen je - vrata koja stoje otvorena.

Problem je što razmišljamo o sigurnosti samo kad je u pitanju telefon ili laptop. Ruter i pametna kamera? Njih instaliramo, spojimo na aplikaciju, i zaboravimo da postoje - sve dok ne postane prekasno.

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Zašto je baš ruter najveći problem

Ruter je kapija tvoje kuće ka internetu. Sve što ulazi i izlazi prolazi kroz njega. Ako neko preuzme kontrolu nad ruterom, praktično ima pristup svemu što radiš na internetu - a da ti to uopšte ne primetiš.

Najčešća greška? Ljudi ostave fabričku lozinku ("admin", "1234", ili ništa) jer im se ne da da uđu u podešavanja i promene je. A ta lozinka se nalazi na internetu, javno dostupna, jer je ista za hiljade istih modela rutera.

Kamere koje gledaju - u oba pravca

Priče o "hakovanim" kamerama za bebe nisu urbane legende. Dešavaju se stalno, i to iz istog razloga - fabrička lozinka nikad nije promenjena, ili je kamera povezana na internet bez ikakve dodatne zaštite.

Zastrašujuće je koliko je lako pronaći uređaje čije su kamere javno dostupne bilo kome ko zna gde da traži. Ne treba haker genije - treba samo neko ko zna da pretraži internet na pravi način.

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Šta ti stvarno treba da uradiš (danas, ne "kad stigneš")

Dobra vest je da zaštita nije komplikovana. Evo šta realno menja stvar:

1. Promeni fabričku lozinku - odmah

Svaki pametni uređaj koji kupiš dolazi sa lozinkom koja je ista za hiljade drugih uređaja tog modela. Prva stvar koju treba da uradiš je da je promeniš, i to na nešto što nije ime tvog psa ili "123456".

2. Napravi posebnu Wi-Fi mrežu za "pametne" uređaje

Većina modernih rutera dozvoljava da napraviš "gostujuću" mrežu. Stavi sve kamere, usisivače i sijalice na tu mrežu, odvojeno od telefona i laptopa. Ako neko upadne u kameru, neće moći da dođe do tvojih ličnih fajlova.

3. Ažuriraj softver uređaja

Da, i tvoja pametna sijalica ima softver koji treba da se ažurira. Proizvođači redovno zakrpe rupe u zaštiti - ali samo ako dozvoliš da se ažuriranje instalira.

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4. Isključi ono što ti ne treba

Da li ti stvarno treba daljinski pristup kameri sa drugog kraja sveta, ili je dovoljno da radi samo u kući? Manje funkcija koje su uključene znači manje "vrata" kroz koja neko može da uđe.

5. Proveri ime rutera

Ako se tvoj Wi-Fi zove "Marko_Petrovic_Ulica_5", promeni to. Nema potrebe da svako u komšiluku zna ko si i gde živiš samo gledajući listu dostupnih mreža.

Ovo nije paranoja, ovo je navika kao pranje zuba

Niko ne zaključava kola i onda ostavlja ključeve u bravi. A tačno to radimo sa pametnim uređajima - kupimo ih, uključimo, i mislimo da je "pametno" isto što i "sigurno".

Nije. Reč "pametno" u nazivu uređaja znači samo da je povezan na internet. Sigurnost je tvoj posao, ne posao proizvođača koji je hteo da ti proda uređaj što brže.

Pet minuta danas - promena lozinke, jedno ažuriranje, jedna gostujuća mreža - može da spreči da tvoja kuća postane sledeća priča koju neko čita uz jezu.