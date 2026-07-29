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Stručnjaci upozoravaju na novu fišing kampanju usmerenu na igrače Call of Duty Mobile, koja koristi obećanje o besplatnim Call of Duty poenima (CP) kako bi došla do podataka za pristup korisničkim nalozima. Prevara se oslanja na privlačnu ponudu koja mnoge igrače može navesti da bez razmišljanja otvore sumnjiv link.

Napadači koriste interesovanje za premijum valutu u igri kako bi stekli poverenje korisnika. Cilj kampanje nije dodela nagrada, već prikupljanje podataka koji omogućavaju preuzimanje Activision naloga i potencijalni pristup drugim povezanim servisima.

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Lažna ponuda vodi do krađe podataka

Na lažnoj internet stranici korisnicima se obećava čak 10.800 besplatnih CP poena, ali se od njih traži da se prijave imejl adresom i lozinkom za svoj Activision nalog. Nakon toga otvara se nova stranica na kojoj je potrebno uneti i jednokratni kod za dvofaktorsku autentifikaciju (2FA).

Na taj način napadači prikupljaju sve informacije koje su im potrebne da preuzmu kontrolu nad nalogom. Kada korisnik unese tražene podatke, prevaranti mogu da pristupe njegovom profilu i iskoriste povezane informacije bez njegovog znanja.

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Ubedljiva prevara, ali i upozorenja

Istraživači navode da lažna stranica veoma verno imitira zvanični sajt Call of Duty Mobile, zbog čega na prvi pogled može delovati potpuno legitimno. Upravo zbog te vizuelne sličnosti mnogi korisnici mogu prevideti prve znakove da je reč o sajber prevari.

Među upozorenjima izdvajaju se gramatičke greške i tvrdnja da će obećana nagrada biti isporučena tek za četiri do osam sati. Takvo odlaganje omogućava napadačima dodatno vreme pre nego što korisnik primeti da je ostao bez pristupa svom nalogu.

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Ugroženi mogu biti i povezani gejming nalozi

Prema dostupnim procenama, Call of Duty Mobile preuzet je gotovo 490 miliona puta širom sveta. Veliki broj igrača svoj Activision nalog povezuje sa servisima kao što su Xbox, PlayStation i Battle.net radi lakšeg pristupa igrama i sinhronizacije podataka.

Zbog toga posledice uspešnog fišing napada mogu biti mnogo ozbiljnije od gubitka jednog naloga. Kompromitovan profil potencijalno može omogućiti pristup povezanim gejming servisima, istoriji kupovina i sačuvanim načinima plaćanja.

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Kako zaštititi Activision nalog od fišing napada

Stručnjaci preporučuju da se sve promocije i nagradne akcije proveravaju isključivo putem zvanične Call of Duty Mobile aplikacije ili sajta kompanije Activision. Linkovima koji stižu preko društvenih mreža, oglasa ili privatnih poruka ne treba verovati bez dodatne provere.

Korisnici koji su već uneli svoje podatke trebalo bi što pre da promene lozinku za Activision nalog, pregledaju aktivne prijave i provere povezane načine plaćanja zbog mogućih neovlašćenih transakcija. Brza reakcija može pomoći da se spreči veća šteta i zaštite povezani korisnički nalozi.