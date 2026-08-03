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Iako je Adobe zvanično povukao podršku za Flash Player još krajem 2020. godine, sajber kriminalci su pronašli način da tu činjenicu okrenu sebi u korist. Najnovija kampanja koristi upravo nostalgiju i neinformisanost korisnika kako bi širila trojanca za udaljeni pristup poznatog kao AtlasRAT, skrivenog unutar lažnog instalacionog programa koji se predstavlja kao Flash Player.

Razlog zašto ovakva prevara i dalje funkcioniše prilično je jednostavan. Mnogi ljudi i dalje pretražuju internet u potrazi za Flash Playerom kako bi pokrenuli stare igrice, poslovne aplikacije ili sadržaje koji nikada nisu prilagođeni savremenim tehnologijama, a napadači tu potražnju iskorišćavaju nudeći program koji na prvi pogled izgleda kao potpuno legitimna Flash aplikacija.

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Šta se zaista dešava kada kliknete download

Umesto obećanog Flash Playera, korisnik zapravo preuzima zlonamerni program koji se, čim se pokrene, povezuje sa napadačem i uspostavlja trajnu vezu koja mu omogućava potpunu kontrolu nad zaraženim računarom. Od tog trenutka, žrtva praktično prepušta upravljanje sopstvenim uređajem osobi na drugoj strani te veze.

AtlasRAT poseduje širok spektar opasnih funkcija, uključujući beleženje pritisaka na tastere, prikupljanje korisničkih imena i lozinki i prikupljanje detaljnih informacija o samom sistemu. Zlonamerni program potom šalje ukradene podatke napadaču, a može i da ubaci sopstveni kod u druge aplikacije kako bi prikrio svoje prisustvo ili nadgledao komunikaciju korisnika u realnom vremenu.

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Alat koji koristi više grupa kriminalaca

Prema navodima istraživača, AtlasRAT verovatno nije proizvod jedne jedine hakerske grupe, već platforma koju različiti sajber kriminalci mogu koristiti u sopstvenim kampanjama, prilagođavajući je svojim potrebama. Ovo objašnjava zašto se isti malver pojavljuje u različitim kontekstima i preko različitih lažnih instalacionih programa.

Ranije je, na primer, isti alat distribuiran i kroz lažne instalacione programe za VPN servise, što ukazuje na to da napadači redovno menjaju mamac dok osnovni zlonamerni kod ostaje isti. Ova fleksibilnost čini AtlasRAT posebno opasnim, jer se teško prati kroz jedan jedinstven obrazac napada.

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Flash Playerom danas treba smatrati opasnim

Stručnjaci naglašavaju da Flash Player više ne postoji kao zvaničan proizvod kompanije Adobe, što znači da svaki sajt koji danas nudi njegovo preuzimanje po definiciji treba smatrati sumnjivim, bez obzira na to koliko legitimno deluje. Ne postoji nijedan validan razlog zbog kojeg bi neko danas trebalo da nudi zvaničnu i bezbednu verziju ovog softvera.

Korisnicima se savetuje da softver preuzimaju isključivo sa zvaničnih sajtova proizvođača, da izbegavaju instaliranje programa preko oglasa i sponzorisanih rezultata pretrage, kao i da redovno koriste ažuriran bezbednosni softver koji može na vreme da prepozna i zaustavi ovakve pretnje pre nego što nanesu štetu.

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Kako da zaštitite sebe i svoj računar

Najbolja odbrana protiv ovakvih kampanja jeste jednostavan zdrav razum prilikom preuzimanja softvera sa interneta. Ako neki program više ne postoji kao zvaničan proizvod, kao što je slučaj sa Flash Playerom, svaki sajt koji ga i dalje nudi na preuzimanje treba automatski smatrati potencijalno opasnim, bez obzira na to koliko ubedljivo deluje njegov dizajn ili opis.

Stručnjaci savetuju da korisnici preuzimaju softver isključivo sa zvaničnih sajtova proizvođača, da izbegavaju instaliranje programa putem oglasa i sponzorisanih rezultata pretrage, kao i da redovno ažuriraju bezbednosni softver koji može na vreme da prepozna i blokira ovakve pretnje pre nego što uspeju da nanesu štetu sistemu ili ukradu lične podatke.