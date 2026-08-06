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Istraživači kompanije Malwarebytes upozoravaju na novu WhatsApp prevaru koja se širi preko naloga koji su već kompromitovani. Žrtve dobijaju poruku, naizgled od prijatelja ili člana porodice, u kojoj ih neko moli da glasaju za dete na plesnom takmičenju, kućnog ljubimca ili neki školski događaj - molba koja deluje sasvim bezopasno upravo zato što dolazi od poznate osobe.

Umesto na stranicu za glasanje, link zapravo vodi na lažnu stranicu dizajniranu da izgleda identično kao WhatsApp. U pojedinim slučajevima napadači zloupotrebljavaju čak i legitiman domen wa.me, čime dodatno uspavljuju sumnju korisnika i navode ga da poveže potpuno nov, nepoznat uređaj sa sopstvenim nalogom.

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Kako napad zapravo funkcioniše

Za razliku od klasičnih napada kod kojih se kradu lozinke, ova prevara funkcioniše na potpuno drugačiji način. Od korisnika se traži da unese kod koji mu direktno pošalje napadač, a ukoliko žrtva završi ovaj postupak, napadačev uređaj biva povezan sa njenim WhatsApp nalogom.

Time napadač stiče mogućnost da čita sve poruke, šalje nove poruke u ime žrtve i prati razgovore u realnom vremenu, a da žrtva toga uopšte nije svesna. Upravo zato što se ne radi o krađi lozinke, ne pojavljuje se nikakvo upozorenje o sumnjivoj prijavi na nalog, što ovu vrstu kompromitacije čini posebno opasnom i teško uočljivom.

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Širenje prevare kroz krug poverenja

Kada jednom preuzmu kontrolu nad nalogom, napadači ga koriste kao alat za dalje širenje prevare - istu poruku sa molbom za glasanje prosleđuju svim kontaktima žrtve, oslanjajući se na to da će i oni, verujući da poruka dolazi od poznate osobe, nasesti na istu zamku. Na taj način se lanac prevare širi geometrijskom progresijom kroz krugove prijatelja i porodice.

Osim širenja same prevare, napadači kompromitovani nalog često koriste i da direktno od prijatelja i članova porodice žrtve traže novac, zloupotrebljavajući poverenje koje ti ljudi imaju prema osobi čiji je nalog preuzet. Pošto kompromitacija dugo ostaje neprimećena, napadači imaju dovoljno vremena da sprovedu obe vrste zloupotrebe.

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Stara prevara u novom ruhu

Trik sa povezivanjem uređaja preko lažnih stranica nije se prvi put pojavio sa ovom prevarom. Istraživači su na sličan obrazac naišli i ranije, krajem 2025. godine, kada su napadači pod nazivom GhostPairing mamili žrtve lažnim linkovima za pregled fotografija, umesto sadašnje priče o glasanju.

Suštinska mehanika prevare, dakle, ostaje ista - menja se samo priča kojom se korisnik navodi da klikne. Emocionalni apel vezan za dete ili ljubimca pokazao se kao posebno delotvoran mamac jer dolazi iz naizgled sigurnog izvora, od osobe koju žrtva poznaje i kojoj veruje, što napadačima olakšava posao više nego bilo koja tehnička prepreka koju bi inače morali da zaobiđu.

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Kako se zaštititi od ove vrste prevare

Stručnjaci savetuju korisnicima da povremeno provere listu povezanih uređaja u okviru odeljka Podešavanja, odnosno Povezani uređaji, i da bez odlaganja uklone svaki uređaj koji ne prepoznaju kao svoj. Jednako je važno pravilo da se nikada ne skenira QR kod niti unosi kod za povezivanje uređaja ukoliko korisnik sam nije pokrenuo taj postupak.

Ukoliko korisnik posumnja da je njegov nalog kompromitovan, neophodno je odmah odjaviti sve povezane uređaje i bez odlaganja upozoriti svoje kontakte da ne veruju eventualnim porukama koje u međuvremenu stignu sa njegovog naloga. Brza reakcija u ovakvim situacijama može značajno ograničiti štetu i sprečiti dalje širenje prevare.